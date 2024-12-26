«Маньяк ушел в несознанку». Убийца студентки из Прикамья отказался от показаний
Пойманный в 2017 году маньяк Сергей Халметов, осужденный за убийство двух девочек, признался в расправе над 19-летней Валентиной из Прикамья. Сейчас злоумышленник ушел «в несознанку», отказавших от своих показаний. При этом тело Вали до сих пор не нашли, а через 10 лет после ее пропажи правоохранители обнаружили странную записку. Подробности в беседе с 360.ru рассказала ее мать Надежда Шкляева.
Юная студентка исчезла в далеком 2002 году. В конце сентября Валя села в поезд до Перми и не вернулась. Тогда правоохранители открыли розыскное дело.
«Железнодорожная транспортная милиция и прокуратура нам написали письмо об отказе в возбуждении уголовного дела. Мы этим согласились, мы ж деревенские люди, ничего не понимаем. А потом розыскное дело, наверное, уже в архив отправили, но я писала на „Жди меня“, через местных депутатов писала. Так ничего не вышло. Нигде ее не нашли», — рассказала собеседница 360.ru.
В феврале 2012 года сотрудники почты обнаружили на вокзале странную записку, которую позже передали правоохранителям.
«Добрые люди, кто найдет этот листок, передайте это. Ее маму зовут Шкляева Надя, папу — Шкляев Леша, есть у нее брат, как зовут — не знаю. У них дочка потерялась много лет назад, зовут Валя. Мы сбежали с ней из тех мест, где нас держали. Нас продали», — говорилось в записке.
Оригинал послания не сохранился.
«Сказали: наверное, это придурошный какой-нибудь вам в шутку написал письмо, и все, малоумный. <…> Почерковед сказала, что почерк похожий на женский. Кто его знает… Как наши следователи говорят, может, кого-то попросили эту записку написать. Я сперва очень верила этой записке. А сейчас я уже не знаю, что мне делать. У меня уже сил нет», — призналась Надежда.
Предполагаемого преступника поймали в 2017 году. Он сознался в убийстве двух девочек-подростков, а позже и 19-летней Вали. Однако сейчас злоумышленник заявил, что его вынудили признаться в расправе над студенткой.
«Он ведь внаглую еще смеется нам в лицо», — возмутилась мать пропавшей девушки.
По ее словам, ранее Халметов показывал места, где якобы находятся останки Вали. Но его показания каждый раз различались. Тело девушки до сих пор не удалось найти.