Когда-то он расследовал преступления, но сейчас сам стал главным персонажем криминальной саги по делу Merlion. Кирилл Качур* — первый экс-сотрудник СК, попавший в реестр иностранных агентов. Этого статуса скрывшийся из страны решала добивался специально, чтобы создать образ «борца с режимом» в глазах западных стран. В России его не ждет ничего, кроме приговора. Имущество беглеца на 247 миллионов рублей суд уже изъял.

Заработал на погонах Следователем Кирилл Качур* проработал всего два года, дослужившись до лейтенанта юстиции, но этого времени ему хватило, чтобы понять, как можно заработать на уголовных делах, если заводить их против предпринимателей. Вместе со своим отцом — Виталием Качуром — будущий иноагент сколотил группирровку, куда привлек своих бывших коллег, представителей других силовых структур и адвокатов. Схема была простая: силовики фабриковали уголовные дела против крупных бизнесменов, а приходившие на защиту адвокаты объявляли, что вопрос можно решить деньгами или передачей своего бизнеса.

Фото: РИА «Новости»

Группировка погорела из-за жадности заказчика. Бывший генеральный директор IT-компании Merlion Вячеслав Симоненко решил забрать себе все активы. В 2019 году отец и сын* Качуры через своих людей в органах организовали уголовное преследование владельцев Merlion. Чтобы предприниматели оказались сговорчивее, их посадили в СИЗО. Посетивший арестованных адвокат решал оценил выход на свободу в 15 миллиардов рублей. Когда настоящие защитники бизнесменов добились перевода дела в центральный аппарат Следственного комитета, криминалисты быстро раскрыли схему и освободили невиновных владельцев компании. Часть участников группировки не стала дожидаться ареста и уехала из России. Среди них оказался и Кирилл Качур*.

Иноагента лишили имущества

Фото: РИА «Новости»

Сначала Кирилл Качур* скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда переехал в Черногорию. В России его объявили в международный розыск.

В прошлом году Дорогомиловский суд Москвы по требованию Генеральной прокуратуры изъял имущество иноагента, проходящего по уголовному делу по 19 статьям УК. Причем имущество на гигантскую сумму.

Осенью 2022 года Качура* заочно обвинили в хищении трех миллионов евро и вымогательстве взятки в размере 1,6 миллиона долларов у предпринимателей.

Речь идет о 247 миллионах рублей, в том числе о квартире и нежилых помещениях на Минской улице Москвы, а также о нескольких земельных участках в Одинцовском округе Подмосковья. Причем действовал Качур* очень предусмотрительно: всю недвижимость иноагент оформил на 16-летнюю родственницу, а чтобы избежать депортации в Россию по линии Интерпола, Качур* начал строить из себя политического беженца. Ради этого он заказывал публикации в СМИ, в том числе иностранных, а после 2022 года завел каналы во всех соцсетях, поддерживая образ «борца с режимом». В 2024 году Министерство юстиции объявило новоявленного блогера иностранным агентом. *Кирилл Качур — признан иноагентом.