Сегодня 12:40 «Англичанка объявила России мятеж-войну»: в подрыве инспекторов ДПС нашли след Лондона Коц: теракт против полиции в Москве — «британский антикриз» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

Взрывы

Полиция

Москва

Подрыв инспекторов ДПС на юге Москве — типичный «британский антикриз», заявил военкор Александр Коц. По его оценке, убийство полицейских спустя несколько дней после гибели генерала Сарварова говорит о желании посеять панику в обществе, используя абсолютно людоедские методы.

«Англичанка объявила России мятеж-войну. Ночью на юге в Москве произошел очередной теракт. Двое сотрудников ДПС попытались задержать подозрительного мужчину у служебного автомобиля», — напомнил военкор.

В этот момент неизвестный и привел в действие взрывное устройство. В результате оба лейтенанта и сам подозреваемый погибли на месте. Еще двое полицейских, по данным журналиста, получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

Интересно Госавтоинспекция утром обнародовала имена погибших при взрыве. Ими оказались два лейтенанта: 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. Госавтоинспекция утром обнародовала имена погибших при взрыве. Ими оказались два лейтенанта: 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов.

Коц также обратил внимание на не подтвержденные пока данные о том, что подрывника развели мошенники. Якобы у преступника угнали аккаунт на «Госуслугах» и предложили принять участие в «шпионской операции». «Мужчину убедили приехать в Москву из Ивановской области и подложить СВУ под машину правоохранителей. Не исключено, что его использовали втемную и подорвали бомбу дистанционно», — пояснил он.

Отдельно военкор отметил, что взрыв ночью 24 декабря прогремел рядом с тем местом, где несколькими днями ранее подорвали автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

Очевиден издевательский почерк украинских спецслужб — смотрите, мол, как мы можем! Киев (и его британские кураторы) пытаются навязать нам террористическую войну. На поле боя похвастаться нечем, поэтому подрывают тылы. Александр Коц

«Точно так же в 2000-х, когда мы задавили организованное бандподполье на Северном Кавказе, по России в ответ прокатилась волна терактов. Действовали бандиты тоже, кстати, не без участия англичанки», — подчеркнул Коц. По его мнению, происходящее представляет «типичный британский антикриз» с паникой среди населения и желанием раскачать общество, пошатнуть авторитет властей и спецслужб, вызвать в обществе недовольство специальной военной операцией, спровоцировать митинги. «Организаторы взрывов в Москве ничем не отличаются от Арби Бараева, из гримерки „Норд-Оста“ требовавшего вывода федеральных войск из Чечни. Откровенно людоедские методы что у чубатых, что у бородатых. И закончат они примерно одинаково, рано или поздно», — предупредил журналист.