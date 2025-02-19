«А я жену Тархова никогда в жизни не видел». От кого экс-мэр Самары прятал свою супругу?

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга содержали свою внучку вплоть до последних дней, пока с ними не расправились самым зверским образом. О подробностях их исчезновения и гибели писали, кажется, все СМИ страны. Вспоминали их судимую дочь и ее мужа, взлеты и падения Тархова в карьере, но о личности его убитой жены не говорил почти никто. В итоге Наталью Ивановну даже назвали «невидимой женой». Говорят, Тархов скрывал ее ради безопасности, но не смог уберечь от такого страшного конца.

«Виктор Александрович всегда приходил один» Судя по воспоминаниям знакомых пары, Наталья Ивановна никогда не была публичной персоной. На разных светских раутах чиновник обычно бывал без нее. Близкий знакомый и соратник Тархова, депутат Госдумы Михаил Матвеев признался, что, хотя знал погибшего более 20 лет, его супругу никогда не видел. И это удивительно, потому что на многих мероприятиях, которые посещал бывший мэр, по протоколу предусматривалось участие жен.

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«Например, бывший губернатор Константин Титов любил закатывать помпезные приемы. Гостей встречал на лестнице с женой под руку, словно граф, шампанское лилось рекой. В администрации также устраивали новогодние корпоративы. Но Виктор Александрович всегда приходил один», — поделился он в беседе с aif.ru.

Вы знаете, а я жену Тархова никогда в жизни не видел. Михаил Матвеев депутат Госдумы

Другие самарские политики говорят то же самое — толком Наталью Ивановну никто не знал. Ни в бытность первой леди города, ни после. Но необычным это начало казаться лишь сейчас, а раньше и вопросов особо не вызывало. Ну ходит он везде один, что теперь? Мало ли какие в семье проблемы. Плюс, по словам собеседников издания, Тархов всегда был несколько эксцентричным, поэтому тот факт, что он не показывал свою жену, был самой меньшей его странностью.

Самые близкие друзья с Натальей Ивановной, правда, тоже не виделись. Хотя Тархов не был нелюдимом, отдыхать любил в большой душевной компании. Один из хороших приятелей экс-мэра признался, что встречался с ней всего несколько раз.

Много лет знал Тархова, но вот жену видел всего раза два или три. Она — жена серьезного человека. Она — дома. Больше ее никто и нигде не видел.

Возможно, близкие друзья Тархова правы, и он просто оберегал свою жену. В такую версию можно поверить с учетом того, в каких бизнес-кругах он вращался.

Вот лишь некоторые вехи его карьеры: в марте 1992 года Тархов возглавил Новокуйбышевский НПЗ (через год он войдет в состав ЮКОСа). С 1994 года был вице-президентом НК ЮКОС, а весной 1997 года возглавил совет директоров АО «Омскшина». В конце 1999 года Тархов покинул ЮКОС и стал вице-президентом ОАО «Группа „Альянс“».

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Летом 2000-го пытался побороться на пост губернатора Самарской области и набрал 29,9% голосов, заняв второе место. В 2001-м возглавил ОАО «Химпром», но продолжал пробовать свои силы на политическом поприще. В 2002-м стал депутатом Самарской губернской думы, а в марте 2003 года занял пост замруководителя регионального отделения общественной организации МСП «Опора России».

В 2003-м стал главой ООО «Самара-ВВВ-Авиа», входившего в состав холдинга ООО «Зевсавиа». В дальнейшем будущий мэр возглавил Самарское региональное отделение Российской партии жизни, а в 2006-м выиграл на выборах главы Самары.

Фото: РИА «Новости»

Интересно Один из немногочисленных выходов в свет Тарховой произошел в том же 2006 году. Наталья Ивановна появилась на праздновании Нового года в спорткомплексе МТЛ-Арена. Вместе с мужем она сидела на краю общего стола. Один из немногочисленных выходов в свет Тарховой произошел в том же 2006 году. Наталья Ивановна появилась на праздновании Нового года в спорткомплексе МТЛ-Арена. Вместе с мужем она сидела на краю общего стола.

Тут надо сказать, что все же не все знакомые пары считали Тархову замкнутой и необщительной. Некоторые уверяют, что на самом деле она была «суровой» женщиной, имела большое влияние на мужа и вместе с ним посещала важные деловые встречи. В начале февраля местная блогерша Нина Богаевская назвала Тархова одним из богатейших людей губернии, хоть уже и почти свернувшим всю свою бизнес-деятельность. Тут же она упомянула о слухах, что экс-мэр якобы давно готовился «к эвакуации», потому что мог кинуть партнеров.

Тархов свернул весь свой бизнес в Самарской губернии, при этом он богатейший старик, (говорят, что чуть ли не долларовый миллиардер), с огромной кубышкой. <…> Известный прохиндей, никогда не мучившийся укорами совести, самые чудовищные мерзости он совершал с доброй улыбкой. Глаза, правда, выдавали. Они были пустые и ледяные. Нина Богаевская

Одним из последних запомнившихся появлений супруги Тархова на публике стала поездка в суд на слушание дела ее дочери Людмилы несколько лет назад. Тогда Наталья Ивановна давала показания в качестве свидетеля. Людмилу обвиняли в вымогательстве 200 миллионоа рублей у депутата Губдумы Александра Милеева и признали виновной. Сейчас она сидит в ИК. По делу об убийстве родителей ее признали потерпевшей.

Внучку Тархова отправят в психбольницу А что же внучка Тархова? По последним данным, девушка впала в состояние мутизма или сопора. На допросах и заседании суда она совсем не могла говорить, уточнил источник Mash.

Фото: РИА «Новости»

По словам собеседника Telegram-канала, в ближайшие дни обвиняемую в двойном убийстве отправят на экспертизу в самарскую психбольницу. Проводить ее будут 30 дней. За это время эксперты выяснят, симулирует ли она симптомы этих диагнозов.

Интересно В состоянии сопора у пациента пропадает способность к сознательной деятельности, но все рефлекторные реакции продолжают работать. При мутизме больной не отвечает на вопросы и не дает понять знаками, что он согласен вступить в контакт, при этом в принципе способность разговаривать и понимать речь окружающих у него сохраняется. В состоянии сопора у пациента пропадает способность к сознательной деятельности, но все рефлекторные реакции продолжают работать. При мутизме больной не отвечает на вопросы и не дает понять знаками, что он согласен вступить в контакт, при этом в принципе способность разговаривать и понимать речь окружающих у него сохраняется.

Во время обследования внучке экс-мэра также должны сделать МРТ головного мозга и провести специальную процедуру EyeTracking, благодаря которой можно отслеживать движение глаз, которые девушка подозрительно закатывала на последнем заседании суда.