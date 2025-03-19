«Много пил и гнобил детей». Педагог ДК в Югре избил своего пасынка из-за отказа курить

Об инциденте рассказали в пресс-службе СК России по ХМАО-Югре. На распространившихся в Сети кадрах видно, как мужчина предлагает сыну своей сожительницы покурить электронную сигарету. Мальчик постоянно отдалялся от отчима, давая ему понять, что не хочет этого делать. Разозлившийся мужчина начал оскорблять ребенка и материться, а в какой-то момент взял ремень и избил пасынка по спине.

От боли ребенок начал плакать. Его мама снимала происходящее на видео. В начале ролике слышно, что за кадром она смеялась, и никак не пыталась остановить своего возлюбленного.

Местные жители сообщили 360.ru, что избивший пасынка мужчина работает методистом во дворце культуры «Геолог» и ведет занятия для детей в театральном кружке.

«Он довольно популярная личность для нашего маленького поселка. С детства очень творческий человек, постоянно участвует в жизни поселка. В школьные годы над ним много издевались из-за его нестандартного внешнего вида и поступков. Он часто публично срывается на приемных детей, гнобит их и много пьет», — рассказала о нем местная жительница.