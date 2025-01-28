Звонила домой и молила о помощи. Когда поставят точку в деле об убийстве Марины Топчий

Дело пропавшей в Кузбассе Марины Топчий не раскрыли за 20 лет

Потрясшее Россию в 2006 году убийство молодой студентки из Новокузнецка Марины Топчий до сих пор вызывает массу вопросов из-за бездействия правоохранителей, которые не реагировали на сообщения родителей девушки о звонках с просьбой о помощи. От пропавшей Марины осталась только нижняя половина тела, которую родные опознали по пирсингу. О громком деле, которое привело к массовым отставкам среди кузбасских силовиков, вспомнил 360.ru.

Как пропала Марина Топчий

В сентябре 2006 года 20-летняя Марина Топчий задержалась на работе и вышла на улицу поздним вечером. Путь до дома был очень коротким, но родители стали волноваться — дочь долго не возвращалась.

До утра она так и не пришла. Семья обратилась в милицию, но заявление не приняли, допустив, что студентка отправилась к друзьям. Родные начали поиски Марины самостоятельно.

Последующие 10 дней на домашний телефон начали поступать звонки от пропавшей девушки. Она плакала и умоляла родителей хрипящим голосом спасти ее. Новое обращение к правоохранителям результата не дало.

В милиции заявили, что звонки шли из Москвы. В результате отец сам обратился на телефонную станцию, где ему заявили, что номер местный, и дали адрес абонента. Сотрудники правоохранительных органов выезжать на место отказались.

«Нас нас успокаивали: „Ну звонит же? Значит, жива!“» — рассказывала мать Марины.

Отец и жених девушки выяснили, что номер телефона зарегистрирован на квартиру местного предпринимателя Магмудяна. Но владелец или те, кто находился в помещении, дверь не открыли. Милиция все также бездействовала. А после визита родных звонки прекратились.