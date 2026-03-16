Фейк: жителя Тулы прямо на улице зарубили топором

Сообщение об убитом топором в 2026 году жителе Тулы оказалось недостоверным

В соцсетях стали распространяться новости об убийстве жителя Тулы на улице последи бела дня. Оказалось, что мошенники с помощью сообщений о преступлении заманивали пользователей на фишинговые площадки.

Фейк

В Сети стали активно публиковаться посты о том, что неизвестный прямо на улице Советской зарубил топором жителя Тульской области. Авторы прикрепляли к сообщению ссылки на видео, якобы записанное камерами видеонаблюдения.

В качестве доказательства вместе с постом публиковалось «фото с места происшествия». На кадрах видно нескольких людей с замазанными лицами. В центре изображения располагалось размытое пятно, которым заретушировали тело жертвы.

В сообщении добавили, что подробностей убийства нет, однако есть видеозапись с камеры наружного наблюдения, для просмотра которой необходимо перейти по ссылке.

Правда

На самом деле пост о нападении опубликовали в Сети с целью мошенничества. Злоумышленники распространили кликбейтную новость, чтобы пользователи переходили по ссылкам в надежде узнать подробности случившегося.

Первый электронный адрес ведет на регистрацию в закрытом телеграм-канале «Мой город — Тула», позиционирующем себя как городской, а второй — на бот в мессенджере МАХ. За такими ссылками часто скрываются фишинговые платформы, пройдя по которым пользователи могут скомпрометировать личные данные.

В последнее время в соцсетях распространилось множество новостей о мужчине, убитом топором на улице, при этом города указываются самые разные. Встречались версии об убийстве во Владивостоке, Абакане, Красноярске, Липецке, Курске, Петербурге, Набережных Челнах, Ижевске, Саратове, Калининграде, Мурманске, Казани, Луганске, Вологде, Ярославле и в других.

Фото для новостей об убийстве авторы постов взяли из настоящей криминальной хроники. Они прикрепили к тексту изображение с места преступления в Камышине Волгоградской области. Тогда нападавший расстрелял судью из карабина, отрезал половой орган и воткнул нож жертве в глаз, сообщил телеграм-канал Baza. Мотивом для преступления стала ревность — убийца заподозрил жену в измене с коллегой.

Чтобы придать фотографии правдоподобности, мошенники ее отредактировали. Несмотря на изменения, расстановка автомобилей, цветографические схемы на них, а также общая композиция кадра сохранились.