Самый молодой маньяк СССР. История преступлений Владимира Винничевского

Дети тоже могут стать серийными убийцами: к примеру, на счету уральского школьника, жившего еще до Великой Отечественной войны, — восемь жутких смертей маленьких детей. Кто такой Владимир Винничевский и как первый в СССР ребенок-маньяк связан с известным скульптором Эрнстом Неизвестным, разбирался 360.ru.

Владимир Винничевский: первое убийство Летом 1938 года в Свердловске пропала четырехлетняя Герта Грибанова. Девочка жила вместе с родными в частном доме, пошла погулять во двор и больше не вернулась. Только через несколько дней в соседнем саду местный мальчишка нашел ее изувеченное тело, прикрытое от посторонних глаз охапками травы. Эксперты установили, что ребенка сначала душили, затем восемь раз ударили в голову кухонным ножом (обломок острия остался в черепе жертвы), отрезали руку и ногу. Милиционеры проверили всех подозрительных личностей в округе, изучили каждый шаг родственников и соседей девочки, но так и не смогли выйти на след убийцы. Единственной уликой стал кусок лезвия. Из-за этого родным Греты отдали тело без головы — следователи надеялись опознать нож, если будут аналогичные преступления. Но похожего орудие убийства больше не появлялось. А вот новые жертвы были.

Фото: Панорама Свердловска (ныне — Екатеринбург), 30-е годы XX века / РИА «Новости»

Убийца-подросток в СССР После первого эпизода к удушениям и множественным колото-резаным ранам добавилось сексуальное насилие, зачастую посмертное. И неожиданно расширилась география: помимо Свердловска, два убийства произошли в соседних городах: Нижнем Тагиле и Кушве. В остальном почерк во всех преступлениях был одинаковый.

Фото: Панорама Нижнего Тагила / РИА «Новости»

Но следователи не сразу поняли, что имеют дело с одним и тем же преступником. Дело в том, что серийные убийцы тогда были большой редкостью — даже этот термин криминалисты стали постоянно использовать только в начале 70-х годов XX века. Да и слово «маньяк» пока не вошло в обиход.

Интересно Термин «серийный убийца» появился в конце XIX века. Впервые его применили для описания Генри Говарда Холмса, у которого на совести было как минимум 27 жизней. Но следователи были уверены, что счет убитых идет на сотни. Термин «серийный убийца» появился в конце XIX века. Впервые его применили для описания Генри Говарда Холмса, у которого на совести было как минимум 27 жизней. Но следователи были уверены, что счет убитых идет на сотни.

Пятая жертва маньяка выжила. Четырехлетний Боря Титов рассказал, что к нему подошел какой-то парень и предложил покатать на санках. Мальчик согласился. Незнакомец отвез его на безлюдный пустырь, там напал, изнасиловал, бросил потерявшего сознание ребенка в сугроб и ушел, не проверив, жив ли. Следующим двум девочкам так не повезло. К тому же маньяк старался, чтобы его жертв нашли как можно позднее, и тщательно маскировал тела: в зависимости от времени года закапывал в сугробы, заваливал ветками, травой, листьями, бросал в выгребную яму. Из-за этого гибли даже те дети, которых могли бы спасти, если бы нашли пораньше. Следователи проверяли всех рецидивистов и подозрительных граждан, особенно моложавых парней лет 25: ведь выжившие жертвы в один голос повторяли рассказ Титова о «взрослом мальчике». А убийца откровенно наглел, под разными предлогами уводил мальчишек и девчонок буквально из-под носа взрослых.

Фото: РИА «Новости»

Как поймали Винничевского Свердловчане откровенно паниковали: детей старались не отпускать ни на шаг, писали жалобы в Москву на бездействие местных властей. Улицы города наводнили скрытые наблюдатели в штатском. Они внимательно следили за прохожими и проверяли буквально каждого взрослого с ребенком. Все кончилось 24 октября 1939 года. Трое курсантов школы рабоче-крестьянской милиции патрулировали окраину города возле Уралмаша. Вдруг один из них заметил странного парня: тот выскользнул из вагона трамвая на остановке «Медный рудник», а на руках держал спящего мальчика. Вот только двинулся подросток не в сторону жилых построек, а к лесу. Курсанты знали о похищениях детей, так что пустились следом за странной парой. Когда добежали до чащи, увидели, что парень положил мальчика на землю и душил. К счастью, ребята смогли обезвредить преступника и спасти его жертву. Серийным душегубом оказался 15-летний второгодник, ученик седьмого класса.

Фото: Фото из уголовного дела Владимира Винничевского / Википедия

Мальчик из хорошей семьи Владимир Винничевский родился летом 1923 года в городке Верхняя Салда, но скоро семья переехала в отдельный частный дом в центре Свердловска (ныне — Екатеринбург). Отец трудился мастером в городском коммунальном хозяйстве, мать была счетоводом. Оба родителя хорошо зарабатывали. Винничевские неплохо заботились о сыне. У Вовы постоянно водились карманные деньги, имелись всякие мальчишечьи ценности вроде танкистского шлема и настоящего швейцарского перочинного ножика. При этом парень был необщительным, скрытным и молчаливым. Говорят, в раннем детстве он упал в глубокую яму, сильно ударился головой и очень испугался. После этого Володя стал заикаться и, понятное дело, чаще молчал, избегая насмешек. Зато просто замечательно пел, а вот учился откровенно плохо.

Фото: Слева — дом Винничевских, Свердловск, 30-х годы XX века / Википедия

Приговор Владимиру Винничевскому Возможно, из-за арестова с поличным Винничевский не стал (или не смог) придумывать какие-то правдоподобные оправдания. И признался во всех преступлениях: 18 нападений, из них восемь — убийств. Во время следствия оказалось, что маньяк составлял планы нападений, нумеровал и записывал свои преступления особым шифром.

Фото: Начерченный Винничевским план похищения и убийства Маргариты Фоминой в Нижнем Тагиле (из материалов уголовного дела) / Википедия

Родители убийцы официально через прессу отреклись от такого сына и потребовали для него высшую меру наказания — расстрел. Впрочем, в те годы советское законодательство и так предусматривало смертную казнь для несовершеннолетних, достигших 12-летнего возраста. Винничевский выслушал свой приговор 16 января 1940 года. После суда адвокат попробовал сыграть на возможной ненормальности убийцы, но психиатрическая экспертиза НИИ имени Сербского подтвердила: подросток вменяем. Жалобы и просьбы сохранить жизнь Винничевскому не помогли, 11 ноября 1940 года его расстреляли.

Фото: Жалоба Винничевского в президиум Верховного суда РСФСР, 28 августа 1940 года / Википедия

Памятник убийце Винничевскому Много десятилетий об убийце никто не вспоминал, тем более о месте его захоронения. Родственникам в таких случаях не выдают останки: тех, кто умер в тюрьме, хоронят в специально отведенных для этого секретных местах — обычно на окраине или за чертой поселения. Единственное известное место захоронения казненных в Свердловской области в 1930-х — 12-й километр Московского тракта. Когда в 90-х пришла мода на покаяние за репрессии, свердловские власти решили увековечить место братской могилы, обозначив всех там покоившихся «жертвами сталинизма». Изваять мемориал поручили уроженцу Свердловска — знаменитому скульптору Эрнсту Неизвестному. Но местным эта идея не понравилась, тем более они точно знали: на Московском тракте хоронили не только «идейных» и «политических», но и душегубов всех мастей. Самым жутким как раз был Винничевский.

Фото: Эрнст Неизвестный, август 2002 год. Natalya Loginova / Global Look Press

Тут кто-то и вспомнил, что скульптор, хоть и был младше серийного убийцы, учился с ним в одном классе (маньяк же был второгодником). Мальчишки дружили, Винничевский не раз бывал дома у Неизвестных. После поимки убийцы следователи очень тщательно допрашивали его приятеля — вдруг преступник действовал не один? Еще не установленный памятник тут же прозвали «одноклассники». Разумеется, нет никаких доказательств, что будущий советник по культуре президента России Бориса Ельцина знал, чем занимается его друг. Просто история с монументом напомнила: далеко не все, кого расстреляли в сталинское время, были невинны.

Фото: Бронзовый мемориал «Маски Скорби: Европа — Азия», Екатеринбург, 12-й километр Московского тракта. Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Однако 20 ноября 2017 года, после долгих тяжб, скандалов и перестановок, «Маску скорби: Европа — Азия» все-таки установили на 12-м километре автодороги Р242. Неизвестный не дожил до этого события всего год.