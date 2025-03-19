«Много пил и гнобил детей». Педагог ДК в Югре избил своего пасынка из-за отказа курить
Житель Югры избил пасынка за отказ курить электронную сигарету
Житель поселка Новоаганск Нижневартовского района жестоко избил своего пасынка. Подробности — в материале 360.ru.
Об инциденте рассказали в пресс-службе СК России по ХМАО-Югре. На распространившихся в Сети кадрах видно, как мужчина предлагает сыну своей сожительницы покурить электронную сигарету. Мальчик постоянно отдалялся от отчима, давая ему понять, что не хочет этого делать. Разозлившийся мужчина начал оскорблять ребенка и материться, а в какой-то момент взял ремень и избил пасынка по спине.
От боли ребенок начал плакать. Его мама снимала происходящее на видео. В начале ролике слышно, что за кадром она смеялась, и никак не пыталась остановить своего возлюбленного.
Местные жители сообщили 360.ru, что избивший пасынка мужчина работает методистом во дворце культуры «Геолог» и ведет занятия для детей в театральном кружке.
«Он довольно популярная личность для нашего маленького поселка. С детства очень творческий человек, постоянно участвует в жизни поселка. В школьные годы над ним много издевались из-за его нестандартного внешнего вида и поступков. Он часто публично срывается на приемных детей, гнобит их и много пьет», — рассказала о нем местная жительница.
Житель поселка Андрей, который вместе с работником культуры учился в одной школе, подтвердил, что в детстве у него действительно были проблемы в общении со сверстниками. Странное поведение сохранилось у него и после окончания школы.
«Не особо благополучный молодой человек. Он воспитывался в приемной семье, в школе ребята его часто задевали и подкалывали — у него была необычная внешность, необщительный характер, проблемы с речью. Когда он вырос, начал устраивать какие-то тусовки для несовершеннолетних на своих съемных квартирах, поил их алкоголем, воровал деньги из продуктового магазина, в котором когда-то работал. Приемных детей своих заставлял таскать тяжелые пакеты, жестоко с ними обращался», — поделился Андрей.
Мать избитого ребенка переехала в поселок из другого города. О ней жители Новоаганска знают немного.
Женщина разведенная, старше его на 20 лет и часто пьет. Говорят, что у нее много детей, но они в детдоме, и сейчас она живет только с одним сыном, которого и избили. Воспитания в семье нет никакого.
Жительница Новоаганска
Следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовное дело по статье об истязании.
«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями. Совместно с органами системы профилактики будут проверены условия, в которых проживает и воспитывается мальчик. Действиям матери ребенка и ее сожителя будет дана надлежащая правовая оценка», — добавили в СК России по ХМАО-Югре.
На ситуацию отреагировали и в администрации Нижневартовского района. Там сообщили, что незамедлительно приняли все необходимые меры и работают с семьей вместе с правоохранительными органами. Глава Новоаганска Елена Поль сказала, что семья прописана в городе Радужный и ранее никаких фактов семейного благополучия не было.