20 апреля 2025 18:55 Изнасилования, УДО и побег из тюрьмы. Силовик расследовал свои же преступления против женщин 0 0 0 Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com Криминал

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Насиловал в темноте и исчезал: на счету следователя Александра Сатлаева 11 преступлений. Маньяка долго не помогли поймать. А все потому, что он сам расследовал свои дела.

«Пойдем в тихое место и займемся сексом» События разворачивались на Алтае в 2012–2013 годах. Первая жертва столкнулась с Сатлаевым в декабре 2012-го — преступник подкрался к ней сзади, сжал горло и ударил. Женщина решила, что на нее напали грабители. «Веди себя тихо. Сейчас мы пойдем в тихое место и займемся сексом», — сказал ей маньяк. История могла закончиться плачевно, но на помощь пришли соседи. Злоумышленник испугался и сбежал.

Фото: РИА «Новости»

Едва не попался, но ушел от ответственности Второй жертвой преступника стала замужняя женщина. Сатлаев сначала преследовал ее, а затем затащил за гаражи и потребовал раздеться. Но та оказалась смелой — схватила нападавшего за «самое ценное», оттолкнула маньяка и попыталась убежать. Разъяренный Сатлаев принялся избивать жертву, она в ответ ударила его новой в пах. Ей удалось выбежать на дорогу. Проезжавшая мимо машина привезла потерпевшую в полицию. Во время допроса, который проходил на следующий день, она узнала следователя. «Это он! » — воскликнула она. Но окружающие списали все на посттравматический шок. Жертве наскоро объяснили, что это — представитель силового ведомства. Преступник ушел от ответственности, сообщил mk.ru.

Фото: РИА «Новости»

Нападение на беременную, суд, УДО и побег В июле 2013 года Сатлаев изнасиловал женщину в парке, та вызвала полицию. На допрос пришел сам преступник, который вынудил потерпевшую написать заявление с отказом от обвинений. Осенью того же года маньяк напал на беременную девушку, затем — на спортсменку. Сатлаева арестовали через две недели. В СК не могли поверить, что маньяком оказался их собственный коллега. Долгожданный суд в 2015 года приговорил силовика к шести годам лишения свободы. В 2019 году насильник вышел по УДО, и снова напал на девушку. На этот раз жертвой оказалась несовершеннолетняя. Тогда Сатлаев сбежал в Северный Кипр, где его задержали за попытку ограбления и приговорили к четырем годам. Спустя два года маньяк сбежал из тюрьмы, но уже через три дня его поймали и отправили в заключение на дополнительные 12 лет. Сейчас Сатлаев находится в России в федеральном розыске. Выдача преступника остается открытым вопросом из-за отсутствия дипломатических отношений между странами.