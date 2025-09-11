Запад против «Запада-2025». Почему российско-белорусские учения так напугали Европу?

Совместные российско-белорусские стратегические военные учения «Запад-2025», запланированные с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии, еще до своего начала стали поводом для головной боли европейских соседей. Дошло до того, что Польша наглухо закрыла свою границу.

«Переходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что нет никакой угрозы для польских граждан», — заявил глава польского МВД Марчин Кервиньский, отметив, что граница будет закрыта в ночь с 11 на 12 сентября.

«На 100% уверены, что нет никакой угрозы» — на месте поляков я был бы поаккуратнее с формулировками, ведь при таких условиях граница может навсегда остаться закрытой. Впрочем, это тема для отдельного разговора.

Между тем ничего сверхъестественного в очередных российско-белорусских учениях нет. Москва и Минск, как обычно, проверят обороноспособность Союзного государства. Основные мероприятия пройдут на центральных полигонах под Борисовом — примерно в 100 километрах от границы с Польшей. Будет организовано и взаимное перемещение подразделений между двумя государствами.