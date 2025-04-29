«Не осознавала, что творит». Как живет учительница-детоубийца из Бийска
В 2017 году в Бийске произошло несчастье — в благополучной семье мама убила собственную дочь. Следствие сочло, что причиной стала «личная неприязнь к ребенку».
Две неудачные беременности и долгожданные роды
«Интеллигенция» — так можно было сказать об этой семье. Муж — гравер, мать — преподаватель по курсу живописи и рисования в местном колледже. После двух неудачных беременностей у пары все же родилась дочь.
«Я стал отцом, поздравьте меня!» — написал в ноябре 2011 года отец девочки на своей странице во «ВКонтакте».
Жизнь пары разделилась на до и после в июле 2017 года. Отец около восьми часов вечера ушел на работу — нужно было завершить заказ. Жена и дочь остались дома. Тогда случилось страшное: мать убила малышку, спокойно собралась, вынесла мусор и позвонила мужу.
«Я убила ее», — сказала она.
Параллельно жена отправляла мужу фотографии убитой дочери. Мать девочки будто обезумела. Она стала хвататься за голову и повторять: «Это неправда», «Не может быть», «Как я могла ее убить», сообщила газета «КП-Барнаул». Следователи выяснили, что перед убийством женщина выпила полбутылки коньяка.
Мотивы преступления
Когда отец немного пришел в себя, он взялся за трубку, чтобы позвонить в полицию.
«Давай что-нибудь придумаем, может, куда-нибудь увезем труп», — рыдала мать.
Муж поставил ее на место, женщину увезли на допрос. Там она не могла толком объяснить, что произошло. Детоубийца заявила, что ничего не помнит. Экспертиза установила, что в момент нападения у обвиняемой было «расстройство психической деятельности в виде острого психотического расстройства по типу шизофренической реакции». Проще говоря, она не осознавала что творит.
В суде женщина раскаялась. Адвокат склонялся к версии о проблемах с психикой у подзащитной. Преподавательнице назначили 15 лет колонии и два года ограничения свободы. Адвокат подал апелляцию: он настаивал, что из-за напряженных отношений в семье и неудачных беременностей у преступницы начались психические проблемы.
Повторная экспертиза не обнаружила никаких отклонений. На основе представленных доводов суд отказал в отмене или изменении приговора. Детоубийца по сей день находится в колонии.