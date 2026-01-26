Сегодня 19:14 Русский меч против западного дротика. В Европе не понимают иного языка, кроме силы 0 0 0 Фото: Lars Penning/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Пока Дональд Трамп создает свой Совет мира, целью которого должны стать ни много ни мало мир во всем мире и наступление эры всеобщего благоденствия, а делегации в Абу-Даби ищут универсальную формулу урегулировать конфликт на Украине, европейские члены НАТО не изменяют себе. И начинают крупнейшие в 2026 году военные учения Steadfast Dart («Меткий дротик»). Там планируют отработать сценарий быстрой переброски войск и техники в страны Балтии и Польшу — на случай гипотетического вторжения со стороны России.

Центральную роль в этих учениях играет Германия. По данным местных СМИ, в страну перебрасывают более 10 тысяч военнослужащих из 11 государств. Задействованы 17 кораблей, 20 военных самолетов, около 1500 единиц тяжелой техники, включая танки, ракетные системы и военные грузовики. Кроме того, НАТО развертывает силы Allied Reaction Force — мобильного соединения быстрого реагирования, написало издание BIld. Маневрами командует, опять же, немецкий генерал Инго Герхарц. Он руководит силами альянса в Центральной Европе. «Наше командование в Центральной Европе не только проводит эти учения, но и отвечает за оборону территории альянса от Атлантического побережья до стран Балтии. Steadfast Dart демонстрирует, насколько важна Германия как центр обороны НАТО», — рассказал Герхарц журналистам. Другой генерал, на этот раз итальянский, Никола Мандолези, подразделения под командованием которого высадились в немецком порту Эмден еще 15 января, заявил: «НАТО стремится отработать эффективное развертывание войск для обеспечения готовности к конфликту и наглядно доказывает свою готовность к выполнению любых задач». «Любых» — это каких? Неужели европейцы всерьез готовы защищать, скажем, ту же Гренландию от США?

Фото: Генерал Никола Мандолези. IMAGO/diebildwerft / www.globallookpress.com

Готовы, но не от Штатов. Выступая на форуме в Давосе, канцлер ФРГ Фридрих Мерц с грозным выражением лица ничтоже сумняшеся пообещал защитить интересы Дании, Гренландии и всего Севера (что бы это ни значило) от… России. Вслед за ним генсек НАТО Марк Рютте, политика которого по отношению к США настолько сервильна, что он уже заслужил прозвище «сотрудника месяца в McDonald’s», выдал: Трамп, безусловно, прав, и нет ничего более актуального для Арктики, чем китайская и российская угрозы. «У Арктики восемь прибрежных государств. Семь из них — члены НАТО. Это Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Канада и США. И есть лишь одна страна, имеющая выход к Арктике и не входящая в НАТО, — Россия. Более того, я бы сказал, что существует и „девятая“ страна — Китай, который все активнее присутствует в Арктике. Поэтому президент Трамп и другие лидеры правы: нам необходимо делать больше. Мы должны защитить Арктику от влияния России и Китая. Именно это и решили сделать послы стран НАТО в сентябре. Мы уже работаем над этим», — утверждает Рютте.

Что все это означает для взаимоотношений Запада и России, которые по вине первого находятся сегодня на самом низком уровне со времен Второй мировой? При любых раскладах, при любом развитии событий на Украине или векторе движения российско-американских отношений нынешнее поколение политических элит ЕС будет настроено исключительно на конфронтацию с нами.

С ними невозможно договориться. С ними, откровенно говоря, невозможно даже разговаривать, особенно, как это метко подметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда в качестве визави предлагаются такие люди, как Кая Каллас или Урсула фон дер Ляйен.

Фото: IMAGO/diebildwerft / www.globallookpress.com

И все же война — новая, большая, со всей Европой — к счастью, не так неизбежна, как многие полагают. Порука тому — наши новейшие виды вооружения, все еще способные приводить весь коллективный Запад в трепет. «Сделанное президентом заявление об успешном завершении испытаний систем оружия „Буревестник“ и „Посейдон“ произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров. Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия», — подчеркнул глава СВР Сергей Нарышкин. Впрочем, положа руку на сердце, хочется спросить: а разве когда-то было иначе? Только страх неотвратимого возмездия удерживает западных политиканов и бравых генералов от очередного «натиска на Восток». Вот и получается, что слова, сказанные князем Александром Ярославичем почти 800 лет тому назад — «кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», — остаются актуальными. Ибо иного языка русофобствующая Европа, увы, не понимает.