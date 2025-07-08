Миллион за помощь. На Камчатке объявили награду за поимку убившей ребенка матери
На Камчатке объявили награду за помощь в поимке матери-детоубийцы. Женщина расправилась с новорожденным и бросила его на мусорном полигоне. Подробности — в материале 360.ru.
Что известно об убийстве младенца на Камчатке
Тело новорожденного ребенка обнаружили на мусорном полигоне 6 марта 2024 года в Петропавловске-Камчатском. Мальчик был замотан в пододеяльник с изображением леопардов. Предварительно, малыш появился на свет живым, доношенным. Возможной причиной его смерти назвали переохлаждение. Личность матери младенца не установили.
Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело.
«На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», — заявили тогда в пресс-службе.
Дело завели по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Специалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Поймать подозреваемую не удалось.
Награда за поимку
Награждение за помощь в поимке матери-детоубийцы составит один миллион рублей, сообщили в СУ СК по Камчатскому краю.
«УМВД России по Камчатскому краю гарантирует вознаграждение в один миллион рублей за помощь органу следствия в установлении местонахождения женщины, которая в период с 15 февраля до 6 марта 2024 родила младенца, обнаруженного мертвым при вышеизложенных обстоятельствах», — заявили в пресс-службе.
Краевое ведомство СК продолжает расследование по уголовному делу. Следователи уточнили, что женщина могла родить ребенка в период с 15 февраля по 6 марта 2024 года.
Похожий случай произошел в июне 2025 года в Свердловской области. Там 20-летняя мать расправилась с новорожденной дочерью, бросив ее в приступе ярости из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. Подозреваемая призналась в содеянном.
После убийства она написала записку и попыталась скрыться, но ее задержали на вокзале. Женщина отправила мужу смс, в котором призналась, что она плохая мать. Суд арестовал женщину до 25 августа.