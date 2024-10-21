Месяцы работы даром. В Кузбассе шахтерам задолжали более 46 миллионов
СК возбудил дело за невыплату более 46 млн шахтерам предприятия в Кузбассе
В Кемеровской области одно из угольных предприятий задолжало шахтерам зарплату за несколько месяцев. Без денег остались более 380 работников. СК уже возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По предварительным данным, руководство организации с июля по октябрь не платило 382 шахтерам. Общая сумма задолженности перед ними превысила 46 миллионов рублей.
Нарушение трудовых прав работников выявили в ходе прокурорской проверки. Материалы передали в СК, где им дали правовую оценку и решили начать уголовное производство.
Куда дели зарплатные деньги
Один из шахтеров в беседе с 360.ru предположил, что зарплату людям задерживали из-за нерационального распределения средств. Деньги, по его словам, люди не видели три месяца, до этого сотрудникам тоже платили с перебоями.
Работники предприятия, добавил мужчина, писали заявления о том, что приостанавливают трудовую деятельность по 142 статье.
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«Генеральный директор прямым текстом говорил, что все должны возобновить работу, чтобы у него была возможность заработать», — заявил он.
Кроме того, руководство, обратил внимание собеседник 360.ru, обвиняло сотрудников предприятия в том, что они «даже не сказали спасибо» за ранее погашенные задолженности.
«До этого [случая] также была задолженность в 2023 году. Мы тоже сидели без зарплаты, но там ее выплатили», — пояснил шахтер.
Долги перед шахтерами были и раньше
В прокуратуре Кемеровской области отметили, что начали проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам угольного предприятия. По ее итогам и приняли решение о возбуждении уголовного дела.
«В истекшем периоде 2024 года прокуратурой Беловского района по результатам ранее проведенных проверок руководству ООО „Шахта „Инская“ вынесли 10 представлений об устранении нарушений трудового законодательства, возбуждено восемь дел об административных правонарушениях», — добавили в ведомстве.
Предприятие, уточнили в прокуратуре, оштрафовали на 285 тысяч рублей. А в результате ранее принятых прокурорских мер удалось погасить задолженность по зарплате перед работниками шахты на общую сумму более чем в 100 миллионов рублей.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках расследования они допросят работников и должностных лиц организации, изымут интересующую следствие документацию. Цели, на которые расходовали денежные средства предприятия, и точное число шахтеров, которым оно задолжало, установят по результатам судебно-бухгалтерской экспертизы.