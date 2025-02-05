Сегодня 05:51 Насиловал мальчиков и писал письма Деду Морозу. История маньяка-проститута Игоря Иртышова 0 0 0 Фото: Global Look Press Криминал

Санкт-Петербург

Суд

Дети

Преступления

Педофилы

Смертная казнь

Мужчины

Изнасилования

Полиция

В Санкт-Петербурге в 90-х орудовал умственно отсталый маньяк-проститут — он надругался над мальчиками, а одного убил. Как Игорь Иртышов стал насильником и почему его долго не могли поймать — в материале 360.ru.

Начало жизни будущего маньяка Игорь Иртышов родился 16 августа в 1971 году в одном из хуторов Кубани. Родители были беспробудными пьяницами, причем мать пила даже во время беременности. Мальчик родился слабым и болезненным. Отец бросил семью, когда Игорю было семь лет. Мальчик был тихим и не мог найти общего языка со сверстниками, его часто обижали во дворе. В 10 лет Игорь попал в аварию и получил травму головы. Врачи поставили диагноз: «олигофрения в степени умеренной дебильности». Мальчик не мог посещать обычную школу, поэтому его отправили в интернат для умственно отсталых детей. С тех пор родителей ребенок не видел. Одноклассники жестоко избивали Игоря, а когда тому было 16 лет, напоили и изнасиловали его. Это разрушило остатки психики подростка, сформировав у него задатки маньяка. Окончив после интерната ПТУ, Игорь поработал уборщиком, поваром и дояром, а потом отправился искать удачу в Москву.

Фото: Freepik

Проститут с элементами БДСМ* В столице умственно отсталый юноша не смог найти достойную работу, он голодал и перебивался случайными заработками. На путь проституции Иртышова толкнул сожитель, с которым он переехал в Санкт-Петербург. Среди клиентов Игоря были как женщины, так и мужчины. Последние особенно любили щуплого и слабосильного юношу. Клиентов Игоря привлекали садистские наклонности парня, Иртышов ублажал мужчин с элементами БДСМ*. При этом он был истеричным, трусливым и эгоцентричным человеком. Помимо проституции, Игорь работал мойщиком посуды в кафе. Расставшись со своим сожителем, в 1990-е годы Иртышов переехал в поселок Металлострой недалеко от Санкт-Петербурга. Там он устроился официантом в кафе «Пегас», пользовавшееся популярностью среди гомосексуалистов*. У Игоря появился дополнительный заработок в виде клиентов-мужчин. Иртышов ради новых клиентов изменил стиль, модно подстригся, но клиенты все равно были жестоки с ним. Однако и Игорь был агрессивно настроен к людям.

Фото: Pixabay

Переключился на мальчиков В какой-то момент Иртышов решил переключить внимание на детей — маленьких мальчиков, которые не могли противостоять ему. Он выбирал щуплых и слабых. Свое первое преступление Иртышов совершил спонтанно. В декабре 1993 года в Сосновом парке Игорь увидел троих школьников 11-12 лет. Мужчина почувствовал желание напасть на детей, к тому же в кармане у него был нож. Одному мальчику удалось сбежать, двух других он опоил и изнасиловал, а после бросил в лесу. Мальчики выжили, но полиция не смогла найти насильника. В феврале 1994 года Иртышов совершил второе преступление. Он был в состоянии сильного опьянения, когда увидел девятилетнего мальчика, зашел с ним в лифт и начал душить его. Он так увлекся процессом, что задушил ребенка, а потом убежал, испугавшись содеянного. Полиция вновь не смогла схватить маньяка.

Фото: РИА «Новости»

В мае Иртышов напал на 10-летнего мальчика, тот остался инвалидом на всю жизнь. В июне он надругался над двумя школьниками. Все преступления насильник совершал в дневное время. В итоге новость о маньяке появилась в СМИ, родители стали более бдительными, однако у полиции не было ни зацепок, ни свидетелей, чтобы описать преступника. В сентябре того же года маньяк напал на 15-летнего подростка, но тот смог отбиться и позвать на помощь. Иртышову пришлось сбегать, однако он через час уже совершил другое преступление. Он напал на девятилетнего мальчика в подъезде его дома, затащил его в подсобку и надругался над ним. В качестве трофея педофил забрал рюкзак с черепашками-ниндзя. Мальчик смог доползти до своей квартиры, он подробно описал насильника полиции. Ребенок получил серьезные травмы кишечника, ему требовалась сложная операция. И несмотря на усилия родителей, ребенок умер спустя шесть лет.

Фото: РИА «Новости»

Два пожизненных Фоторобот преступника развесили по всему городу, и Иртышов переехал в Мурманск. Однако спустя некоторое время он вернулся в Северную столицу. При нем постоянно находился рюкзак с каплями крови, который он забрал у своей жертвы. Игорь показал его своему сожителю, а тот сразу же обратился в полицию. Иртышова задержали 28 ноября 1994 года. На допросах маньяк долго не признавал свою вину, притворялся сумасшедшим. Он заявлял, что убивал из-за того, что жертвы его обидели. Но его признали дееспособным и вменяемым. В 1996 году суд признал его виновным в пяти изнасилованиях и одной попытке умышленного убийства. Иртышова приговорили к двум смертным казням, позже их заменили двумя пожизненными сроками. В тюрьме педофил по-настоящему сошел с ума, никого не узнавал и писал письма Деду Морозу. Иртышов умер в феврале 2021 года от сердечной недостаточности.