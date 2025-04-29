«Не осознавала, что творит». Как живет учительница-детоубийца из Бийска

В 2017 году в Бийске произошло несчастье — в благополучной семье мама убила собственную дочь. Следствие сочло, что причиной стала «личная неприязнь к ребенку».

Две неудачные беременности и долгожданные роды

«Интеллигенция» — так можно было сказать об этой семье. Муж — гравер, мать — преподаватель по курсу живописи и рисования в местном колледже. После двух неудачных беременностей у пары все же родилась дочь.

«Я стал отцом, поздравьте меня!» — написал в ноябре 2011 года отец девочки на своей странице во «ВКонтакте».

Жизнь пары разделилась на до и после в июле 2017 года. Отец около восьми часов вечера ушел на работу — нужно было завершить заказ. Жена и дочь остались дома. Тогда случилось страшное: мать убила малышку, спокойно собралась, вынесла мусор и позвонила мужу.

«Я убила ее», — сказала она.

Параллельно жена отправляла мужу фотографии убитой дочери. Мать девочки будто обезумела. Она стала хвататься за голову и повторять: «Это неправда», «Не может быть», «Как я могла ее убить», сообщила газета «КП-Барнаул». Следователи выяснили, что перед убийством женщина выпила полбутылки коньяка.