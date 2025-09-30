«Малышка, ты так классно ехала». Дочь кущевского бандита Цапка разнесла дом на Mercedes за 20 млн рублей

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия попала в эпичное ДТП в Ростовской области. Девушка врезалась на Mercedes за 20 миллионов рублей в частный дом, причем вместе с ней в машине оказался сын прокурора Таганрога. Подробности — в материале 360.ru.

Что произошло

По данным Telegram-канала Baza, Mercedes GT63 проломил стену частного дома в селе Николаевка, въехав прямо в помещение и чудом никого не задавив. Хозяин дома — пенсионер — находился в момент ДТП на кухне, и это его спасло.

Очевидцы рассказали, что 25-летняя девушка была пьяна или находилась под воздействием каких-то веществ.

ДТП ничуть не смутило пару. Свидетели подтвердили, что после аварии молодой человек только сказал спутнице: «Малышка, ты так классно ехала». Вслед за этим парень подошел к возлюбленной и поцеловал ее.

С приехавшими на место сотрудникам ГАИ молодой человек уже не был вежлив — он назвал себя сыном прокурора и пообещал устроить правоохранителям крупные неприятности. По информации канала, парень кричал на гаишников и грозил, что «они встанут на колени, если будут проблемы».

Пару задержали и отвели на освидетельствование. Оказалось, что девушка была за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на нее оформили административное дело по статье «Нетрезвое вождение», по которой могут отобрать права на срок до двух лет.