Аферисты довели до истерики экс-сотрудницу Александринского театра и украли 10 миллионов

Мошенники обманули бывшую сотрудницу Александринского театра в Санкт-Петербурге на 10 миллионов. Женщину так запугали, что она перестала узнавать друзей. Подробности сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Пожизненный срок или смерть

Женщина уволилась из театра в 2021 году. В начале февраля этого года ей написали от имени гендиректора учреждения Александра Малича. Мошенники сообщили, что базу данных театра якобы взломали и скоро с ней свяжутся сотрудники ФСБ.

Потом ей позвонил незнакомец и назвался следователем. Он рассказал, что в России завербованы тысячи банкиров, которые покупают взломанные базы данных, оформляют на людей кредиты, а полученные деньги отправляют ВСУ. В итоге бывшей сотруднице театра пригрозили пожизненным сроком, если она не «обезопасит счета».

Запуганная петербурженка под влиянием злоумышленников сняла все накопления с карт, купила новый смартфон с возможностью бесконтактных переводов и отправила все средства на «безопасные счета».

На следующий день ей пришлось брать деньги в банках и одалживать их у знакомых и друзей. Аферисты постоянно были на связи с женщиной и сбивали ее с толка, не давая трезво оценить ситуацию. В итоге ей внушили, что все сотрудники кредитных организаций, в которые она обращалась, завербованы. Жертва испугалась за свою жизнь.

Продали квартиру на черном рынке

Пострадавшей запретили рассказывать о ситуации родным. На пятый день к ней пришли подставные сотрудники банка. После их визита петербурженке позвонил «следователь» и назвал ее недавних гостей бандитами, пытавшимися продать ее квартиру.

Жертву убедили найти деньги ради спасения жилья. Она заняла у знакомых шесть миллионов рублей и перевела злоумышленникам. Через некоторое время с ней снова связался «следователь» и сообщил, что бандиты все равно продали квартиру на черном рынке, поэтому придется заплатить еще 10 миллионов.

Женщина начала искать деньги. Друзья испугались за нее и пришли в гости. Однако она была так испугана, что тоже приняла их за бандитов и хотела сбежать через окно. Осознать происходящее у нее получилось, когда позвонил обеспокоенный отец.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Эмоциональное состояние обманутой очень тяжелое.