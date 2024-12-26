«Маньяк ушел в несознанку». Убийца студентки из Прикамья отказался от показаний

Пойманный в 2017 году маньяк Сергей Халметов, осужденный за убийство двух девочек, признался в расправе над 19-летней Валентиной из Прикамья. Сейчас злоумышленник ушел «в несознанку», отказавших от своих показаний. При этом тело Вали до сих пор не нашли, а через 10 лет после ее пропажи правоохранители обнаружили странную записку. Подробности в беседе с 360.ru рассказала ее мать Надежда Шкляева.

Юная студентка исчезла в далеком 2002 году. В конце сентября Валя села в поезд до Перми и не вернулась. Тогда правоохранители открыли розыскное дело.

«Железнодорожная транспортная милиция и прокуратура нам написали письмо об отказе в возбуждении уголовного дела. Мы этим согласились, мы ж деревенские люди, ничего не понимаем. А потом розыскное дело, наверное, уже в архив отправили, но я писала на „Жди меня“, через местных депутатов писала. Так ничего не вышло. Нигде ее не нашли», — рассказала собеседница 360.ru.

В феврале 2012 года сотрудники почты обнаружили на вокзале странную записку, которую позже передали правоохранителям.

«Добрые люди, кто найдет этот листок, передайте это. Ее маму зовут Шкляева Надя, папу — Шкляев Леша, есть у нее брат, как зовут — не знаю. У них дочка потерялась много лет назад, зовут Валя. Мы сбежали с ней из тех мест, где нас держали. Нас продали», — говорилось в записке.