Запад против «Запада-2025». Почему российско-белорусские учения так напугали Европу?
Совместные российско-белорусские стратегические военные учения «Запад-2025», запланированные с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии, еще до своего начала стали поводом для головной боли европейских соседей. Дошло до того, что Польша наглухо закрыла свою границу.
«Переходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что нет никакой угрозы для польских граждан», — заявил глава польского МВД Марчин Кервиньский, отметив, что граница будет закрыта в ночь с 11 на 12 сентября.
«На 100% уверены, что нет никакой угрозы» — на месте поляков я был бы поаккуратнее с формулировками, ведь при таких условиях граница может навсегда остаться закрытой. Впрочем, это тема для отдельного разговора.
Между тем ничего сверхъестественного в очередных российско-белорусских учениях нет. Москва и Минск, как обычно, проверят обороноспособность Союзного государства. Основные мероприятия пройдут на центральных полигонах под Борисовом — примерно в 100 километрах от границы с Польшей. Будет организовано и взаимное перемещение подразделений между двумя государствами.
И все же заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас призвал коллег по НАТО, особенно из тех стран, что расположены близко к региону будущих учений, отнестись к ним со всей серьезностью.
«Как соседние страны, так и сам НАТО относится к ним с максимальной серьезностью. <…> Литва и наши союзники едины и будут внимательно следить за развитием событий, готовые отреагировать в случае необходимости», — процитировало литовского военного чиновника издание Politico.
Первыми требуемую серьезность проявили поляки, нагнав поближе к белорусской границе различной бронетехники: на видео, выложенных в соцсетях, попало активное перемещение военных колонн в направлении белорусской границы. Техника двигалась плотным строем.
Главный же посыл такого повышенного внимания к нашим учениям на Западе вызван вовсе не страхом, а любопытством. Причем любопытством совершенно конкретного толка.
Европейские военные пристально наблюдают за характером действий армии России, с тем чтобы понять возможные алгоритмы ее решений в случае начала полномасштабной войны с Европой.
Войны, которую сама Европа активно и провоцирует. Среди прочего наш потенциальный противник (видимо, пора возвращать в обиход этот порядком подзабытый термин) очень интересуется, будут ли на учениях отрабатывать применение ракетных комплексов «Орешник», способных нести ядерный заряд.
Что ж, пусть посмотрят. Авось, протрезвеют.