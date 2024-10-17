Сегодня 18:09 Убили подростка и сожгли дом. Как банда «Хуторские» держит в страхе казахский город 0 0 0 Фото: uwe umstätter / Global Look Press Криминал

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Казахская преступная группировка «Хуторские» зарезала 16-летнего подростка Шерзата Полата, а позже сожгла дом его семьи. Власти пообещали разобраться с виновными, но отрицают существование целой ОПГ. Местные жители утверждают, что банда орудует с 90-х годов и остается безнаказанной. Все, что известно о происшествии в Талгаре, собрал 360.ru.

Убийство в Талгаре: предыстория Незадолго до полуночи в магазин «Камажай» на улице Менделеева в Талгаре зашли двое парней, один из них захотел купить пиво. Хозяйку торговой точки в тот момент подменял ее муж — фельдшер скорой помощи Каржаубай Нурымов. Он пояснил, что после 23:00 продажа спиртного запрещена законом. Молодой человек стал спорить, просить и даже вроде бы сделал денежный перевод на карту Нурымова, чтобы не было проблем с кассой. Но уведомление об оплате не приходило. В конце концов продавец отдал пиво даром и выпроводил поздних посетителей. Такой широкий жест не понравился сыну Нурымова — 16-летнему Шерзату Полату. Он случайно оказался в магазине и стал свидетелем перебранки. Юноша вышел вслед за парнями, догнал их и ударил в лицо того, кто спорил с отцом. Нурымов заметил драку, выбежал на улицу, разнял участников конфликта и постарался договориться с ними миром.

Тем временем один из ночных покупателей вызвал по телефону подмогу. К магазину подъехали трое парней, один из них сходу заявил отцу подростка, что его зовут Нурбол и он — «хуторский». Это было уже серьезно: шайка годами держала в страхе весь Талгар. Нурымов не показал страха. Он предложил расплатиться с тем, кого ударили: дать денег на лечение, угостить в кафе, просто перечислить какую-то сумму. Тут появился брат фельдшера, который, как оказалось, был знаком с Нурболом. Стороны договорились, пожали друг другу руки, а «хуторской» даже заплатил за пиво товарищей и уехал с ними восвояси.

Фото: Sadat/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Как убили Шерзата Полата Спустя минут 10 компания вернулась, уже большим составом. Мужчины пытались их выпроводить, сулили деньги, продукты, но ночные гости не унимались. Все тот же Нурбол агрессивно требовал привести к ним подростка. Тут прибыла еще одна группа «хуторских» во главе с мужчиной, которого все называли Чика. С ним были две девушки. Шерзат тоже позвал друзей, и к магазину приехало пять или шесть человек поддержки. Отец парня сообразил, что дело плохо и попытался позвонить в полицию, но там просто не брали трубку. В тот момент, когда он услышал выстрел, его полоснули ножом по спине и ударили бутылкой по голове. На улице кипела драка: «хуторские» избивали Полата и его друзей. Били лежавшего на земле подростка прикладом ружья. Дядя прорвался к племяннику и обнял его, закрывая своим телом. У молодого человека была ножевая рана в области легких. Мужчина тоже получил четыре ранения и прикладом по голове. Примерно в час ночи избиение закончилось. Всех раненых — подростка, его дядю и друга Ахмеда — родные увезли в больницу: скорая на вызов просто не отвечала, как и полиция ранее. Полат скончался на руках у медиков.

Кто такие «Хуторские» Талгар в советское время был процветающим городом: работали предприятия, были хорошие дороги и тротуары, ходили автобусы, фонари горели на каждой улице. Сейчас ничего этого нет. Примерно 85% жителей работают в Алма-Ате, остальные торгуют или промышляют извозом. Район, который местные называют «Хутором», был, по сути выселками — к нему относились села Акбулак, Береке и Рыскулов. Предгорье с одно- или двухэтажными домами. Никаких предприятий или учреждений там практически уже не осталось. Места эти давно пользовались недоброй славой.

Фото: Талгар / Википедия

По словам жителей, сейчас у руля банды стоит некий Хасан Касымбаев. Характерный почерк «хуторских»: избивать людей и пырять их ножами. Однажды они порезали даже представителя Комитета национальной безопасности Казахстана, писал местный сайт «Курсив». При этом один брат Касымбаева, Ержан, с 2017 года отбывает срок за убийство. А второй, Аслан, по непроверенным данным, работает в аппарате акима, по-нашему — главы Талгарского района. Возможно, именно в этом кроется разгадка, почему члены банды почти всегда избегали наказания.

Интересно Люди говорят, что «хуторской» беспредел тянется с конца прошлого века и на смену бандитам прошлого пришли их дети. Несколько лет назад в драке они зарезали молодого спортсмена. Но виновные откупились, и им все сошло с рук. Люди говорят, что «хуторской» беспредел тянется с конца прошлого века и на смену бандитам прошлого пришли их дети. Несколько лет назад в драке они зарезали молодого спортсмена. Но виновные откупились, и им все сошло с рук.

Реакция на убийство Шерзата Полата После убийства Полата полиция задержала семерых человек. Все они не единожды привлекались за драки и поножовщину, но всегда отделывались штрафами или общественными работами, а зачастую дело и вовсе прекращалось «по примирению сторон», рассказало казахское телеграфное агентство КазТАГ. Вот только очевидцы утверждали, что нападавших было как минимум 13. Двух девушек, что были с бандитами, почему-то оформили как свидетелей, хотя они принимали куда более деятельное участие в происшедшем. Родственники погибшего подростка справедливо заподозрили, что убийцы и их подельники могут опять уйти от расплаты.

Утром 8 октября люди собрались перед зданием талгарской полиции на митинг. Угрожали устроить самоподжоги и требовали приезда акима Алматинской области, а также генпрокурора. К делу подключились общественные адвокаты. Министр внутренних дел Ержан Саденов лично пообещал взять расследование под свой особый контроль.

В ночь на 12 октября дом семьи Полата сожгли дотла. Чудом никто не пострадал. Отец подростка признался, что ему угрожали и записал видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой обеспечить семье безопасность и дать возможность покинуть опасный город.

После этого в Талгар ввели Нацгвардию, которая начала патрулировать улицы. При этом в полиции заявили, что никакой организованной преступной группировки в городе нет и не никогда было. «Личный состав воинской части Нацгвардии МВД Казахстана привлечен для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», — сообщили в ведомстве.

После поджога акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка освободили от занимаемых должностей «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Связано ли это с убийством подростка, власти не уточнили. А вот Аслана Касымбаева, вероятного брата того самого Хасана, пока никто и не тронул.