Кровавый гастролер. Квартирный маньяк Шварц признался в новых преступлениях
Андрей Головачев, известный под кличкой Шварц, за всю свою «карьеру» совершил минимум 14 убийств. Преступления квартирного маньяка раскрыли лишь спустя 24 года. Недавно кровавый гастролер сознался в новых расправах. Подробности — в материале 360.ru.
Первые убийства
Головачев родился 22 июня 1967 года в поселке Ярега. В детстве занимался спортом, в середине 1980-х начала «крышевать» кооперативы в Ухте. Уже в начале 90-х Шварц вступил в банду, а спустя шесть лет совершил первое преступление. В сентябре того года Головачев развлекался в ресторане и заигрывал с местной официанткой.
Он предложил девушке подбросить ее до дома, а уже в машине вместе с приятелем попытался ее изнасиловать. Жертва стала сопротивляться, за что получила несколько ударов ножом — они стали смертельными.
Вторым убитым оказался криминальный подельник серийника — он застрелил его из своего пистолета. После этого Шварц убил сотрудника милиции, с которым познакомился в баре. Другой подельник Головачева погиб в 1997 году после ссоры с ним в спортклубе местной ДЮСШ.
Шварца арестовали, но судья отпустил его под подписку о невыезде. Преступник сразу сбежал и залег на дно в Подмосковье.
Фирменный почерк квартирного маньяка
Преступник метался по съемным квартирам у маргиналов. Его фирменном почерком стали убийства хозяев: он находил жилье в аренду, расправлялся с собственниками и сбегал на новое место. Он убивал в Воронеже, Дагомысе, Хосте и Шахтах.
Шварца поймали в 2000 году, а в 2002-м осудили по первым четырем убийствам на пожизненный срок. На заседании суда преступник насмехался над судьями и называл себя «исполнителей божьей кары». Головачева признали вменяемым и отправили за решетку.
В 2014 году Шварца осудили еще по двум убийства, а всю серию раскрыли только в 2022 году, сообщил aif.ru.
Преступник 25 лет хранил молчание, но недавно он заговорил. Шварц признался в новых кровавых преступлениях.
«Раскаяние или игра на публику?» — задался вопросом журналист Эдуард Петров, который провел собственное расследование.
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