Сегодня 17:10 «Абу-бандиты» надругались над девушкой на Кубани. Один насиловал, второй «стоял наяривал» Депутат Климов призвал СК помочь 19-летней жертве изнасилования на Кубани 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

Изнасилования

Полиция

Следственный комитет России

Краснодарский край

В Краснодаре 19-летняя девушка стала жертвой изнасилования. Мучители вывезли ее на черном Hyundai Solaris в незнакомое место, где один из преступников надругался над ней, а второй, глядя на происходящее, удовлетворял сам себя. Когда пострадавшая обратилась в полицию, там по непонятной причине не стали составлять фоторобот насильника и отправили ее «погулять и вспомнить что-то еще».

«Один начал меня насиловать, а второй мастурбировал» Историю предал широкой огласке местный депутат Сергей Климов. Сегодня в его Telegram-канале появились обращение потерпевшей к СК и его собственный комментарий о случившемся. «Ко мне обратился человек, рассказал ужасающую историю о том, как молодую девушку изнасиловали еще 14 мая 2025 года, но активных поисков злоумышленников до сих пор не наблюдается. Я связался с пострадавшей, она рассказала мне подробности», — пояснил шокированный Климов. Оказалось, что той ночью девушка поругалась со своим парнем и около половины второго ночи пошла в круглосуточный магазин «Апельсин» на Гомельской улице. «Там стояли лица кавказской национальности, около восьми человек, я была вся заплаканная, нетрезвая, один из них зашел со мной в магазин, начал расспрашивать, что случилось, потом я вышла на улицу и направилась в сторону дома. Они пошли за мной и предлагали поддержку», — пояснила она. Хотя девушка упорно отказывалась от всех предложений, мужчины продолжали пытаться втереться в доверие, упрашивали покататься, чтобы «успокоиться».

«В итоге под давлением усадили меня в машину, начали успокаивать, предложили какие-то таблетки успокоительные, потом вывезли на какую-то трассу. Было темно, подробностей я не помню, к сожалению. Потом открыли двери и потянули меня из машины в какие-то кусты», — добавила пострадавшая.

Я вырвалась, но меня снова схватили и повели. В кустах один начал меня насиловать, а второй мастурбировал на это, в итоге после изнасилования подъехала вторая машина, тоже с лицами кавказской национальности. Они начали просить мой номер, хватать за лицо… жертва изнасилования

Одного из преступников девушка смогла запомнить. Его зовут Марсель. Имя насильника ей неизвестно. Но очевидно, что этот Марсель знает его наверняка.

«У нас есть номер этого Марселя, машина, на которой меня увезли, черный Solaris. Он есть на камерах наблюдения и у полиции. Я обратилась в полицию, они связались только через восемь часов. Были экспертиза, снятие побоев, фоторобот делать не стали», — поразилась она.

Фото: РИА «Новости»

А после, по словам жертвы, ей сказали: «Иди погуляй по „Апельсину“, может, что-то еще вспомнишь». Тут же девушка пояснила, что во время изнасилования она не оказывала сопротивление, потому что ее «так учили — чтобы был шанс остаться в живых». Но она была категорически против полового акта и неоднократно пыталась вырваться.

Прошу Следственный комитет взять это дело под личный контроль, потому что есть опасение, что преступники могут уйти от ответственности и это может повториться с кем-то еще.

Нужно найти трех «примерных семьянинов» Климов уточнил, что в общей сложности в похищении участвовали три «примерных семьянина»: один насиловал девушку, второй на это «наяривал», а третий сидел за рулем. «После того как они завершили, она снова попыталась убежать, но получила удар кулаком в голову. Снова усадили в машину, а потом приехали еще „семьянины“, хватали за лицо, потребовали номер телефона…» — добавил депутат. Когда пострадавшую высадили из машины, на нее наткнулся какой-то молодой человек. Он купил ей воды, отвез домой. Там она позвонили в полицию, но толку от этого обращения не было никакого. «Более того, есть номер того, кто знает этих „семьянинов“, однако воз и ныне там… В полиции ей показали видео, из магазина, где было видно часть ситуации, автомобиль, на котором ее увезли. Девушка очень просит комитет вмешаться в это дело, потому что есть опасения, что попытаются замять!» — пояснил Климов.

Фото: Сергей Климов / Telegram

Помимо записи с обращением девушки, депутат опубликовал и свой видеокомментарий по поводу случившегося, не стесняясь в выражениях.

«Ребят, я несколько часов разговаривал с этой девочкой — миловидная, глупенькая, наивная такая… Она стала жертвой своей доверчивости, неопытности… Я вообще смотрю на современную молодежь, многие же реально не готовы к взрослой жизни. Это мы выживали, как могли», — сказал Климов.

Кто-то может подумать, что она сама допустила ошибку, 100% так и есть, но я хочу сказать: какую бы ошибку она ни допустила, никогда не должен ни один человек, который считает себя мужчиной, так поступать. То есть стопроцентные мрази это сделали. Я в этом не сомневаюсь.

Затем он снова выразил надежду, что Следственный комитет возьмется за эту ситуацию и будет нормальное расследование. «Потому что подонков, ублюдков, которые это сделали, нужно найти и наказать по всей строгости закона. <…> Она ребенок! А тут какая-то падаль просто берет и едет вступать с ней в половую связь, *** просто уничтожать надо таких людей. Но не позволяет у нас законодательство, к сожалению», — возмутился депутат. Тут же Климов уточнил, что, хотя эти мужчины не заслуживают прощения, их накажут по закону и компетентные органы обязательно разберутся с этой ситуацией. А пока, продолжил он, крайне важна огласка, чтобы преступников нашли.

Фото: РИА «Новости»

«Меня душили и убивали в этом лесу» К слову, это не первый случай, когда по непонятной причине правоохранительные органы не предпринимают достаточных действий для наказания насильников. Похожая история произошла в далеком 2008 году. Широко известно о ней стало лишь в 2022-м. Тогда местное издание «Блокнот Краснодар» писало, что региональный СК не возбуждает уголовное дело об изнасиловании 19-летней девушки, которое произошло 14 лет назад в Северском лесу. Виктория тогда работала официанткой в кафе. В тот роковой день один из гостей вышел из заведения и достал пистолет. На место сразу же вызвали группу быстрого реагирования. И во время происшествия фартук с деньгами и записной книжкой Виктории остался в машине начальника полиции. Трое посетителей, столик которых она обслуживала, любезно предложили ей подбросить ее до отдела, чтобы забрать вещи. Та согласилась.

В итоге ее вывезли в лес, там раздели и прямо на памятнике «Воинам, погибшим за Родину» принялись бить и насиловать фаллоимитатором. После этого Виктория попала в психбольницу.

Меня душили и убивали в этом лесу. Насиловали фаллоимитатором. После этого я получила отказ в возбуждении уголовного дела. Я была юная и побоялась идти дальше и рассказывать об этом публично.

В конце концов уголовное дело против одного из насильников возбудили и передали в следственный отдел Северского района. Но никакого решения девушка так и не получила. «Скорее всего, был отказ в продолжении уголовного дела в связи с тем, что я была на лечении в психиатрической клинике», — предположила она в беседе с журналистами. Но она решила не опускать руки. Срок давности по таким делам составляет 25 лет. С учетом этого у пострадавшей еще есть шансы довести дело до суда.