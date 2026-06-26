Фейк: ПСБ начал прием заявок на единовременные выплаты через Telegram-бот

В телеграм-каналах и социальных сетях активно распространяется информация о том, что банк ПСБ якобы запустил специальный бот для приема заявлений на единовременные денежные выплаты. Якобы получить выплату могут военнослужащие, члены их семей, жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также все граждане Российской Федерации. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В рассылаемых сообщениях утверждают, что банк ПСБ организовал прием обращений на предоставление единовременной материальной поддержки для отдельных категорий граждан. Якобы для этого создан специальный Telegram-бот, через который можно подать заявку. В качестве основания для выплаты называются «действующие меры социальной поддержки» и «нормы законодательства».

Авторы постов призывают пользователей перейти по ссылке на бот, где необходимо заполнить анкету, указав свои ФИО, контактный телефон и номер банковской карты ПСБ. После проверки предоставленных данных, как обещают мошенники, денежные средства в размере от 50 до 300 тысяч рублей будут перечислены на указанный счет. Для убедительности злоумышленники публикуют скриншоты фальшивых отзывов, в которых пользователи якобы уже получили свои выплаты.

Также в сообщениях подчеркивается, что выплаты доступны не только военнослужащим и их семьям, но и жителям новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также всем гражданам России.

Правда

Информация о том, что банк ПСБ принимает заявки на единовременные выплаты через Telegram-бот, не соответствует действительности. Это мошенническая схема, о которой официально предупредили в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

Как сообщили в МВД, злоумышленники создали фальшивый бот, который маскируется под сервис по оформлению социальных выплат. Аферисты действуют от имени государственной организации и обещают крупное денежное вознаграждение (свыше 200 тысяч рублей), чтобы привлечь внимание потенциальных жертв. Алгоритм обмана построен на социальной инженерии: пользователь заполняет анкету в боте, после чего ему приходит сообщение с якобы одобренной суммой выплаты. Затем к диалогу подключается псевдоспециалист «Фонда», который сообщает, что для получения денег необходимо оплатить «гарантированный талон» стоимостью 1 400 рублей. После перевода средств жертве перестают отвечать, и никаких выплат не поступает.

В МВД подчеркнули, что государственные организации никогда не предлагают оформить социальную поддержку через ботов в мессенджерах. Получить информацию о положенных льготах, пенсиях, компенсациях и других выплатах можно только на официальных ресурсах, в частности на сайте Социального фонда России.

Кроме того, на официальном сайте банка ПСБ отсутствует какая-либо информация о единовременных выплатах для указанных категорий граждан.

Власти новых регионов также обратили внимание на активизировавшихся мошенников. В официальном телеграм-канале «Херсонская область»жителей предупредили о схеме обмана и напомнили, что банк не выдает единовременные выплаты через чат-боты в соцсетях.

Таким образом, информация о том, что банк ПСБ принимает заявки на единовременные выплаты, является недостоверной.

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