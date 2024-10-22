Сегодня 18:33 Анвар Масалимов снова выходит на свободу. Главное о маньяке-смертнике и его жертвах 0 0 0 Фото: Википедия Криминал

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Убийца-расчленитель Анвар Масалимов снова выйдет на свободу в конце 2024 года. Этот преступник был первым в истории страны осужденным, который смог избежать смертной казни, получил пожизненное вместо расстрела, а затем добился смягчения приговора и вышел на свободу. Как ему это удалось и почему он снова попал за решетку — в материале 360.ru.

Кто такой Анвар Масалимов и где он сейчас Масалимов — серийный убийца, расчленявший тела своих жертв. Широкую известность получил после того, как избежал смертной казни. Вместо расстрела ему дали пожизненный срок, но в итоге маньяк даже смог выйти из колонии особого режима «Полярная сова». На воле, правда, пробыл недолго. В 2018-м он напал с ножом на своего собутыльника, серьезно ранив мужчину. Спустя год ему дали пять лет ИК. Масалимов пытался обжаловать этот приговор (опыт в этом у него уже был), но безуспешно. И вот теперь, в декабре 2024 года, должен снова оказаться на свободе. О таком «подарке» под Новый год несколькими днями ранее напомнил Shot. По информации Telegram-канала, сейчас убийца находится в исправительной колонии № 3 в Башкирии.

Фото: РИА «Новости»

Как и кого убивал Масалимов Первое убийство Масалимов совершил в 1980 году. Во время командировки в город Чайковский Пермского края он зарезал собутыльника и получил за это 15 лет лет лишения свободы. В 1991-м его перевели в колонию-поселение в Томской области. Там он расправился со своей второй жертвой — пенсионером из поселка Комсомольск. Известно, что он задушил пожилого мужчину во время пьяной ссоры, труп расчленил, а останки попытался сжечь. Но скрыть преступление не удалось. Фрагменты тела в итоге обнаружили соседи погибшего, и Масалимов снова оказался под следствием. Правоохранителям он заявил, что в тот день погибший сжег его фотокарточки в печке, из-за чего он впал в ярость. В конце октября 1992 года Томский областной суд приговорил Масалимова к расстрелу. Почему Масалимов избежал смертной казни Исполнения смертного приговора убийца ждал целых шесть лет. Но в итоге смог избежать расстрела — в 1998 году президент Борис Ельцин помиловал его и заменил своим указом казнь на пожизненное заключение. Отбывать срок преступника отправили в исправительную колонию особого режима «Вологодский пятак». Оттуда Масалимов писал огромное количество жалоб, требуя смягчить приговор с учетом изменений уголовного законодательства.

Интересно Смертную казнь в России отменили после того, как страна в 1997 году присоединилась к европейской Конвенции о защите прав и основных свобод. Правда, после официального прекращения применения высшей меры наказания приговоры о смертной казни продолжали выносить еще в течение трех лет с заменой пожизненным заключением или длительными сроками лишения свободы. Смертную казнь в России отменили после того, как страна в 1997 году присоединилась к европейской Конвенции о защите прав и основных свобод. Правда, после официального прекращения применения высшей меры наказания приговоры о смертной казни продолжали выносить еще в течение трех лет с заменой пожизненным заключением или длительными сроками лишения свободы.

В 2008-м статью в его деле заменили с «Умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах» (ст. 102 УК РСФСР) на «Умышленное убийство» (ст. 103 УК РСФСР). После этого убийца в теории уже мог рассчитывать на то, чтобы ему уменьшили срок, но наказание менять не стали, поэтому пожизненное он получил по указу Ельцина. А решения главы государства в то время считались неприкосновенными. Масалимова это, впрочем, не остановило — он продолжать писать жалобы. Делал это и в «Вологодском пятаке», и в колонии «Полярная сова», куда его перевели в 2012-м. В конце концов преступник смог добиться освобождения. В 2016 году постановление об этом принял президиум Вологодского областного суда, и 22 июня того же года он покинул стены ИК.

Фото: РИА «Новости»

«Полярная сова», где сидел Масалимов, расположена в поселке Харп в ЯНАО. Это крайне мрачное место за полярным кругом, где держат самых опасных преступников — рецидивистов, террористов и маньяков, осужденных пожизненно. Условия там настолько суровые, что заключенные, узнав о переводе туда, готовы свести счеты с жизнью.

Выйдя на свободу в июне, Масалимов получил билет до Москвы. СМИ писали, что он якобы собирался стать монахом и должен был отправиться в храм Святителя Дмитрия Ростовского, но позже передумал и поехал к родным в Башкирию. Никаких денег у него, понятное дело, не было, поэтому путь он проделал пешком и автостопом. На дорогу ушло больше месяца — в Уфу освободившийся зэк прибыл в августе.

Интересно До первого преступления Масалимов успел жениться. Супруга родила ему сына. Но мальчик так и не увидел отца — тот сел за первое убийство, когда сын был совсем маленьким. Жена, узнав о преступлении, прекратила с ним всякое общение. До первого преступления Масалимов успел жениться. Супруга родила ему сына. Но мальчик так и не увидел отца — тот сел за первое убийство, когда сын был совсем маленьким. Жена, узнав о преступлении, прекратила с ним всякое общение.

«Был очень милый и добрый парень» Сестра Масалимова в беседе с Mash делилась воспоминаниями о том, как он постучал в окно и показал паспорт, чтобы доказать, что он — их родственник Анвар. «Мы, конечно, удивились, впустили, накормили. И знаете, в первый день он так много мылся и курил», — добавила женщина.

Анвар был очень милый и добрый парень. Все было хорошо, ничего не предвещало беды. Он устроился на работу. И их на работу направили [в Чайковский]. Это было осенью, и к Новому году он обещал вернуться домой. У меня дочь родилась, он шубу в подарок купил, был счастливый. сестра Масалимова

У своих близких Масалимов прожил до 2017 года, а потом поругался с супругой племянника и заявил, что больше с ней жить под одной крышей не собирается. На вопрос сестер, куда же он отправится, никакого ответа бывший смертник дать, конечно, не смог, но свои планы менять не собирался. Тогда ему дали адрес нового социального приюта, где тот пробыл до февраля, а затем пропал, не оставив близким никаких записок.

Фото: Unsplash

«КП-Уфа» при этом сообщала иные подробности жизни бывшего сидельца после ухода из дома родственников. По ее данным, сердобольные сестры выдали Анвару денег, чтобы тот смог снять себе комнату на окраине города. Хозяева квартиры сильно выпивали. Постепенно к бутылке начал прикладываться и Масалимов.

Жилище, больше смахивающее на притон, часто посещали такие же пьющие персонажи. И у экс-зэка даже появилась возлюбленная. Правда, вскоре она угодила в тюрьму, ударив ножом одного из надоедавших ей гостей. В конце 2018 года поножовщину в этой квартире устроил уже Масалимов. Произошло это тоже во время пьянки. Потерпевший попал в больницу, а ранивший его Анвар — за решетку.

Фото: РИА «Новости»

Как удалось выяснить журналистам «КП-Уфа», ножевое получил хозяин злополучной квартиры, а напали на него после того, как мужчина начал избивать свою жену. «Он меня избил сильно, а Анвар на помощь бросился. Вот только зачем он нож схватил, неужели нельзя словами было объяснить…» — рассказала изданию жена пострадавшего. После случившегося полиция возбудила дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Статус подозреваемой сначала получила супруга раненого хозяина квартиры.Но вину в итоге признал Масалимов, подтвердив показания на очной ставке с женщиной. «Я его тогда спрашиваю: зачем ты это сделал, зачем за нож схватился? А он мне отвечает: „ Я на зону больше не отправлюсь. Я лучше что-то с собой сделаю, чем опять сяду», — добавила хозяйка квартиры.

Фото: РИА «Новости»

Что будет с Масалимовым Новости о скором освобождении смертника не могут не наводить на мысль о том, как сложится его судьба потом. Сможет ли он снова влиться в общество, стать его полноценным членом, найти работу, не сорваться и не попасть за решетку вновь? По словам клинического психолога Ирины Пироговой, за моральным состоянием преступников, отбывающих наказание, еще в стенах колонии тщательно следят. И именно специалист, отвечающий за это, должен дать адекватное заключение, сможет ли Масалимов, очутившись на свободе, жить обычной жизнью, пояснила она в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

«В колонии даже самый жестокий убийца может все осознать, раскаяться и встать на путь исправления. А может, наоборот, иметь ярое желание выйти на свободу, чтобы продолжить свой преступный путь. Причем это не зависит от времени, проведенного в тюрьме. Не зависит это и от места содержания преступника», — отметила Пирогова.

Человек может раз за разом возвращаться в места лишения свободы, просто потому что не способен сам справиться с маниакальным желанием убивать. Ирина Пирогова клинический психолог

Часто агрессия у таких преступников идет в том числе из детства, добавила эксперт. Это серьезный и долгий процесс, который с годами может лишь усугубляться. «И только работающий напрямую с такими людьми психолог или психиатр может дать ответ на вопрос и сделать предположение, что возможно ожидать от данного конкретного человека», — заключила она.