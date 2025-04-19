Кровавый гастролер. Квартирный маньяк Шварц признался в новых преступлениях

Андрей Головачев, известный под кличкой Шварц, за всю свою «карьеру» совершил минимум 14 убийств. Преступления квартирного маньяка раскрыли лишь спустя 24 года. Недавно кровавый гастролер сознался в новых расправах. Подробности — в материале 360.ru.

Первые убийства

Головачев родился 22 июня 1967 года в поселке Ярега. В детстве занимался спортом, в середине 1980-х начала «крышевать» кооперативы в Ухте. Уже в начале 90-х Шварц вступил в банду, а спустя шесть лет совершил первое преступление. В сентябре того года Головачев развлекался в ресторане и заигрывал с местной официанткой.

Он предложил девушке подбросить ее до дома, а уже в машине вместе с приятелем попытался ее изнасиловать. Жертва стала сопротивляться, за что получила несколько ударов ножом — они стали смертельными.

Вторым убитым оказался криминальный подельник серийника — он застрелил его из своего пистолета. После этого Шварц убил сотрудника милиции, с которым познакомился в баре. Другой подельник Головачева погиб в 1997 году после ссоры с ним в спортклубе местной ДЮСШ.

Шварца арестовали, но судья отпустил его под подписку о невыезде. Преступник сразу сбежал и залег на дно в Подмосковье.