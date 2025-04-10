Сегодня 13:08 «Мамочка шести ангелочков». Семейную блогершу упекли за решетку за изощренные пытки детей 0 0 0 Фото: Соцсети Руби Франке Криминал

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Шестеро детей и миллионы подписчиков: 42-летняя американка Руби Франке вела успешный блог о материнстве, демонстрируя счастливую семейную жизнь на камеру. Однако за кадром женщина подвергала сыновей и дочерей изощренным пыткам. Подробности — в материале 360.ru.

Восемь пассажиров YouTube-канал Франке носил название «8 пассажиров», подразумевавшее состав ее семьи: маму, папу и шестерых ребят. Блогерша ежедневно делилась кадрами из повседневной жизни, и долгое время ее поклонникам казалось, что в доме Руби царит настоящая идиллия. Но вскоре появились и тревожные звоночки. Публика обратила внимание на довольно жесткие методы воспитания Франке. Например, среди наказаний, которые женщина применяла к детям, были угрозы обезглавить плюшевую игрушку, отправка одного из мальчиков в лагерь для трудных подростков, запрет спать на кровати и лишение школьного обеда, сообщил aif.ru. Негативных комментариев под роликами Руби и жалоб становилось все больше, и спустя год канал удалили с платформы. Вскоре распался и брак Франке — в 2022 году супруги развелись, и Кевин съехал из дома. Лишившись дохода, который приносил ей YouTube, женщина устроилась работать коучем по ментальному здоровью в крупную американскую компанию. Немногим позже совместно с новой начальницей Руби запустила новый блог Moms of Truth, в котором принялась учить других родителей правильно воспитывать детей.

Фото: Соцсети Руби Франке

Мазала раны детям жгучим перцем Мыльный пузырь лопнул в конце лета 2023 года. Тогда один из сыновей блогерши, 12-летний Рассел, сумел сбежать из дома и обратился к соседу Дэну Кларксону с мольбой о помощи. Мужчина пришел в ужас, увидев мальчика. Кожа ребенка была покрыта язвами, на запястьях и лодыжках виднелись следы от скотча, он просил еды и воды. Также Рассел рассказал, что в доме находятся две его сестренки, которых нужно спасти. Кларксон позвонил в 911. Ворвавшаяся в дом Франке полиция обнаружила страшную картину. Изможденная и напуганная дочь Руби пряталась в шкафу у ванной комнаты. По всему жилищу были разбросаны использованные повязки, веревки и наручники, с помощью которых блогерша и ее напарница — та самая начальница — издевались над детьми. Как выяснилось позже, женщины наказывали Рассела якобы за непослушание изощренными методами. Они связывали мальчика, а на его раны наносили жгучую смесь меда и красного перца, после чего заматывали пищевой пленкой. Правоохранители обнаружили в доме тот самый раствор, что подтвердило показания пострадавшего ребенка.

Фото: Соцсети Руби Франке

Арест и приговор Руби Франке Франке и ее подругу Джоди арестовали. Полицейские допросили бывшего мужа блогерши, однако Кевин заявил, что после развода участвовал в жизни наследников только финансово и не знал об их мучениях. После допроса шокированный мужчина отправился в дом, где нашел дневник экс-супруги. Его содержание раскрыло еще больше деталей преступления. На страницах дневника женщина перечисляла пытки, которым подвергала дочерей и сыновей. Следователям Руби заявила, что эти тексты должны быть запечатлены в Священном Писании. Она назвала детей порождениями зла, с которым взрослым приходится бороться самыми разными способами. В конце февраля 2024 года Франке и Джоди признали виновными в насилии над несовершеннолетними. Суд приговорил каждую из женщин к лишению свободы сроком от одного до 15 лет по каждому из четырех пунктов обвинения — суммарно в тюрьме преступницы проведут не меньше 30 лет. Четверых пострадавших несовершеннолетних детей Руби отправили в приют. Отец забрать их не смог — следствие усомнилось в том, что мужчина не знал об опасности, в которой оставил ребят. Двое старших, которые уже достигли совершеннолетия, продолжили жить отдельно. После ареста матери старшая дочь Шери оставила послание в социальной сети. По словам девушки, она мечтала о том, чтобы справедливость восторжествовала. «Мы годами пытались сообщить об этом полиции и службе защиты детей и очень рады, что они наконец решили вмешаться», — написала Шери.