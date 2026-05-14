Друг или предатель? Подробности дела Араика Амирханяна: обвинение в пособничестве в убийстве экс‑депутата Кивы

В Московском областном суде 13 мая 2026 года начались слушания по делу бизнесмена Араика Амирханяна, которого обвиняют в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы и незаконном обороте оружия. Дело рассматривается с участием коллегии присяжных. Подробности — в материале 360.ru.

Детали убийства Ильи Кивы Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву убили 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. Тело обнаружили вблизи коттеджного поселка в Одинцовском городском округе. По данным следствия, в Киву выстрелили дважды — он получил пули в грудь и голову. Убийца использовал короткоствольное оружие с глушителем. После расправы представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что экс-депутата убили в рамках спецоперации СБУ.

Обвинение и позиция защиты Один из фигурантов дела — бизнесмен Араик Амирханян. Следователи предположили, что именно он передал сотрудникам украинских спецслужб сведения о месте проживания Кивы в России, его передвижениях и распорядке дня. Эти данные позволили подготовить и совершить убийство. Исполнители — два неустановленных агента СБУ — следили за Кивой и расстреляли его из пистолета, когда тот вышел на прогулку за территорию отеля. Мотив, по данным обвинения, был личным: Кива не помог Амирханяну избежать наказания по уголовному делу. При этом, по словам прокурора, обвиняемый осознавал, чем может закончиться передача таких данных. Амирханян не признает вину. Он назвал Киву своим другом и заявил, что его оговорили сокамерники. Бизнесмен также подчеркнул, что не собирался причинять вред Киве и не общался с СБУ.

Дочь экс-депутата Рады Екатерина заявила в суде, что не знала, где проживал ее отец, — тот переживал за безопасность. «Я знала, что это территория Москвы или Московской области, я не знала никаких адресов его проживания до убийства. <…> Мы поддерживали общение ежедневно по телефону. Он мог скинуть фотографии — природу или селфи в комнате, но вряд ли можно было определить по ним, где он живет. В 08:37 того дня я получила от него фотографию леса, ответила, что красиво, а вскоре увидела в новостях о том, что он умер», — привело слова Екатерины РИА «Новости». Дочь экс-депутата, признанная по делу потерпевшей, добавила, что об Араике Амирханяне от отца не слышала.

Ход расследования Амирханяна арестовали в сентябре 2025 года. До этого он уже находился в СИЗО по другому делу — о даче взяток судебному приставу. В июне суд приговорил его к шести годам лишения свободы общего режима и штрафу за две взятки, связанные с попыткой снять арест со счетов компании. Апелляционный суд признал этот приговор законным. Расследование дела в отношении Амирханяна завершилось в декабре 2025-го. Адвокаты Артур Путукян и Владимир Сазбандян заявили, что собранные доказательства недостаточны для передачи дела в суд, а следствие не установило ни заказчика, ни непосредственных исполнителей преступления. Они также отмечали, что большинство ходатайств защиты отклонили, а противоречия в показаниях не устранили. В начале судебного заседания 13 мая 2026 года защита ходатайствовала о переводе Амирханяна из зеленоградского СИЗО в следственный изолятор «Бутырка», где он содержался ранее, но суд отказал. Меру пресечения для бизнесмена продлили на время рассмотрения дела.

Другие дела Амирханяна У Амирханяна есть и другое уголовное дело — об уклонении от уплаты налогов по статье 199 УК России. По нему вместе с предпринимателем проходит некто Баженов. По версии следствия, Амирханян, будучи бенефициаром строительной компании ООО «Лидер», организовал уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере путем включения в декларацию ложных сведений. Второй фигурант, в свою очередь, «обеспечивал реализацию схемы уклонения». Ранее Амирханян стал фигурантом дела о растрате, но позже обвинение переквалифицировали на самоуправство и прекратили за истечением сроков давности. В августе 2022 года Арбитражный суд Московской области признал его компанию ООО «Дорлидер» банкротом и внес в списки недобросовестных поставщиков.