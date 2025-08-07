Тихие хищники глубин. Почему ВМС США бессильны против русских субмарин

Американский президент Дональд Трамп недавно заявил о переброске двух атомных подлодок «в нужный регион». Однако эти слова прозвучали скорее как риторический жест, чем реальная угроза.

Что могут противопоставить Штаты, если российский подводный флот уже десятилетиями диктует правила в глубинах океана? Еще во времена СССР наши субмарины демонстрировали чудеса скрытности, а сегодня они получили новейшее гиперзвуковое оружие. Почему эти стальные хищники остаются грозной силой, рассказал в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Гонка, которую США уже проиграли После распада Советского Союза американские власти и военные прикладывали множество усилий, чтобы как можно скорее утилизировать наработки военно-промышленного комплекса страны.

Когда произошел развал СССР, Соединенные Штаты делали все, чтобы сократить и уничтожить атомный подводный флот России. Василий Дандыкин военный эксперт

По словам эксперта, под нож тогда пошли даже советские субмарины, превосходящие американские подводные лодки. Несмотря на это, российскому флоту удалось не просто выжить, а совершить качественный рывок. Сегодня в строю находятся восемь атомных подводных крейсеров проекта «Борей» четвертого поколения — технологический триумф отечественного кораблестроения. В это же время США лишь приступили к строительству своей первой подлодки четвертого поколения «Колумбия».

Ее ввод в строй ожидается не ранее 2030 года, что оставляет американцев в роли догоняющих, несмотря на то, что у ВМС США есть многоцелевые «Вирджинии» и стратегические «Огайо». Ведь эти проекты, созданные в конце прошлого века, уже заметно уступают российским аналогам по ключевым характеристикам. Ракеты, которые не оставляют шансов Но даже самые совершенные субмарины — всего лишь сталь без зубов. Настоящую мощь им дает оружие, и здесь Россия сделала особенно впечатляющий рывок.

Многоцелевые атомные подводные лодки сегодня оснащены, в том числе, гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Эта ракета, как известно, практически несбиваема. Василий Дандыкин

Его слова подтверждаются реальными испытаниями: так, в июне российские моряки провели учения в Балтийском море, где отработали электронные пуски «Цирконов». Фрегат «Адмирал флота Касатонов» успешно поразил условные цели корабельной группировки противника. Особую опасность представляет универсальность этого оружия. «Цирконы» могут запускаться как из надводного положения, так и из глубины — это делает атаку абсолютно непредсказуемой.

Фото: Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по морской мишенной позиции / РИА «Новости»

Скорость в девять махов и маневренность превращают эти ракеты в идеальное оружие. Ни одна современная система ПВО не способна гарантированно перехватить такой боевой блок. Но что толку от оружия, если его нельзя незаметно доставить к берегам врага? К счастью, у России есть и этот козырь. «Ясени» у американских берегов Пока американские подлодки только «прибывают в нужный регион», российские атомные субмарины классов «Ясень» и «Борей» уже несут боевое дежурство у берегов США. Их присутствие в стратегически важных районах — не предположение, а подтвержденный факт. И даже находясь на расстоянии тысячи километров от побережья, они способны поразить цели в глубине американской территории. Это делает их идеальным инструментом сдерживания.

Фото: РИА «Новости»

Тревогу у потенциальных противников вызывает и способность российских подлодок оставаться незамеченными. Современные технологии малозаметности в сочетании с грамотной тактикой сводят на нет все попытки их обнаружения. Операция «Атрина» еще в 1987 году доказала, что США не готовы к такой игре, когда противник действует решительно и профессионально. Как советские подлодки унизили Пентагон Во время той операции советские подлодки совершили беспрецедентный прорыв к американским берегам.

Несколько наших подводных лодок смогли скрытно подойти к побережью США. Они прошли противолодочные рубежи и растворились в Атлантическом океане. Василий Дандыкин

Операция под руководством главкома ВМФ СССР Владимира Чернавина полностью дезорганизовала противолодочную оборону Штатов. Американские силы так и не смогли обнаружить советские субмарины, несмотря на все усилия.

На уши был поставлен весь американский флот, все их противолодочные силы, авиация. Но, в общем-то, толком Штаты ничего не вскрыли. А наши вскрыли все, что надо было вскрыть: и базирование, и вероятные пути патрулирования американских ракетоносцев. Василий Дандыкин

С тех пор мало что изменилось. Разве что российский флот стал еще сильнее, сохранив все лучшие традиции советской школы подводного плавания. Новые хозяева океанских глубин Гиперзвуковые «Цирконы», невидимые «Ясени» и боевой опыт операций вроде «Атрины» создают отличный симбиоз мощи и знаний России. Океан остается темным и непредсказуемым местом. Но в его глубинах уже давно установился новый порядок, где главными хищниками стали российские субмарины.