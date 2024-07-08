Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Домовые чаты стали важной частью жителей современных многоквартирных комплексов, однако необходимо помнить, что мошенники пытаются проникнуть и туда. Об этом в комментарии для 360.ru заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Домовые чаты — удобные площадки для мошенников

«В последнее время эти удобные площадки для общения все чаще становятся инструментом в руках мошенников, которые используют [в своих корыстных целях] доверчивость людей и их желание быть частью сообщества», — предупредил Бондарь.

Он привел несколько вариантов, когда доверчивого обладателя новой квартиры мошенники разводят на деньги, предлагая ему, например, от имени «соседа» срочно купить парковочное место, пока его не приобрел кто-то другой. После перевода предоплаты вдруг выясняется, что никаких платных стоянок в этом районе не существует, а «продавец» перестает отвечать на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах.

«Это лишь один из множества сценариев, которые разыгрывают мошенники в домовых чатах. Другой популярный трюк — продажа несуществующих товаров. Злоумышленники часто выбирают для этого новые жилые комплексы, где многие делают ремонт. Они предлагают „по-соседски“ продать излишки строительных материалов, бытовую технику или мебель по привлекательным ценам. Создается иллюзия срочности: „Переезжаю, нужно срочно освободить квартиру!“ И снова — требование предоплаты и исчезновение после ее получения», — подчеркнул эксперт.

Циничные схемы

Другие мошенники используют тему благотворительности. По словам Бондаря, они нередко играют на светлых чувствах людей и предлагают перевести средства якобы на лечение больных детей, бездомных животных, одиноких пожилых людей. Свои посты в соцсетях они иллюстрируют вызывающими эмоции фотографиями, которые не соответствуют действительности.

Еще одна распространенная схема, отметил собеседник 360.ru, связана с предложением услуг по ремонту, клинингу, установке бытовой техники. Один «сосед» просит порекомендовать мастера, а второй тут же отзывается с восторженными рекомендациями. Цель может быть как в получении предоплаты за несуществующие услуги, так и в получении доступа в квартиры доверчивых жильцов.