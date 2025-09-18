Конец сытой жизни. Как экс-судья Кондрат докатилась от мантии до наручников
У осужденной за взятку экс-судьи Елены Кондрат изъяли активы на миллиарды рублей. Суд решил, что во время работы она декларировала право собственности на квартиру, где проживала с мужем и ребенком, а остальное имущество оформляла на родителей.
За что осудили экс-судью Елену Кондрат
По данным следствия, бывшая судья арбитражного суда Москвы предложила коллеге, рассматривающей дело о банкротстве, 50 тысяч долларов за решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других.
Кондрат передавала деньги уже под контролем правоохранителей. Свою вину она так и не признала. Осужденная настаивает, что против нее совершили провокацию.
Два года назад суд приговорил Кондрат к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 78 миллионов рублей.
Конфискация активов
Кондрат лишили активов на миллиарды рублей из-за декларации квартиры и оформления имущества на родителей. В итоге у экс-судьи изъяли торговый центр «Дубрава» в Брянске, три квартиры, дом в «Миллениум парке», 17 земельных участков и 19 нежилых помещений, сообщило РИА «Новости».
Объекты находились в Брянской области, Крыму, Москве и Подмосковье. По данным некоторых Telegram-каналов, общая стоимость конфискованного имущества превысила 10 миллиардов рублей.
Суд анализировал каждую сделку купли-продажи и отслеживал смену собственников, чтобы доказать, что имущество родственников тоже подлежит изъятию.
Мнение адвоката
Гособвинение в рамках уголовного судопроизводства доказало причинно-следственные связи между датами сделок и каким образом они происходили. Специалисты сопоставляли данные об оплатах.
«В рамках этих причинно-следственных связей они упираются в какую-то конкретную сделку и начинают по ней задавать вопросы, приходя к выводу, что это сопоставимо с какими-то преступными эпизодами. Мы же с вами материалов дела не видим, но суд оценивает доказательства в их совокупности», — рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, чьи слова привели BFM.ru.
По его словам, можно сделать вывод, что родственники экс-судьи получили имущество на миллиарды рублей преступным путем. Однако здесь нет связи с действиями Кондрат.
То есть они же могли, грубо говоря, по какому-то другому, еще не доказанному уголовному делу это имущество приобрести.
Алексей Гавришев
адвокат
Одновременно с этим юрист добавил, что представителей спецсубъектов никогда «не берут с кондачка», возбуждению уголовного дела всегда предшествуют длительные оперативно-розыскные мероприятия.
«И зачастую перед тем, как принять какое-то политическое решение в отношении так называемого спецсубъекта, к тому моменту фактура набирается уже, зачастую это может быть два, три года, а может, и больше», — заключил специалист.