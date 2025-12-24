Рвали здоровые зубы и навязывали кредиты. Что известно о банде стоматологов, задержанных в Удмуртии
В Удмуртии разразился громкий медицинский скандал. Следствие обвинило в серии афер 17 человек — двух организаторов и 15 сотрудников сети частных стоматологических клиник. Их подозревают в масштабных махинациях с пациентами в нескольких регионах России.
Преступная схема действовала в Ижевске, Москве, Барнауле и Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике. Задержания прошли одновременно в нескольких городах. В операции участвовали сотрудники уголовного розыска МВД по Удмуртии, Главного управления уголовного розыска МВД России, региональных полицейских подразделений и бойцы Росгвардии.
Что известно об организаторах банды стоматологов?
Два родных брата 1987 и 1988 года рождения, живущие в Москве, создали сеть частных стоматологических клиник в Ижевске, Москве, Барнауле и Набережных Челнах.
Они собрали команду единомышленников, выполняющих функции врачей, администраторов и кураторов. Злоумышленники заманивали потенциальных клиентов посетить лечебные заведения путем веерного обзвона с обманным предложением бесплатного панорамного снимка и последующей консультацией.
МВД по Удмуртской Республике
После того как снимок был сделан, кураторы начинали общаться с пациентами. Они предлагали дорогостоящее и часто ненужное лечение, а также дополнительные услуги, которые людям не требовались. В отдельных случаях участники группировки восстанавливали или удаляли пациентам даже здоровые зубы.
Потерпевшим настойчиво предлагали оформить кредиты прямо в клинике для оплаты медицинских услуг. При этом аферисты не позволяли пациентам покидать заведение или советоваться с родственниками, утверждая, что лечение нужно начать немедленно.
Сколько человек пострадало?
Преступники причинили вред минимум 14 жителям Удмуртии и еще нескольким десяткам людей из других регионов. Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.
Полицейские провели обыски по адресам подозреваемых и в подозрительных медицинских учреждениях. В ходе операции они изъяли более 12 миллионов рублей, 46 банковских карт, два автомобиля, технику и документы. Расследование продолжается.