Коррупция, отставка, «задержание». Что известно о деле экс-губернатора Куйвашева
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Что об этом известно — в материале 360.ru.
Уголовное дело
Куйвашев стал фигурантом дела коррупционной направленности, но его процессуальный статус пока не известен, сообщил источник «Коммерсанта».
По его данным, в отношении экс-губернатора могут принять решение об избрании меры пресечения или отказе в этом. Сейчас проводятся следственные действия в Москве и Екатеринбурге.
Отставка губернатора
В феврале текущего года стало известно, что в администрации президента России обсуждают уход Куйвашева с поста губернатора Свердловской области. Он руководил регионом с 2012 года.
Также в конце зимы власти обсуждали подбор преемника. Уход Куйвашева рассматривали уже как решенный вопрос. В марте в СМИ появились сообщения о возможной отставке губернатора Оренбуржья Дениса Паслера и назначении его на пост Куйвашева.
В правительстве Оренбургской области ответили на запрос о возможной отставке Паслера. Там заявили, что у него заранее спланированный график работы на несколько недель вперед. Через несколько дней Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область, он согласился. Вместе с тем глава государства принял отставку Куйвашева «по собственному желанию».
Слухи о задержании и обысках
Ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что Куйвашева вызвали на допрос в ФСБ. Сам он прокомментировал слухи словам «на отдыхе сейчас».
Источники Telegram-канала «Уралинфозавод» сообщили, что экс-губернатор — далеко не единственный фигурант дела. Среди его команды возможны громкие аресты и задержания. В разговоре с 66.RU Куйвашев отказался обсуждать следственные действия.
«Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты. И должны понимать, где правда, а где нет», — заявил он.
Бывший глава Свердловской области якобы побывал на допросе у силовиков в Екатеринбурге, где, вероятно, обсуждали его квартиру площадью 87 «квадратов» доме премиум-класса от застройщика «Принцип-Проспект».
Он приобрел ее в июле 2021 года в ипотеку на 15 лет. По неподтвержденным данным, элитное жилье Куйвашев мог купить не по рыночной цене, а ниже реальной стоимости. Журналисты не исключили, что экс-губернатор приходил к силовикам «на опрос, а не на допрос».