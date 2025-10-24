24 октября 2025 01:32 Что скрывает «Синева»? Российские ракеты могут и бить врага, и доставлять почту Военный историк Кнутов: главная особенность «Синевы» — большая дальность 0 0 0 Фото: Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» с подводного крейсера «Верхотурье», 2015 год. Минобороны РФзвел успешный / РИА «Новости» Эксклюзив

Атомная подводная лодка «Брянск» Северного флота России во время тренировки стратегических ядерных сил запустила ракеты «Синева» Р-29РМУ2. Это мировые чемпионы по дальности, а их мирные аналоги выводят на орбиту спутники и доставляют почту. Что еще известно о российском оружии — в материале 360.ru.

Ракета «Синева» Трехступенчатую жидкостную баллистическую ракету Р-29РМУ2 «Синева» приняли на вооружение ВМФ России в 2007 году. Запуск производят со стратегических атомных подводных крейсеров проекта «Дельфин». Каждая подлодка может нести до 16 ракет, а у каждой из них до 10 боевых блоков индивидуального наведения. Осенью 2008 года, на учениях «Стабильность-2008» в Баренцевом море, «Синева» поставила мировой рекорд. После запуска с борта атомной подлодки «Тула», когда та находилась под водой, ракета преодолела 11 547 километров и упала в экваториальной части Тихого океана. Ранее первенство принадлежало американским Trident II, которые пролетали до 11 300 километров.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Характеристики ракеты «Синева» Сегодня «Синева» входит в состав ядерной триады России. Длина ракеты — чуть меньше 15 метров, диаметр — почти два метра. Она способна нести четыре термоядерные боеголовки мощностью 500 килотонн каждая. Есть усиленные средства противодействия ПРО. Пуск может быть как одиночным, так и залповым, из обычного подводного положения и из-подо льда. При запуске с движущихся подводных лодок сложно сделать необходимые навигационные расчеты. Для наведения ракет применяют астроинерциальный метод: инерциальная система непрерывно рассчитывает положение по показаниям датчиков движения, а их возможные ошибки корректируются с помощью астрономической навигации. Также установлена система ГЛОНАСС.

Фото: 360.ru

Модификации «Синевы» Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева представил вариант Р-29РМУ2.1 «Лайнер» с новыми комплексом средств преодоления противоракетной обороны, а также возможностью комбинировать боевую нагрузку. В 2011 году состоялись успешные испытания, а в январе 2014-го ракету приняли на вооружение. Существует и гражданская модификация «Синевы» — «Штиль». Ее используют в качестве носителя для вывода на орбиту грузов и спутниковых аппаратов общей массой до 100 килограммов. Летом 1998 года впервые в мире подлодка К-407 «Новомосковск» успешно вывела на орбиту два немецких микроспутника Tubsat-N и Tubsat-N1. Летом 1995-го ракета преодолела девять тысяч километров, чтобы доставить на Камчатку комплект научной аппаратуры и корреспонденцию в специальной капсуле. Это отметили в Книге рекордов Гиннесса в номинации «самая быстрая почтовая доставка». Ракета-носитель «Штиль» победила в региональном конкурсе «20 лучших товаров Челябинской области» как «продукция производственно-технического назначения», а также завоевала звание «Гордость Отечества» на федеральном этапа конкурсе «100 лучших товаров России».

Фото: 2lt. William Collette / www.globallookpress.com

Мнение эксперта Баллистические ракеты «Синева» изготовлены так, что их жидкостное топливо достаточно долго может находиться в баках без какого-либо агрессивного разрушения, рассказал 360.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. Но главная особенность — большая дальность: практически с пирса подводная лодка может поразить любую точку на территории Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, «Синева» отличается высокой точностью и практически отсутствием каких-то нестандартных ситуаций, во всяком случае за последние 10 лет. Поэтому ракета считается одной из лучших в российском Военно-морском флоте. Юрий Кнутов

Однако есть у «Синевы» небольшой недостаток: она требует больше времени для подготовки к пуску, чем твердотопливная «Булава». Поэтому последним отдавали предпочтение и вооружали ими новые ракетоносные атомные ракетоносцы проекта «Борей» — так появляется больше возможностей для нанесения неожиданного удара, подытожил военный историк.