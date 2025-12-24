Рвали здоровые зубы и навязывали кредиты. Что известно о банде стоматологов, задержанных в Удмуртии

В Удмуртии разразился громкий медицинский скандал. Следствие обвинило в серии афер 17 человек — двух организаторов и 15 сотрудников сети частных стоматологических клиник. Их подозревают в масштабных махинациях с пациентами в нескольких регионах России.

Преступная схема действовала в Ижевске, Москве, Барнауле и Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике. Задержания прошли одновременно в нескольких городах. В операции участвовали сотрудники уголовного розыска МВД по Удмуртии, Главного управления уголовного розыска МВД России, региональных полицейских подразделений и бойцы Росгвардии.

Что известно об организаторах банды стоматологов?

Два родных брата 1987 и 1988 года рождения, живущие в Москве, создали сеть частных стоматологических клиник в Ижевске, Москве, Барнауле и Набережных Челнах.