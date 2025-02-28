Сегодня 09:43 Крымского митрополита хотели взорвать в Москве. Главное о сорванном теракте 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

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Спецслужбы Украины планировали совершить теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). ФСБ задержала двух завербованных исполнителей, оба дали признательные показания. Как преступники собирались убить священнослужителя — в материале 360.ru.

Бомбу для Тихона хотели заложить в монастыре О предотвращении террористического акта стало известно рано утром 28 февраля. В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании украинца и россиянина. Мужчин завербовало украинское ГУР. Указания исполнители получали от своих кураторов в Telegram. У задержанных изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта граждан Украины, по которым они собирались выехать из России после расправы над Тихоном.

На допросе оба признались во всем. По словам преступников, завербовали их еще в середине 2024 года. В декабре им передали СВУ — оно было спрятано в тайнике.

Фото: РИА «Новости»

«Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве», — подчеркнули в ЦОС. Планировалось, что они заложат бомбу в жилом помещении на территории Сретенского монастыря.

Денис Попович и Никита Иванкович: как связаны с Тихоном Зовут исполнителей теракта Денис Попович и Никита Иванкович. Это молодые священники. Один из них помощник Тихона, а второй — клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках. Также известно, что Попович — уроженец города Черновцы на Украине. Ему 27 лет. Иванкович старше подельника на год. Был выпускником Сретенской духовной семинарии. «Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников. Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита», — рассказал помощник Тихона.

Интересно Известно, что с 2022 года Попович и Иванкович осуждали проведение спецоперации и спонсировали ВСУ. В телефонах мужчин нашли контакты нескольких сотрудников украинских спецслужб. Известно, что с 2022 года Попович и Иванкович осуждали проведение спецоперации и спонсировали ВСУ. В телефонах мужчин нашли контакты нескольких сотрудников украинских спецслужб.

По информации Shot, первое покушение на митрополита Тихона собирались совершить еще в начале года. Но после задержания Поповича теракт перенесли на конец февраля. В итоге преступные планы претворить в жизнь все равно не удалось — на днях ФСБ задержала и Иванковича. Против мужчин возбудили дело о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Сейчас оба находятся под стражей.

Чем известен митрополит Тихон

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии священнослужителя назначили 11 октября 2023 года. С конца декабря того же года по конец июля 2024-го он был и. о. ректора, а затем ректором Таврической духовной семинарии в Симферополе. В середине марта прошлого года Священный синод РПЦ постановил открыть Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь в Севастополе по прошению митрополита Тихона и утвердил его священноархимандритом этой обители. Летом 2024-го на митрополита Тихона возложили временное управление Феодосийской епархией в связи с уходом на покой митрополита Феодосийского и Керченского Платона.

С 2010 года он входит в Совет при президенте России по культуре и искусству, с 2016 года — член попечительского совета фонда «История Отечества».

Фото: Sergei Ilyin/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Тихон — духовник Путина? Несколько лет назад Financial Times назвала Шевкунова духовником президента России. Представитель Кремля тогда говорил, что митрополит действительно знаком с Владимиром Путиным и принимает активное участие в проектах администрации главы государства. Сам Тихон на вопросы журналистов о публикации FT прямого ответа не давал. При этом он согласился с тем, что его действительно обычно называют духовником главы государства. «Не я говорю: вот, я — его духовник. Я такого не могу сказать — он должен сказать. Поэтому я, если, Бог даст, увижу Владимира Владимировича, <…> обязательно скажу, что крымские журналисты также интересуются этим. Ну а так ли это, что он скажет? Посмотрим», — сказал митрополит.