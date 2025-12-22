Сегодня 20:06 Тихая смерть врагам. Чем российские подлодки «Лада» утерли нос Западу Капитан I ранга запаса Дандыкин: субмарины проекта 677 не уступают атомоходам 0 0 0 Фото: Дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада». Pavel Byrkin/Kremlin Pool / www.globallookpress.com Эксклюзив

Подводный флот России — отдельный повод для гордости. Причем это касается не только огромных атомоходов, но и небольших юрких дизель-электрических подлодок. Субмарины проекта 677 «Лада» оснащены последними технологиями, практически бесшумны и смертельно опасны для любого врага.

Подлодки проекта 677 Разработку субмарин проекта 677(М) «Лада» начали еще при СССР. Новые лодки были нужны для замены устаревших дизель-электрических подводных судов Черноморского и Балтийского флотов. Первую подлодку заложили уже в России в 1997 году и спустили на воду с «Адмиралтейских верфей» в 2004-м. Основное предназначение лодок «Лада» — уничтожение субмарин, надводных кораблей и судов противника, защита военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, ведение разведки. При этом сами подлодки проекта 677 практически невидимы для противника благодаря инновационному гидроакустическому покрытию, которое поглощает большую часть сигнала.

Фото: Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада», Санкт-Петербург, 2018 год. Ирина Мотина / РИА «Новости»

По сравнению с лодками предыдущих проектов — 636 «Варшавянка» и 877 «Палтус» — «Лада» короче, ее водоизмещение снижено до 1765 тонн, численность экипажа всего 36 человек. Автономный поход может длиться 45 суток. Субмарина развивает под водой скорость до 38 километров в час и может погружаться на глубину более 300 метров. Каждая «Лада» вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра, имеет к ним 18 самонаводящихся электрических торпед УСЭТ-80К, а также мины. Кроме того, есть ракетные комплексы «Калибр», ракетные зенитные комплексы «Игла» и «Верба», восемь зенитных управляемых ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

Фото: Подводная лодка проекта 677 «Лада» в 2023 году попала на почтовую марку России / Публичное достояние

При сравнении с иностранными дизель-электрическими подлодками вроде французских Scorpène или немецких типа 212 «Лада» выгодно отличается очень низким уровнем шумности, высоким уровнем автоматизации и более мощным вооружением. В то же время российская разработка еще и стоит существенно меньше зарубежных. Сейчас на боевом дежурстве стоят две субмарины проекта 677 — Б-586 «Кронштадт» и Б-587 «Великие Луки». Последнюю приняли в строй совсем недавно: 16 декабря 2025 года. Строятся на «Адмиралтейских верфях» еще две подлодки, обе они заложены в 2022-м. Их собираются назвать «Вологда» и «Ярославль». В наступающем году заложат еще два судна.

Фото: Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Лада», Санкт-Петербург. Ирина Мотина / РИА «Новости»

Подлодки океанского класса Первую подлодку проекта 677 «Лада» Б-585 «Санкт-Петербург» создавали довольно сложно, долго дорабатывали, рассказал капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Субмарину приняли в состав Военно-морского флота России только в 2010-м. Она отслужила в составе Северного флота до 2024 года, а затем отправилась на утилизацию: ее ремонт и модернизация обошлись бы как постройка нового судна.

На первых трех подлодках проекта 677 нет анаэробной, то есть воздухонезависимой энергетической установки, которая позволила бы субмаринам не всплывать около трех недель. Возможно, она появится на новых судах. Зато присутствует элемент литиевых батарей, который позволяет достаточно долго находиться под водой без подзарядки. Василий Дандыкин

Военный эксперт подчеркнул, что по скрытности и автономном нахождении под водой «Лада» мало чем уступает атомным подлодкам. Стоят же дизель-электрические субмарины намного дешевле. Это лодки океанского класса, они очень важны для внутренних закрытых водоемов России вроде Черного и Балтийского морей.