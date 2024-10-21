Месяцы работы даром. В Кузбассе шахтерам задолжали более 46 миллионов

СК возбудил дело за невыплату более 46 млн шахтерам предприятия в Кузбассе

В Кемеровской области одно из угольных предприятий задолжало шахтерам зарплату за несколько месяцев. Без денег остались более 380 работников. СК уже возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, руководство организации с июля по октябрь не платило 382 шахтерам. Общая сумма задолженности перед ними превысила 46 миллионов рублей.

Нарушение трудовых прав работников выявили в ходе прокурорской проверки. Материалы передали в СК, где им дали правовую оценку и решили начать уголовное производство.

Куда дели зарплатные деньги

Один из шахтеров в беседе с 360.ru предположил, что зарплату людям задерживали из-за нерационального распределения средств. Деньги, по его словам, люди не видели три месяца, до этого сотрудникам тоже платили с перебоями.

Работники предприятия, добавил мужчина, писали заявления о том, что приостанавливают трудовую деятельность по 142 статье.