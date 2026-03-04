Сегодня 17:55 Фабрика секс-пыток. Как «тихая семья» из Петербурга создала бордель с собственными детьми Пару из Петербурга арестовали за сексуальное насилие над тремя детьми 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee / www.globallookpress.com Криминал

Петербургский суд отправил под арест семейную пару, которую обвинили в зверствах по отношению к собственным детям. По версии следствия, супружеская чета из Красногвардейского района принуждала двух дочек и сына к извращениям и снимала происходящее на камеру.

Выглядели тихой семьей Правоохранители накрыли семейный бордель после звонка от старшей дочери. По ее словам, она и другие дети выполняли роль секс-игрушек, подвергаясь чудовищному насилию со стороны обоих родителей. Соседи, родственники и друзья не замечали за семьей ничего странного. Матери семейства 35 лет, она получила образование кулинара и работала то в кафе, то кассиром в магазине. Детей она родила от трех разных мужчин. Последний муж — отец младшего ребенка — работал сотрудником автозавода. На него также было оформлено уже закрытое ИП, занимавшееся торговлей цветами, уточняет 78.ru. По словам родственника многодетной матери, она сильно изменилась в последнем браке. «Как вышла замуж за третьего мужчину, стала дурная, агрессивная», — заявил он.

Фото: Медиасток.рф

Никакого криминального прошлого у супругов не было, со стороны они казались «тихими петербуржцами». Несмотря на чудовищные события, происходящие за закрытыми дверями их квартиры, дети исправно учились в школе и выглядели обычными подростками. Подруга семьи Александра в беседе с изданием призналась, что неоднократно ходила с детьми в гости к супружеской чете. «Мы играли в покер и ничего такого не заметили. Он абсолютно нормально общался всегда с детьми, никогда их не бил, мог прикрикнуть… Мы сейчас сами в шоке», — подчеркнула она. Женщина до сих пор не может поверить, что ходила в гости к извращенцам, настолько правдоподобно им удалось создать образ обычной семьи. «Никогда не было каких-то там даже намеков на какой-то там сексуальный подтекст или еще что-то. Я даже ни разу не видела, чтобы он как-то обнимал детей», — добавила собеседница 78.ru.

Фото: РИА «Новости»

В чем обвиняют Как только запахло жареным и пара осознала угрозу тюремного срока — подельники тут же бросились заметать следы. Уже через полчаса после звонка старшей девочки прибывшая на место полиция обнаружила, что отец куда-то вывез 15-летнюю дочку. Машину с ними сразу же задержали росгвардейцы. Мать тоже кинулась уничтожать улики. Она приказала 12-летней дочери стереть переписки, когда узнала о возбуждении уголовного дела. По версии обвинения, глава семейства начал систематически насиловать девочек и снимать происходящее на камеру семь лет назад. Мужчина заставлял детей раздеваться, прикасался к их половым органам руками и языком, рассказал источник «Фонтанки». Он измывался над падчерицами, угрожая физическим насилием, шантажом, и убеждал в том, что им просто никто не поверит. Мать девочек не просто молчала о преступлениях, но и сама активно в них участвовала. Согласно материалам дела, женщина однажды занялась любовными утехами с мужем при ребенке, а затем совершила «половой акт в извращенной форме» с родным сыном, которому на тот момент было четыре года. Правоохранители задержали пару 2 марта. Суд арестовал супругов до 30 апреля. Если следствие подтвердит их вину, каждому грозит вплоть до пожизненного. Сейчас дети находятся в больнице. Их опекунами могут стать бабушка и дедушка.