Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?
Специалист по ЖКХ Бондарь: мошенники разводят на деньги новоселов в домовых чата
Домовые чаты стали важной частью жителей современных многоквартирных комплексов, однако необходимо помнить, что мошенники пытаются проникнуть и туда. Об этом в комментарии для 360.ru заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Домовые чаты — удобные площадки для мошенников
«В последнее время эти удобные площадки для общения все чаще становятся инструментом в руках мошенников, которые используют [в своих корыстных целях] доверчивость людей и их желание быть частью сообщества», — предупредил Бондарь.
Он привел несколько вариантов, когда доверчивого обладателя новой квартиры мошенники разводят на деньги, предлагая ему, например, от имени «соседа» срочно купить парковочное место, пока его не приобрел кто-то другой. После перевода предоплаты вдруг выясняется, что никаких платных стоянок в этом районе не существует, а «продавец» перестает отвечать на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах.
«Это лишь один из множества сценариев, которые разыгрывают мошенники в домовых чатах. Другой популярный трюк — продажа несуществующих товаров. Злоумышленники часто выбирают для этого новые жилые комплексы, где многие делают ремонт. Они предлагают „по-соседски“ продать излишки строительных материалов, бытовую технику или мебель по привлекательным ценам. Создается иллюзия срочности: „Переезжаю, нужно срочно освободить квартиру!“ И снова — требование предоплаты и исчезновение после ее получения», — подчеркнул эксперт.
Циничные схемы
Другие мошенники используют тему благотворительности. По словам Бондаря, они нередко играют на светлых чувствах людей и предлагают перевести средства якобы на лечение больных детей, бездомных животных, одиноких пожилых людей. Свои посты в соцсетях они иллюстрируют вызывающими эмоции фотографиями, которые не соответствуют действительности.
Еще одна распространенная схема, отметил собеседник 360.ru, связана с предложением услуг по ремонту, клинингу, установке бытовой техники. Один «сосед» просит порекомендовать мастера, а второй тут же отзывается с восторженными рекомендациями. Цель может быть как в получении предоплаты за несуществующие услуги, так и в получении доступа в квартиры доверчивых жильцов.
Как защитить себя от мошенников
Чтобы защитить себя от подобных махинаций, нужно помнить золотое правило: если предложение кажется слишком хорошим, — скорее всего, это обман, сказал специалист.
«Никогда не торопитесь с принятием решений, особенно если речь идет о деньгах. Всегда настаивайте на личной встрече перед совершением любых сделок. Проверяйте документы, подтверждающие право собственности на продаваемые или сдаваемые в аренду объекты. Если речь идет о благотворительных сборах, не стесняйтесь просить дополнительную информацию и документы. Настоящие организации и действительно нуждающиеся люди обычно готовы предоставить все необходимые подтверждения», — посоветовал он.
Также он сказал, что нужно быть особенно осторожным с предложениями, требующими немедленных действий. Мошенники пытаются создать в своей жертве чувство срочности принятия решения, чтобы она не успела задуматься и проверить информацию.
Ответственность за недостоверную информацию
«Важно также помнить об ответственности за распространение информации в чатах. Участники, которые сознательно распространяют ложную информацию или участвуют в мошеннических схемах, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ряду статей, включая статью 159 Уголовного кодекса РФ „Мошенничество“, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы», — отметил Бондарь.
Он также сказал, что и администраторы чатов несут определенную ответственность, и они рискуют стать соучастниками распространения недостоверной информации.
«Домовые чаты — это отличный инструмент для построения здорового соседского сообщества. Не стоит отказываться от их использования из-за страха стать жертвой мошенников. Вместо этого нужно развивать критическое мышление, быть бдительными и заботиться друг о друге», — заключил Бондарь.
Эксперт также посоветовал сообщать администраторам о подозрительных сообщениях и делиться информацией о попытках мошенничества с соседями.