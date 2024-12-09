«Все награды важны». Командиры ЧВК «Вагнер» рассказали о памятных боях

Боевые действия, в которых принимали участие подразделения частной военной компании «Вагнер», долгое время носили гриф секретности. Получившие государственные награды бойцы публично их не демонстрировали, но совершенные подвиги в разных точках мира помнят до сих пор. Подробности в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказали командиры ЧВК.

Кавалер орденов Мужества и командир дальнего направления «Вагнера» с позывным Радимир заявил, что свою награду получил в Ливии за взятие базы «Ярмук» под Триполи.

«Эту базу строили русские в свое время. При взятии было четко видно, что ее качественно сделали. Но задача, поставленная командованием, была выполнена малыми силами. Нахрапом взяли», — заявил он.

Радимир подчеркнул, что все награды доставались бойцам не просто так, а за выполнение поставленных задач, о некоторых из которых говорить они не могут до сих пор.

С ним согласился бывший начальник штаба ЧВК с позывным Маркс. Он добавил, что помнит, за что получил каждую из своих наград.

«За Акербат и Дейр-эз-Зор в Сирии, Триполи в Ливии, за поддержание конституционного строя в Центральноафриканской Республике, ну и за освобождение различных населенных пунктов в зоне спецоперации», — перечислил он.