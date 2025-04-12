12 апреля 2025 20:24 Изнасиловали и сожгли в поле. Изверги из Хакасии убили трех женщин ради золота 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

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В Хакасии в 2013 году жестоко расправились с тремя женщинами. Четверо молодых людей изнасиловали, забили до смерти и сожгли своих жертв — все ради драгоценностей. Мать сыновей-преступников отреклась от них в суде.

Максим Смирнов родился в поселке Сахарном. С раннего детства был проблемным ребенком: дрался, курил и уже в начальной школе начал пить. Позже мальчик пристрастился к наркотикам, а чтобы достать на них деньги, воровал. Единственным другом Максима в семье стал старший брат — ребенок от первого брака Дмитрий Акимов. Он был старше на четыре года и часто брал младшего в свою компанию. Там и познакомил его с одноклассниками, Иваном Пономаревым и Виталием Бренделем.

«Вольные борцы за свободу» Все свободное время Максим проводил в компании старших ребят и алкоголя. Те уже успели получить судимости за воровство, но это не пугало Смирнова. Он романтизировал криминальное прошлое товарищей, они казались ему «вольными борцами за свободу». Вечером 14 мая 2013 года компания вновь собралась за общими интересами — употреблением алкоголя и наркотиков. На продолжение банкета денег не хватило, тогда Максим предложил обворовать теплицы, чтобы перепродать овощи и зелень.

Фото: РИА «Новости»

Дорога на место пролегала мимо кладбища. Там преступники и увидели потенциальных жертв — трех женщин, на каждой из которых были золотые украшения. Драгоценности привлекли пьяную компанию. Жертв затолкали в машину и потребовали снять золото. Затем молодые злоумышленники решили их изнасиловать. Смирнов в этом не участвовал — признался, что был слишком пьян. Чтобы скрыть факт изнасилования, парни до смерти забили местных жительниц, оттащили тела в поле и там подожгли, предварительно облив бензином. Молодые люди оставили костер полыхать, а сами отправились в Абакан, где заложили украденное за пять тысяч рублей, закупились водкой и отпраздновали «удачный» вечер. Уже на следующий день полиция задержала преступников.

Фото: РИА «Новости»

«Как в тумане» На допросах Смирнов утверждал, что ничего не помнит, сообщил aif.ru. «Пьяный был, все как в тумане», — заявил он. Но экспертиза показала, что все фигуранты осознавали свои действия. В феврале 2014 года 19-летний Максим Смирнов стал самым молодым преступником в России, осужденным на пожизненный срок. Его брат получил 16 лет колонии, Брендель и Пономарев тоже пожизненно отправились за решетку. Мать отреклась от сыновей-убийц в зале суда. «Лучше бы вообще убили сразу всех четверых. Их рожали не для того, чтобы они убивали, а для того, чтобы жили и они, и люди. Они меня саму убили», — сказала женщина.