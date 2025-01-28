Звонила домой и молила о помощи. Когда поставят точку в деле об убийстве Марины Топчий
Дело пропавшей в Кузбассе Марины Топчий не раскрыли за 20 лет
Потрясшее Россию в 2006 году убийство молодой студентки из Новокузнецка Марины Топчий до сих пор вызывает массу вопросов из-за бездействия правоохранителей, которые не реагировали на сообщения родителей девушки о звонках с просьбой о помощи. От пропавшей Марины осталась только нижняя половина тела, которую родные опознали по пирсингу. О громком деле, которое привело к массовым отставкам среди кузбасских силовиков, вспомнил 360.ru.
Как пропала Марина Топчий
В сентябре 2006 года 20-летняя Марина Топчий задержалась на работе и вышла на улицу поздним вечером. Путь до дома был очень коротким, но родители стали волноваться — дочь долго не возвращалась.
До утра она так и не пришла. Семья обратилась в милицию, но заявление не приняли, допустив, что студентка отправилась к друзьям. Родные начали поиски Марины самостоятельно.
Последующие 10 дней на домашний телефон начали поступать звонки от пропавшей девушки. Она плакала и умоляла родителей хрипящим голосом спасти ее. Новое обращение к правоохранителям результата не дало.
В милиции заявили, что звонки шли из Москвы. В результате отец сам обратился на телефонную станцию, где ему заявили, что номер местный, и дали адрес абонента. Сотрудники правоохранительных органов выезжать на место отказались.
«Нас нас успокаивали: „Ну звонит же? Значит, жива!“» — рассказывала мать Марины.
Отец и жених девушки выяснили, что номер телефона зарегистрирован на квартиру местного предпринимателя Магмудяна. Но владелец или те, кто находился в помещении, дверь не открыли. Милиция все также бездействовала. А после визита родных звонки прекратились.
Где нашли тело Топчий
Правоохранители начали действовать только месяц спустя после исчезновения Марины, когда на одном из строительных отвалов нашли нижнюю половину женского тела. Останки зацепил ковш экскаватора.
О находке родителям Марины оперативники сообщили на следующий день, спросив размер обуви и наличие пирсинга у дочери. Именно по этим приметам семья узнала, что осталось от девушки. Искать другие останки криминалисты не стали, и семья больше года разбирала строительный мусор в поисках новых улик.
Единственное, что сделали сотрудники милиции — завели уголовное дело по факту исчезновения, даже не убийства, и назначили серию экспертиз. Они показали, что пропавшую несколько раз жестоко изнасиловали, а также накачивали наркотиками.
Еще через 11 месяцев следователи в ходе расследования нашли мобильный телефон Марины в одном из ларьков на вокзале Новокузнецка. По словам продавца, аппарат к нему принесли еще в сентябре, то есть практически сразу после исчезновения хозяйки. Почему его не отследили раньше, криминалисты ответить не смогли.
Подозреваемый предприниматель Магмудян за это время успел продать все имущество и уехать из города в неизвестном направлении вместе с семьей.
Милиция даже не обратила внимание на слова соседей о том, что из квартиры доносились женские крики, а также на мнение нанятых родителями Марины частных детективов: они указывали на связь предпринимателя с наркомафией.
Кто ответил за убийство Марины Топчий
Страшную историю раскрутили местные журналисты, и она вышла на федеральный уровень. После вмешательства Генеральной прокуратуры и МВД к дисциплинарной ответственности привлекли 10 сотрудников правоохранительных органов, часть начальников отправили на пенсию. Некоторых уволили.
Но сильнее всего пострадал полковник Тарунов. Его супруга, узнав о бездействии мужа, покончила с собой. По мнению родных Марины, женщина могла что-то знать о связях высокопоставленного силовика с семьей Магмудяна.
В 2007 году по подозрению арестовали одного из знакомых убитой девушки, но за отсутствием улик быстро отпустили. Спустя почти 20 лет в уголовном деле точку так и не поставили.