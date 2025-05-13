Сегодня 13:41 Делал куклы из трупов. Осквернявший могилы нижегородский краевед останется в дурдоме 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Криминал

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Краевед, историк-кукольник Анатолий Москвин прославился на весь мир после того, как раскрылись его страшные преступления. Мужчина делал мумии из мертвых девочек, выкапывая трупы на кладбище. Недавно суд решил оставить маньяка в психбольнице. Подробности дела — в материале 360.ru.

Кто такой Анатолий Москвин Москвин — достаточно известный в Нижнем Новгороде краевед и журналист. Мужчина окончил аспирантуру филологического факультета МГУ и работал преподаватели кельтологии в Нижегородском лингвистическом университете. Он знал более 10 языков, давал частные уроки и более трех лет писал заметки в местную газету. «Он самый обычный совковый дядечка, скромный. Жил с родителями в хрущевке», — описал подсудимого его бывший ученик Илья.

Фото: РИА «Новости»

Нередко Анатолий делился специфическими историями, но и это ни у кого не вызывало подозрений. Например, Москвин рассказывал, что для исследования захоронений он обошел 752 кладбища. Он якобы не всегда успевал вернуться домой до темноты и однажды даже переночевал в пустом гробу. Личная жизнь Москвина не складывалась, сообщил сайт kp.ru. Его возлюбленная уехала автостопом в Санкт-Петербург и не вернулась, после чего краевед стал замкнутым и нелюдимым. О злодеяниях ученого узнали совершенно случайно. Однажды в статье для газеты он написал, что татары во времена татаро-монгольского ига насиловали русских девушек. Краеведы обвинили журналиста в экстремизме — по этому делу в квартиру с обысками приехали полицейские, рассказали Lenta.ru родители ученого. Но стражи правопорядка обнаружили в жилье совсем не экстремистскую литературу.

Фото: РИА «Новости»

Десятки кукол из трупов Некрополиста Москвина задержали в ноябре 2011 года, после того как в его квартире нашли 26 кукол. Подсудимый сшил их из выкопанных на кладбище тел девочек возрастом от трех до 12 лет. По данным Следкома, Анатолий занимался расхищением могил на протяжении почти 10 лет. Он высушивал трупы с помощью специального раствора из соды и воды. Детские останки Москвин обшивал одеждой, дополнял недостающие детали частями от мягких игрушек. В некоторых мумиях он устанавливал звуковые устройства, которые проигрывали записи. В других куклах следователи нашли личные вещи мертвецов, например, бирки из морга или куски надгробной плиты.

Фото: РИА «Новости»

На допросе задержанный утверждал, что делал это из любви и жалости к детям. Москвин сам хотел иметь ребенка, но органы опеки отказывали ему из-за одиночества. Он обращался с мумиями, как со своими детьми: разговаривал с ними и устраивал праздники. «Я выкапывал не трупы, а тела. И приносил их домой, потому что хотел оживить этих детей… Я с ними общался, пел им песни, рассказывал истории, включал телевизор. Обращался с ними нежно, ласково. Никогда не ругался при них — девочки ведь», — привел слова ученого aif.ru. После задержания, расследования и экспертиз Москвину поставили диагноз шизофрения параноидальной формы. Суд отправил его на принудительное лечение.

Фото: РИА «Новости»

Реакция родителей покойных Отец одной из мумифицированных девочек назвал поступок Москвина «тягчайшим грехом», а его самого — «исчадьем ада». «В определенные времена у определенных наций за такое подлежал уничтожению весь род, в котором состоял человек, совершивший подобное», — отметил родственник покойной. Пожилые родители Анатолия подверглись давлению со стороны общества. На стенах их дома появились оскорбительные надписи, люди стали бить им окна. Сбежать супруги не смогли, так как никто не хотел покупать квартиру с жуткой историей. Несмотря на все, родители продолжают навещать Анатолия. Что решил суд 13 мая 2025 года Ленинский суд Нижнего Новгорода продлил срок пребывания Москвина в психиатрической клинике. Решение удовлетворило ходатайство врачей, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции. «На заседании суда было принято решение продлить срок нахождения в психиатрической больнице до 7 ноября», — написали авторы материала.