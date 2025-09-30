«Малышка, ты так классно ехала». Дочь кущевского бандита Цапка разнесла дом на Mercedes за 20 млн рублей
Baza: дочь Цапка проломила на авто стену жилого дома в Ростовской области
Дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия попала в эпичное ДТП в Ростовской области. Девушка врезалась на Mercedes за 20 миллионов рублей в частный дом, причем вместе с ней в машине оказался сын прокурора Таганрога. Подробности — в материале 360.ru.
Что произошло
По данным Telegram-канала Baza, Mercedes GT63 проломил стену частного дома в селе Николаевка, въехав прямо в помещение и чудом никого не задавив. Хозяин дома — пенсионер — находился в момент ДТП на кухне, и это его спасло.
Очевидцы рассказали, что 25-летняя девушка была пьяна или находилась под воздействием каких-то веществ.
ДТП ничуть не смутило пару. Свидетели подтвердили, что после аварии молодой человек только сказал спутнице: «Малышка, ты так классно ехала». Вслед за этим парень подошел к возлюбленной и поцеловал ее.
С приехавшими на место сотрудникам ГАИ молодой человек уже не был вежлив — он назвал себя сыном прокурора и пообещал устроить правоохранителям крупные неприятности. По информации канала, парень кричал на гаишников и грозил, что «они встанут на колени, если будут проблемы».
Пару задержали и отвели на освидетельствование. Оказалось, что девушка была за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на нее оформили административное дело по статье «Нетрезвое вождение», по которой могут отобрать права на срок до двух лет.
Что известно о дочери Цапка
Элитная иномарка уже как три года зарегистрирована на дочь Цапка. В аварию машина попадает не первый раз — ранее она уже была в ДТП в центре Ростова-на-Дону.
Telegram-канал Shot сообщил, что дочь Цапка влетела в стену на скорости 136 километров в час, в то время как по трассе можно было разгоняться только до 60. Судя по накопившимся взысканиям, к ограничениям скорости девушка относится с пренебрежением: с 2022 года она получила 169 штрафов более чем на 200 тысяч рублей. Большую часть из них выписали за превышение скорости.
Отец виновницы ДТП прославился тем, что руководил кущевской бандой, совершившей множество зверских убийств на Кубани. За преступления криминального авторитета приговорили к пожизненному заключению.
Несмотря на темное прошлое отца, дочь Цапка живет в достатке. В соцсетях Анастасия публикует фотографии, на которых изображает светскую львицу и хвастается жизнью в роскоши. Она не работает, но много путешествует и отдыхает на лучших заграничных курортах, предпочитая лакшери-отели в Дубае и на Канарских островах. Несколько лет назад девушка даже завела львенка, которого приобрела за 80 тысяч рублей.
Несмотря на демонстрируемое богатство, дочь криминального авторитета этой весной брала микрозаймы. По данным канала, имя девушки также засветилось в ростовских чатах по тусовкам 18+, а также по поиску парней.