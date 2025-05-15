Сегодня 02:03 Божий одуванчик с топором. История Софьи Жуковой — старейшей серийной убийцы России 0 0 0 Фото: Kandinsky & 360.ru Криминал

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Софья Жукова — самая пожилая серийная убийца в России. Она начала свое страшное дело в преклонном возрасте и именно потому ее больше 10 лет не могли поймать: кто заподозрит бабушку в зверских преступлениях? Как удалось изобличить «старуху с топором» и какое наказание она понесла — в материале 360.ru.

Пропавшая девочка В конце 2005 года в хабаровском поселке Березовка пропала восьмилетняя девочка. Вместе с подружкой она дошла до своей пятиэтажки, попрощалась и побежала в подъезд — как раз в тот момент туда входила недавно овдовевшая старушка. Дома бабушка и дедушка так и не дождались внучку. Начались поиски. Соседка, с которой столкнулась девочка, рассказала, что школьницу с улицы окликнули какие-то знакомые, та развернулась и поскакала обратно. А спустя две недели после пропажи на улице случайно нашли пакеты с расчлененными останками. Следователи так и не смогли вычислить убийцу или причастную к этому группу лиц. Задержали двоих подозреваемых, те даже признались, будто надругались над ребенком, а потом расчленили, но, кроме их слов, не было никаких, даже косвенных доказательств. Через три месяца мужчин выпустили из СИЗО.

Фото: Lantyukhov Sergey / www.globallookpress.com

Сбежавшая старушка Дети 77-летней Анастасии Михеевой уехали из Березовки в Москву, и она собиралась последовать за ними. Весной 2013-го продала свою квартиру, оставалось только разобраться с бумагами, так что на это время пенсионерка остановилась пожить у подруги из соседнего дома. И после Международного женского дня пропала. Подруга, у которой остановилась Михеева, честно призналась следователям: они сильно поругались. Да так, что у постоялицы подпрыгнуло давление и пошла носом кровь — вон, на обоях даже пятно осталось. На нервах Михеева якобы решила уехать к знакомым в Приморье. Собрала вещи, вышла во двор, села в какую-то темную машину и была такова. Тем временем в окрестностях поселка нашли разрубленные останки несостоявшейся москвички. Припомнив пятно крови, добрую соседку задержали на трое суток. Понятно, что сама 73-летняя женщина едва ли была убийцей, но вдруг она покрывает душегуба? Однако улик не было, и пожилую женщину отпустили.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Погибший дворник Днем в январе 2019-го ребята беспечно прыгали по теплотрассе, пока один из них не заметил под трубами странный пакет. Там лежали окровавленные руки. Скоро полицейские нашли несколько жутких свертков с конечностями и головой неизвестного мужчины. Куски торса чуть позже обнаружили на помойке. В городе пошли слухи о маньяке. Убитого быстро опознали: им оказался 57-летний дворник Василий Шляхтич. Когда стали наводить справки, узнали, что он уже несколько недель как съехал куда-то из коморки, которую ему выделил местный ЖКХ. Мужчина не был судим, вредных привычек не имел, доброжелателен. На работе не появлялся с 29 января без каких-либо объяснений. Скоро установили, что дворник заселился в пустующую комнату к какой-то старушке: та разрешила пожить без денег, только за помощь по дому. Пенсионерка спокойно впустила полицейских. Хозяйке квартиры шел уже 80-й год, но она четко рассказывала: пускала, жил, утром куда-то ушел, с тех пор не видела.

Как поймали старушку с топором Пока женщина объяснялась, оперативники заметили странное темное пятно возле дивана. Когда мебель попытались сдвинуть, рядом с изголовьем нашли топор. Еще подоспели показания соседей снизу: в ночь на 29 января из квартиры доносились глухие удары и мужские крики. Под окнами квартиры дети нашли телефон дворника. Тут сиплым голосом пенсионерка запричитала, что да, взяла грех на душу, прибила квартиранта. Но ведь он-то приволок с собой друга, они вместе ее изнасиловали. Соучастник после сбежал, а несчастная женщина схватила топор и отомстила за поруганную честь. Ну, а потом испугалась, порубила преступника на куски и выбросила куда подальше. Божий одуванчик доставили в СИЗО, а следователи начали изучать биографию подозреваемой. Так и выяснилось, что гражданка Софья Жукова, 1939 года рождения, была той самой соседкой, которая входила в подъезд вместе с убитой 14 лет назад девочкой. А шесть лет назад приютила у себя подругу, впоследствии тоже погибшую. Все они, как и дворник, были порублены топором. Причем мастерски, со знанием дела.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Кто такая Софья Жукова Жукова, у которой за плечами было лишь два класса школы, с детства работала на свиноферме в родной деревне. Там, в отделе мясопереработки, ей часто приходилось забивать поросят и свиней, а также разделывать их туши. В 25 лет женщина перебралась из тогда еще Горьковской области на окраину Хабаровска, вскоре вышла замуж. Они с мужем воспитывали троих детей. Один погиб еще в детстве, в 2005-м не стало супруга. Сыновья жили отдельно, очень редко навещали мать и никогда не привозили к ней внуков. Во дворе соседи откровенно побаивались пенсионерку: она обладала тяжелым характером и могла начать ссору, а то и драку на ровном месте. Старуху подозревали в том, что она регулярно травит окрестных кошек, но претензии в лицо никто не высказывал.

Фото: Википедия

Признание бабы Сони Между тем женщина отказывалась признать что-либо, кроме убийства дворника, да и то в порядке самообороны. Плакала, давила на жалость. Но сокамерницам все же похвастала, что на ее совести три жертвы. А однажды, на очередном допросе, вдруг отрывисто бросила, что готова все рассказать. Перед следователями был уже совершенно другой человек. Никаких слез, сиплый, но ровный голос детально рассказывал об убийствах. Девочка просто не нравилась: шумела, бегала, иногда бросала в подъезде фантики от конфет, а в тот роковой день огрызнулась на замечание. Жукова позвала ребенка в квартиру и там зарубила. Подруга тоже вызывала раздражение. Она вела себя высокомерно, спорила, не хотела слушать полезные советы, да еще и прямо заявила об этом. Пенсионерка не стала терпеть, снова схватила топор (он постоянно лежал у изголовья дивана) и убила несговорчивую квартирантку. Дворник, опять же, не отличился покладистостью: недостаточно почтительно вел себя с благодетельницей. Хоть бабуля была почтенного возраста, с топором она обращалась мастерски. Останки хотела отволочь в сумке на колесиках к дальней помойке, но там крутились люди, так что большую часть пришлось сбросить у теплотрассы.

Интересно Психиатры признали Жукову вменяемой. Врачи отметили, что у женщины с детства был замкнутый и нелюдимый характер, она легко ссорилась с окружающими, всем была недовольна. Скорее всего, спусковым крючком для начала преступлений послужила смерть мужа. Психиатры признали Жукову вменяемой. Врачи отметили, что у женщины с детства был замкнутый и нелюдимый характер, она легко ссорилась с окружающими, всем была недовольна. Скорее всего, спусковым крючком для начала преступлений послужила смерть мужа.

Наказание и приговор Софья Жуковой Жукова во время следственных экспериментов держалась спокойно, по-деловому четко рассказывала, кто где стоял, сколько ударов наносила. Показания тоже диктовала недрогнувшим голосом, никакого раскаяния или сострадания к жертвам не проявляла. Однако когда убийце пояснили, что признания не дадут ей право на амнистию или условный приговор, немедленно отперлась от своих слов. Дескать, все сказано под давлением, полицейские угрожали посадить ее сыновей. Соглашалась только на убийство дворника, да и то после насилия (хотя медэкспертиза этого не подтвердила).

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Едва ли отказ от признания помог бы, ведь в квартире пенсионерки, помимо топора, нашли достаточно улик: пятна крови, что та пропустила при тщательной уборке, ножи и пилы, которыми разделывала тела. Ходили слухи, что в холодильнике обнаружили человеческие внутренности. Приговор старухе с топором услышать было не суждено: в конце декабря 2020 года она заболела COVID-19 и вскоре скончалась в больнице Хабаровска. Уголовное дело прекратили из-за смерти обвиняемой. Но жители Березовки поговаривают, что на совести Жуковой было еще несколько убийств, до которых не докопались следователи.