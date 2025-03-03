03 марта 2025 17:33 Блиновскую посадили на 5 лет. Главное о приговоре самой популярной инфоцыганке страны 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Криминал

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Елена Блиновская

В понедельник, 3 марта, Савеловский суд Москвы вынес приговор Елене Блиновской. Из СИЗО она отправится в колонию общего режима. Просьбу блогерши и ее защиты об отсрочке наказания отклонили. Вспоминаем историю головокружительного взлета и поразившего всю страну падения «королевы марафонов», учившей россиян правильно загадывать желания.

Чего просила защита Елены Блиновской Прения по делу главной инфоцыганки России завершились 27 февраля. Защитники Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на 906,6 миллиона рублей, отмывании денег на 716 миллионов рублей и двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей, убеждали суд, что случай их клиентки «не рядовой», и просили о «справедливом, но мягком» приговоре.

Еще одна просьба касалась отсрочки исполнения наказания до момента, пока детям Елены не исполнится 14 лет.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Преступления, которые вменяются в вину Блиновской, трудно назвать умышленными, кроме того, они относятся к ненасильственным преступлениям. Наша подзащитная не заслуживает сурового, жестокого наказания, тем более что она находится под стражей уже свыше года», — говорил адвокат подсудимой Булат Солтханов.

Интересно Сторона гособвинения на заседании 13 февраля попросила для блогерши шесть лет лишения свободы и конфискации имущества Блиновской и ее супруга Алексея, отправившегося на СВО. Сторона гособвинения на заседании 13 февраля попросила для блогерши шесть лет лишения свободы и конфискации имущества Блиновской и ее супруга Алексея, отправившегося на СВО.

Помимо этого, юрист указывал на то, что статьи об отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей «излишни», так как охватываются основным обвинением в уклонении физлица от уплаты налогов, а срок по нему уже истек. Отдельно он подчеркнул, что условием для отмывания денег всегда является незаконный характер происхождения средств, а Блиновская «заработала деньги законно» и выплатила с них свыше 600 миллионов рублей налогов. Правда, по упрощенной схеме налогообложения, но просто блогерша и ее муж считали, что могут распоряжаться заработанным «по своему усмотрению».

Фото: РИА «Новости»

Напирал Солтханов и на то, что Блиновская не занималась распределением доходов и никакого отношения к трате денег не имеет. Об этом же говорил и приехавший в суд из зоны спецоперации супруг «королевы марафонов».

Приехав в суд с СВО, Алексей Блиновский пояснил, что это он был идейным вдохновителем выстраивания архитектуры бизнеса. Она не преследовала цель уклонения от уплаты налогов, а предусматривала разделение продуктов на разные юрлица и их продажу. Булат Солтханов адвокат Елены Блиновской

В качестве аргумента для смягчения приговора защита приводила наличие малолетних и несовершеннолетних детей, положительные данные о личности Блиновской, явку с повинной, а также усилия родителей Елены и ее мужа для возмещения ущерба. Для погашения налоговых недоимок они реализовали имущество почти на 300 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Сама Блиновская подчеркивала, что признает вину и раскаивается. Также она отмечала что инкриминируемые ей статьи предусматривают не только лишение свободы.

Моя главная обязанность — быть с детьми и заниматься их воспитанием. Елена Блиновская

Сторона гособвинения при этом обратила внимание, что наличие детей никак не помешало блогерше совершить все эти преступления, к тому же не стоит забывать, что у них есть отец, бабушки и дедушки (старшему сыну Блиновской 15 лет, мальчикам-близнецам — 13, а младшей дочке в этом году исполнится пять). Напомнили подсудимой и о том, что задержали ее при попытке сбежать из России и сначала дали домашний арест, но она нарушила избранную ей меру пресечения, за что в итоге отправилась в СИЗО. «Королева марафонов» не сдавалась и уверяла, что ее ошибки «совершенно точно поправимы», а она сама и вся ее семья уже «достаточно пострадали».

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Как Блиновская скрывала информацию от налоговой Несмотря на доводы защиты, в суде смогли доказать, что Блиновская скрывала доходы осознанно. Доказательством этого стали данные, хранившиеся в телефонах сотрудников ее фирм и прямые указания блогерши в рабочих чатах о том, чтобы деньги зачислялись на счета иных юридических лиц. Подробности в беседе с Lenta.ru раскрыла старший прокурор отдела государственных обвинителей столичной прокуратуры Диана Галиуллина. В качестве примера она привела скриншот переписки с участником марафона, который интересовался, поступили ли от него деньги, так как счет, на который он перевел оплату, принадлежал некому незнакомому ООО, а не ИП блогерши. Под этим скриншотом Блиновская написала подчиненным быстро активизировать работы по удалению подобных комментариев, так как этот «общедоступный сервис читает налоговая». Свидетели на судебном заседании подтвердили, что действовали исключительно по распоряжению Блиновской.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Суд дал Блиновской пять лет и взыскал 587 миллионов рублей

Приговор по своему делу Блиновская слушала, отвернувшись от журналистов. Доводы о детях и прочие аргументы в пользу того, чтобы не отправлять ее в колонию, суд не убедили: «королеве марафонов» дали реальный срок: пять лет колонии общего режима. Без отсрочки исполнения наказания. Помимо этого, ее оштрафовали на миллион рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года. Также в рамках вынесения приговора суд удовлетворил гражданский иск к Блиновской на 587 миллионов рублей. Имущество, принадлежавшее блогерше и ее мужу, которое арестовали во время предварительного расследования, конфискуют в пользу государства. Речь идет о загородном особняке Блиновской в Истре, доме в Ялте, машинах, моторной лодке, мотоцикле, имуществе в Адыгее и Марий Эл, уточнил Shot.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Интересно Изначально долги Блиновской по налогам превышали 918 миллионов рублей, а если учитывать штрафы и пени, сумма была еще более внушительной — порядка 1,4 миллиарда рублей. В дальнейшем за счет того, что блогерша частично погасила доначисленный налог сумма задолженности снизилась до полумиллиарда. Изначально долги Блиновской по налогам превышали 918 миллионов рублей, а если учитывать штрафы и пени, сумма была еще более внушительной — порядка 1,4 миллиарда рублей. В дальнейшем за счет того, что блогерша частично погасила доначисленный налог сумма задолженности снизилась до полумиллиарда.

Адвокат блогерши Наталия Сальникова назвала приговор подзащитной жестким, но точного ответа на вопрос, будут ли его обжаловать, не дала. «Нужно время, чтобы мы приняли решение, будем ли обжаловать вообще или нет. Нет мотивировочной части [в приговоре]. Мы просили отсрочку, не избирать наказание, связанное с лишением свободы», — пояснила она толпящимся возле суда журналистам.

Мать Елены, которая присутствовала на заседании, общаться с прессой отказалась, заметив лишь, что ей задают риторические вопросы.

Фото: РИА «Новости»

«Да человека просто растерзали. Вы как будто это не понимаете, а? Задаете мне вопросы. Ну смешно же», — заявила она Пятому каналу. Отец Блиновской кричать не стал, переадресовав вопрос о реакции на приговор правосудию. Звездный адвокат Александр Добровинский в беседе с 360.ru заметил, что суд вынес решение, основываясь на доказательствах, представленных прокуратурой. Сможет ли это резонансное дело и его итог повлиять на других нечистых на руку блогеров — вопрос открытый. «Остальным смотреть на то, что произошло с Блиновской, нет смысла, потому что у каждого своя история, и все», — подчеркнул он. Но инфоцыгане, подчеркнул юрист, должны нести наказание за свои действия.

Если они не платили налоги, то пусть плачут. Александр Добровинский

Фото: РИА «Новости»

Когда Блиновская может выйти на свободу На сегодняшний день «королева марафонов», находясь под следствием, уже отбыла порядка двух лет от своего срока наказания. Два дня под домашним арестом засчитываются за день в колонии, а день в СИЗО за полтора дня в ИК. Таким образом, под подсчетам Shot, Елене предстоит провести за решеткой три года и четыре месяца. При условии, если блогерша будет сидеть срок до конца, она выйдет на свободу летом 2028 года. Но нельзя исключать, что она может подать на УДО. Такая возможность у Блиновской будет после трети проведенного в ИК срока.

«Марафон желаний» и другой бизнес Блиновской Будущая блогерша родилась в 1981 году в селе Опарино Кировской области. Высшее образование получила в Ярославском государственном университете имени Демидова.

Знаменитый «Марафон желаний» запустила в Instagram* в 2015 году. Покупатели его получали курс лекций и практических занятий по личностному росту. В нем было нескольких уроков с заданиями, обязательными к выполнению. Отчитываться об их выполнении нужно было куратору.

Фото: РИА «Новости»

Помимо этого, участникам надо было составить так называемую карту желаний и список страхов, которые они связывают с их исполнением. Блиновская уверяла, что исполнить можно любые мечты. А у тех, у кого они не сбываются, проблема просто в том, что они не так загадывают. А она, конечно же, обладала этим «тайным знанием». По ходу марафона поверившие ей люди запускают шарики со своими желаниями, записанными на бумаге. В какой-то момент Российский экологический оператор даже опубликовал призыв к участникам отказаться от такой формы загадывания желаний ввиду огромному ущерба природе.

Интересно По подсчетам РЭО, если каждый из участников марафона Блиновской запустил бы в небо воздушный шарик, в окружающей среде оказалось бы 7,5 тонны неперерабатываемых отходов. По подсчетам РЭО, если каждый из участников марафона Блиновской запустил бы в небо воздушный шарик, в окружающей среде оказалось бы 7,5 тонны неперерабатываемых отходов.

Но только этим марафоном бизнес Елены не ограничивался. Помимо этого, блогерша придумала и вела тренинги, покупатели которых верили, что их научат, как строить отношения, стать финансово благополучным или помогут найти свое предназначение.

Фото: РИА «Новости»

Цена за занятие с самой известной инфоцыганкой страны варьировалась от трех до примерно 10 тысяч рублей. Что же до ежегодного оборота марафонов, то он, по оценкам СМИ, приносил Блиновской порядка двух миллиардов рублей ежегодно.

В 2021 году в Сети наделали много шуму новости о праздновании юбилея блогерши, на который, как утверждали некоторые издания, ушло 120 миллионов рублей. Развлекали гостей Елены тогда звезды шоу-бизнеса.

В 2022 году Блиновская начала вести свое шоу на ТВ-3. Тоже об исполнении желаний, конечно же. В том же 2022-м дала скандальное интервью Ксении Собчак. Журналистка тогда, помимо прочего, спросила ее и об уплате налогов. На съемках блогерша вела себя очень агрессивно и во время сплава по реке обещала выкинуть собеседницу из лодки и плюнуть ей в лицо. Поведение, достойное человека, пришедшего к успешному успеху. Не поспоришь.

Фото: РИА «Новости»

После в своей резкости и грубости Елена пыталась обвинить Собчак, призывая ее сказать всем правду о том, кто же в действительности «пассивный агрессор». Приговор «королеве марафонов» ведущая, к слову, пока не прокомментировала.

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