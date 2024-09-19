Сегодня 20:21 Ядовитый морс для родных и друзей. Дело отравителя из Балашихи обросло новыми эпизодами 0 0 0 Фото: ГСУ СК по Московской области / Telegram Криминал

Убийства

В уголовном деле отравителя из Балашихи появились новые подробности. Оказалось, что молодой человек может быть причастен к гибели своей бабушки и друга. Еще семерых человек он попытался отправить на тот свет, но людям удалось выжить. Мотивов у преступника было два — в случае с родственниками он жаждал заполучить их жилье, а в случае с друзьями — просто не хотел возвращать долги.

Как вышли на отравителя Фигуранту дела 25 лет. О его задержании в подмосковном ГСУ СК сообщили 19 июля. Тогда в ведомстве уточнили, что парня подозревают в покушении на убийство матери и отчима. Пару травили с января по июнь, а выяснилось это неожиданно — оба резко почувствовали себя плохо и обратились к врачам, а затем и в следственный отдел. Из квартиры пострадавших после этого изъяли продукты для экспертиз, которые подтвердили наличие химических элементов и соединений, опасных для жизни.

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После этого открытия дома у мужчины и женщины установили камеру, которая зафиксировала, что подсыпает яд в еду не кто иной, как ее собственный сын. Он же приносил в квартиру другие продукты и напитки, в которые заранее добавлял отравляющие вещества. На допросе молодой человек дал признательные показания. По делу провели допросы и осмотры, назначили экспертизы, в том числе физико-химическую по образцам волос с головы и срезам ногтевых пластин родственников отравителя. Помимо этого, назначили дополнительные комиссионные судебно-медицинские экспертизы.

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Через несколько дней мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство матери и отчима. Тогда же в СК сообщили, что возбудили против него еще одно дело об убийстве друга. На допросе отравитель признался в этом и рассказал, что расправился с молодым человеком в начале января. Он угостил приятеля ягодным морсом, предварительно подмешав туда яд. Отравление стало смертельным. «Кроме этого, мужчина проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения, четверо из которых остались в живых», — уточнили следователи.

Поил друзей и близких отравленным морсом О новых эпизодах по делу серийного отравителя в СК рассказали 19 сентября. Следствие вменяет мужчине причастность к смерти бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, дядя, девушка и два приятеля.

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По всем эпизодам преступлений он дал признательные показания. По факту покушения на убийство матери, отчима и дяди ему уже предъявили обвинение, по остальным эпизодам предъявят в ближайшее время, добавили в пресс-службе.

Во всех случаях обвиняемый угощал потерпевших заранее отравленным морсом либо подсыпал химикаты в пищевую соль и еду. При отравлении родственников мотивом преступлений было желание завладеть общей недвижимостью, в случае с друзьями — нежелание возвращать денежные долги. ГСУ СК по Московской области

Также в ведомстве обратили внимание, что фигуранта дела отправят на комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Маскировка под болезнь Судя по данным СК, мать и отчим преступника поняли, что с ними что-то не так внезапно — когда обоим резко стало плохо. Но на протяжении нескольких месяцев, пока парень подмешивал им отраву в продукты, ни мужчина, ни женщина не предполагали, что их вот так пытаются сжить со света. Есть ли особые приметы, которые могут сигнализировать о том, что в организм попало отравляющее вещество, 360.ru обсудил с врачом-токсикологом и научным журналистом Алексеем Водовозовым.

Фото: РИА «Новости»

«Некоторые химические вещества действительно могут имитировать какое-то заболевание, то есть при отравлении человек может подумать, что у него проблемы с печенью, сердцем, легкими, но на самом деле в его организм попал яд», — пояснил специалист. При этом эксперт обратил внимание, что в отдельных случаях понять, что дело не в каком-то заболевании, а именно в отравлении, довольно легко. К веществам с очень характерными проявлениями относят, в частности, соли талия.

Фото: РИА «Новости»

«Их можно распознать по выпадению волос. То есть вроде бы человек нормально себя чувствовал, все хорошо, а потом появляется слабость немотивированная, усталость, прочие непонятные симптомы, и вдруг просто начинают клочьями выпадать волосы», — уточнил Водовозов. Подобные случаи, напомнил специалист, были описаны еще в произведениях Агаты Кристи. И были случаи, когда врачи спасали пострадавших от солей талия, а потом, описывания процесс в статьях для научных журналов, выражали благодарность писательнице, напомнил он.