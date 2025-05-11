11 мая 2025 20:09 До суда не дожил. Рассказов уральского маньяка Фефилова не выдержали даже заключенные 0 0 0 Фото: Википедия, РИА Новости Криминал

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Николай Фефилов стал одним из самых жестоких серийных убийц советского времени. На протяжении шести лет он насиловал и убивал девушек и детей, пока наказание за его преступления несли невиновные люди. Подробности жуткой истории — в материале 360.ru.

Ненависть к женщинам копилась годами Фефилов родился в 1946 году в Свердловской области. О семье, в которой вырос будущий душегуб, практически ничего не известно. В школе Николай учился средне, после ее окончания отправился в армию, откуда вернулся в 1966-м. В том же году в его жизни случилась неразделенная любовь, которая, возможно, и послужила отправной точкой для последующих злодеяний, сообщил aif.ru. Молодого человека очаровала соседка по подъезду, однако девушка не только не приняла ухаживаний, но и встретила признание в чувствах с насмешками. Спустя время казалось, что та история забылась. Фефилов встретил другую и женился. У супругов родились две дочки, отец семейства устроился работать печатником в газету «Уральский рабочий». Со стороны его жизнь выглядела абсолютно благополучной. Никто и не подозревал, что в душе у Николая копилась агрессия к женщинам и неуверенность в себе. Мужчина часто ругался с женой — она упрекала в нерешительности и отсутствии выдающихся достижений.

Фото: РИА «Новости»

Первое убийство После одного из скандалов, в апреле 1982 года, Фефилов и совершил первое преступление. Чтобы остыть, вышел из дома и отправился в лесопарк около Старо-Московского тракта. Там на автобусной остановке заметил пятиклассницу. Мужчина изнасиловал школьницу и задушил ее пионерским галстуком. Прикрытое ветками тело нашли на следующий день. Началось расследование. В первую очередь правоохранители взялись за лиц, которых ранее уже судили за сексуальные преступления. В начале мая в их поле зрение попал 28-летний умственно отсталый Георгий Хабаров — на него за попытку изнасилования заявила местная жительница. Хабаров вышел на свободу в 1980-м. Отбывал наказание за грабеж. В день убийства девочки мужчина провел время в квартире, где его закрыли родители. Однако ни это, ни постоянная путаница задержанного в показаниях не убедили следователей. После серии допросов, на которых правоохранители применяли самые разные методы, Георгий признал вину. Его приговорили к смертной казни и весной 1984 года расстреляли.

Фото: РИА «Новости»

Шесть лет безнаказанности Почувствовав свою безнаказанность, Фефилов продолжил убивать. В августе 1983-го в том же районе, что и в первый раз, он напал на 22-летнюю студентку Гульнару Якупову, изнасиловал и убил ее. Спустя год его жертвой стала пятиклассница. Позже список пополнили 21-летняя Лариса Дячук, студентка Ольга Тимофеева и 19-летняя Елена Кук. Чем дольше маньяк зверствовал, тем более извращенной становилась его фантазия. Он уже не ограничивался только изнасилованиями и убийствами. После гибели жертв он издевался над их телами, отрезал половые органы. Поймать преступника не удавалось на протяжении шести лет. После Хабарова следователи снова взяли не того подозреваемого. На этот раз им оказался состоявший на учете в психоневрологическом диспансере Михаил Титов. До суда дело не дошло — после ареста мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами, от которых в итоге скончался. За это начальника СИЗО сняли с должности.

Фото: РИА «Новости»

Только в 1988 году правоохранители наконец вышли на настоящего преступника. В конце апреля того года в ЦПКиО имени Маяковского маньяк расправился с очередной девушкой и собирался спрятать тело в кустах, когда его заметил патрулировавший территорию дружинник. Фефилова задержали, а при обыске у него дома обнаружили вещи жертв. Николай сознался в содеянном и детально рассказал о преступлениях. Смерть Николая Фефилова Судебно-психиатрическая экспертиза признала насильника и убийцу вменяемым. Однако до суда и приговора Фефилов не дожил. В сентябре 1988 года его изувеченное тело нашли в камере СИЗО. Вопрос о том, кто убил маньяка, так и остался без исчерпывающего ответа. По одной из версий, с Николаем расправились сокамерники, которых привели в ярость его рассказы о преступлениях, сообщил kp.ru. Не секрет, что насильники и те, кто мучает детей, не пользуются уважением среди заключенных. Была и другая версия. Поскольку дело Фефилова нанесло серьезный удар по репутации правоохранительных органов Свердловской области, руководство милиции якобы не хотело, чтобы он остался жив. Однако следователи из прокуратуры РСФСР не смогли доказать, что убийство маньяка было заказным.