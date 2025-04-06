Коррупция, отставка, «задержание». Что известно о деле экс-губернатора Куйвашева

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Что об этом известно — в материале 360.ru.

Уголовное дело

Куйвашев стал фигурантом дела коррупционной направленности, но его процессуальный статус пока не известен, сообщил источник «Коммерсанта».

По его данным, в отношении экс-губернатора могут принять решение об избрании меры пресечения или отказе в этом. Сейчас проводятся следственные действия в Москве и Екатеринбурге.

Отставка губернатора

В феврале текущего года стало известно, что в администрации президента России обсуждают уход Куйвашева с поста губернатора Свердловской области. Он руководил регионом с 2012 года.

Также в конце зимы власти обсуждали подбор преемника. Уход Куйвашева рассматривали уже как решенный вопрос. В марте в СМИ появились сообщения о возможной отставке губернатора Оренбуржья Дениса Паслера и назначении его на пост Куйвашева.

В правительстве Оренбургской области ответили на запрос о возможной отставке Паслера. Там заявили, что у него заранее спланированный график работы на несколько недель вперед. Через несколько дней Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область, он согласился. Вместе с тем глава государства принял отставку Куйвашева «по собственному желанию».