Долгая и грандиозная афера. Пенсионерка осталась без жилья из-за подлости аферистов

Добрые «роскомнадзорщики»

Аферист позвонил 70-летней бабушке в октябре. Он представился сотрудником «Энергосбыта» и заявил, что по достижении 70 лет ей положен льготный пакет на оплату электричества. Для оформления нужен лишь ИНН женщины.

Потом пенсионерка получила СМС. В нем написали, что с ней говорил не работник «Энергосбыта», а мошенник. Чтобы не стать его жертвой, нужно позвонить в Роскомнадзор, номер которого входил в текст сообщения.

Так бабушка и поступила. На другом конце провода тоже были мошенники, но она об этом не знала. Подставные сотрудники Роскомнадзора заявили пенсионерке, что беседовавший с ней аферист из «Энергосбыта» уже успел оформить кредит и списал все ее накопленные сбережения. Однако подозрительные транзакции «заморозили» и, чтобы деньги вернулись к хозяйке, их следует якобы перевести на «безопасный счет».

Квартира и «помеченные» деньги

Жертва выполнила указания «роскомнадзорщиков». После получения денег аферисты продолжили обманывать доверчивую женщину. Они убедили ее, что неизвестный якобы продал ее квартиру. Для отмены сделки ей посоветовали самостоятельно провести фиктивную продажу недвижимости. Фальшивый представитель Роскомнадзора порекомендовал пенсионерке риелтора. Вскоре квартиру продали.

После сделки мошенники заявили, что полученные от продажи деньги якобы «помечены» спецслужбами, поэтому их нужно перевести на специальный счет. Женщина воспользовалась банкоматом и отправила средства на указанные реквизиты.

Потом ей вызвали такси и велели ехать домой, пообещав, что скоро приедет комиссия с деньгами и документами на жилье. Однако никто так и не приехал. Пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“», — уточнили представители МВД.