Друг «бердского маньяка». История убийцы Алексея Гаськова, пойманного спустя 22 года

Подмосковные следователи нашли маньяка Алексея Гаськова, который 22 года назад убивал женщин. Выяснилось, что он хороший друг другого насильника и убийцы, прозванного «бердским маньяком». Подробности истории — в материале 360.ru.

Задержание Алексея Гаськова Сотрудники СК Московской области нашли мужчину, который в 2002 году насиловал и убивал молодых девушек в Подольске, Пушкино и Химках. Криминалисты пересматривали старое дело подмосковного маньяка и обнаружили в нем зацепку. Благодаря современным технологиям при исследовании вещественных доказательств с одного из мест преступлений биологические образцы совпали с данными ранее судимого 49-летнего жителя Бердска Алексея Гаськова. На допросе мужчина сознался в преступлениях и подробно описал все детали. Сейчас следователи проверяют показания подозреваемого и его возможную причастность к похожим преступлениям на территории Москвы и Подмосковья, а также других регионов.

Фото: Алексей Гаськов / Пресс-служба Следственного комитета

Убийства в Подмосковье Алексей Гаськов приехал в Москву в 2002 году поступать в столичное театральное училище. Хотя выдержать конкурс у него не вышло, приезжий остался в столице учиться на платных курсах актерского мастерства. Оттуда через полгода его отчислили за регулярное пьянство и пропуски занятий. К тому времени 27-летний Гаськов уже был душегубом. Впервые он высмотрел одинокую девушку, абитуриентку московского колледжа, в лесопарке Подольска. Невысокий и внешне безобидный актер легко познакомился с ней, увлек ее подальше от посторонних глаз, оглушил и изнасиловал, а после убил. Осмелев, маньяк совершил еще два убийства в парке Пушкино, причем с разницей в несколько часов. Он не искал какой-то определенный типаж или девушек одного возраста — единственное, что было важно: жертва должна была находиться одна в достаточно безлюдном месте.

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press

Убийство племянницы советника президента Перу Четвертую жертву Гаськов подкараулил недалеко от студенческого общежития в Химках. Эта девушка оказалась иностранкой — 22-летняя Каролина Агнес Сантестебан была племянницей советника президента Перу. Она получила высшее образование на родине, а в Россию приехала заниматься хореографией, училась в Московском институте культуры. Спустя девять дней после убийства на припорошенный снегом труп Сантестебан случайно наткнулся прохожий. Дело получило резонанс в СМИ, поэтому убийца перепугался и сбежал в родной Бердск.

Фото: Вид на город Бердск в Новосибирской области / РИА «Новости»

Бердский маньяк Михаил Юдин Гаськов еще до приезда в Москву был знаком с рабочим строительной бригады Михаилом Юдиным. Он полностью разделял нестандартные «увлечения» женщинами. Вот только не бросался на кого попало — интересовали именно невысокие брюнетки в обтягивающих брюках. Впервые Юдин напал летом 1998 года: вечером столкнулся со своей первой жертвой возле завода «Гигант» и вызвался проводить ничего не подозревавшую женщину. Завел в безлюдное место, изнасиловал и чуть не задушил. К счастью, его спугнули шедшие со смены заводчане. Хотя женщина выжила, найти нападавшего милиция так и не смогла. Тот вышел на охоту следующим летом и уже не пугался шагов случайных прохожих. Юдин не только изнасиловал, но и убил 16-летнюю девушку. Напоследок снял с трупа часы и серьги, которые потом подарил жене и матери.

Фото: Фотография Михаила Юдина из уголовного дела / Википедия

Осенью того же 1999 года, будучи в командировке в Новосибирске, убийца спьяну напал на местную девушку: прямо в ее же подъезде надругался и убил. На этот раз Юдин снял с жертвы дубленку, которую отвез в подарок жене. Почти уверовав в свою безнаказанность, Юдин попытался заняться ограблением, но тут-то его поймали. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, однако через три месяца он попал под амнистию и к лету июля 2000 года уже был свободе. Следующие нападения Юдина пришлись на август и сентябрь. В обоих случаях он заманил женщин в безлюдные лесопосадки Бердска и там с ними расправился. Одна из жертв была студенткой Новосибирской консерватории, маньяк забрал на память ее флейту — этот и другие трофеи хранил в сарае.

Интересно В октябре убийца пришел в гости к знакомой и попытался ее изнасиловать, но тяжело раненная женщина оказала яростное сопротивление и выгнала маньяка. Юдину удалось уговорить пострадавшую решить дело миром: оплатил ее лечение и дал отступные за молчание. В октябре убийца пришел в гости к знакомой и попытался ее изнасиловать, но тяжело раненная женщина оказала яростное сопротивление и выгнала маньяка. Юдину удалось уговорить пострадавшую решить дело миром: оплатил ее лечение и дал отступные за молчание.

Как орудовали «бердский маньяк» и Алексей Гаськов Следующее убийство Юдин совершил лишь в декабре 2002 года. Вместе с Алексеем Гаськовым, который как раз вернулся из столицы, он зашел в гости к 25-летней подруге. На этот раз нападение на хозяйку дома маньяку удалось — он изнасиловал и убил ее. Гаськов после этого эпизода допился до медвытрезвителя. Когда милиционеры нашли на месте убийства бутылку, на которой были отпечатки Гаськова, он тут же признался, что знал жертву, был в гостях и убил ее. Но сыщики быстро поняли, что это самооговор. Когда же они выяснили, что горе-актер был в Москве во время серии нападений на студенток, доказать его причастность к этим убийствам не удалось.

Фото: РИА «Новости»

К тому же, пока Гаськов сидел в СИЗО, нападения на девушек не прекращались. Наконец удалось арестовать Юдина. Генетическая экспертиза подтвердила его вину во всех убийствах. Хотя были подозрения, что некоторые преступления он совершил вместе с подельником. Юдин сознался, а судебные психиатры признали его полностью вменяемым. Маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы, и апелляция не помогла — убийца и насильник отправился отбывать наказание в колонию «Полярная сова».

Интересно В январе 2025 года Юдин, отбыв в тюремном заключении 21 год, подал в Верховный суд жалобу на пожизненный приговор. Хотя бумаги прошли регистрацию и поступили в суд, их рассмотрение еще не назначено. В январе 2025 года Юдин, отбыв в тюремном заключении 21 год, подал в Верховный суд жалобу на пожизненный приговор. Хотя бумаги прошли регистрацию и поступили в суд, их рассмотрение еще не назначено.

Фото: Скульптура полярной совы на территории ИК-18. Александр Темнов / РИА «Новости»

Как поймали Гаськова А что же другой убийца? Гаськов благополучно остался на свободе, со временем даже нашел себе женщину. Вот только 11-летняя дочь ее подруги однажды пожаловалась, что мужчина ее изнасиловал, да еще и передал половую инфекцию. Также оказалось, что осенью 2005 года он вырвал у женщины сумочку. Маньяк попытался бежать, но его тут же поймали. Гаськов пробовал было скандалить, но в итоге получил 10 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и выплату 70 тысяч рублей компенсации за моральный вред семье девочки, а также девять тысяч в пользу ограбленной женщины. На свободу Гаськов вышел в 2016 году. И снова оказался на плаву: устроился работать, активно пользовался интернетом, на одной из площадок даже выставил на продажу нарды «ручной работы, в единственном экземпляре, зоновские». Все закончилось после того, как новые технологии помогли идентифицировать его потожировые следы с места одного из убийств в Подмосковье. Сейчас полиция проверяет, мог ли Гаськов действовать вместе с Юдиным.