Звонила домой и молила о помощи. Когда поставят точку в деле об убийстве Марины Топчий

Дело пропавшей в Кузбассе Марины Топчий не раскрыли за 20 лет

Фото: РИА «Новости»

Потрясшее Россию в 2006 году убийство молодой студентки из Новокузнецка Марины Топчий до сих пор вызывает массу вопросов из-за бездействия правоохранителей, которые не реагировали на сообщения родителей девушки о звонках с просьбой о помощи. От пропавшей Марины осталась только нижняя половина тела, которую родные опознали по пирсингу. О громком деле, которое привело к массовым отставкам среди кузбасских силовиков, вспомнил 360.ru.

Как пропала Марина Топчий

В сентябре 2006 года 20-летняя Марина Топчий задержалась на работе и вышла на улицу поздним вечером. Путь до дома был очень коротким, но родители стали волноваться — дочь долго не возвращалась.

До утра она так и не пришла. Семья обратилась в милицию, но заявление не приняли, допустив, что студентка отправилась к друзьям. Родные начали поиски Марины самостоятельно.

Последующие 10 дней на домашний телефон начали поступать звонки от пропавшей девушки. Она плакала и умоляла родителей хрипящим голосом спасти ее. Новое обращение к правоохранителям результата не дало.

В милиции заявили, что звонки шли из Москвы. В результате отец сам обратился на телефонную станцию, где ему заявили, что номер местный, и дали адрес абонента. Сотрудники правоохранительных органов выезжать на место отказались.

«Нас нас успокаивали: „Ну звонит же? Значит, жива!“» — рассказывала мать Марины.

Отец и жених девушки выяснили, что номер телефона зарегистрирован на квартиру местного предпринимателя Магмудяна. Но владелец или те, кто находился в помещении, дверь не открыли. Милиция все также бездействовала. А после визита родных звонки прекратились.

Фото: РИА «Новости»

Где нашли тело Топчий

Правоохранители начали действовать только месяц спустя после исчезновения Марины, когда на одном из строительных отвалов нашли нижнюю половину женского тела. Останки зацепил ковш экскаватора.

О находке родителям Марины оперативники сообщили на следующий день, спросив размер обуви и наличие пирсинга у дочери. Именно по этим приметам семья узнала, что осталось от девушки. Искать другие останки криминалисты не стали, и семья больше года разбирала строительный мусор в поисках новых улик.

Единственное, что сделали сотрудники милиции — завели уголовное дело по факту исчезновения, даже не убийства, и назначили серию экспертиз. Они показали, что пропавшую несколько раз жестоко изнасиловали, а также накачивали наркотиками.

Еще через 11 месяцев следователи в ходе расследования нашли мобильный телефон Марины в одном из ларьков на вокзале Новокузнецка. По словам продавца, аппарат к нему принесли еще в сентябре, то есть практически сразу после исчезновения хозяйки. Почему его не отследили раньше, криминалисты ответить не смогли.

Подозреваемый предприниматель Магмудян за это время успел продать все имущество и уехать из города в неизвестном направлении вместе с семьей.

Милиция даже не обратила внимание на слова соседей о том, что из квартиры доносились женские крики, а также на мнение нанятых родителями Марины частных детективов: они указывали на связь предпринимателя с наркомафией.

Фото: РИА «Новости»

Кто ответил за убийство Марины Топчий

Страшную историю раскрутили местные журналисты, и она вышла на федеральный уровень. После вмешательства Генеральной прокуратуры и МВД к дисциплинарной ответственности привлекли 10 сотрудников правоохранительных органов, часть начальников отправили на пенсию. Некоторых уволили.

Но сильнее всего пострадал полковник Тарунов. Его супруга, узнав о бездействии мужа, покончила с собой. По мнению родных Марины, женщина могла что-то знать о связях высокопоставленного силовика с семьей Магмудяна.

В 2007 году по подозрению арестовали одного из знакомых убитой девушки, но за отсутствием улик быстро отпустили. Спустя почти 20 лет в уголовном деле точку так и не поставили.

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