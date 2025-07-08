Миллион за помощь. На Камчатке объявили награду за поимку убившей ребенка матери

На Камчатке объявили награду за помощь в поимке матери-детоубийцы. Женщина расправилась с новорожденным и бросила его на мусорном полигоне. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно об убийстве младенца на Камчатке

Тело новорожденного ребенка обнаружили на мусорном полигоне 6 марта 2024 года в Петропавловске-Камчатском. Мальчик был замотан в пододеяльник с изображением леопардов. Предварительно, малыш появился на свет живым, доношенным. Возможной причиной его смерти назвали переохлаждение. Личность матери младенца не установили.

Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело.

«На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», — заявили тогда в пресс-службе.

Дело завели по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Специалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Поймать подозреваемую не удалось.