Россия получила космический щит. Что умеет ЗРС С-500 «Прометей»

Россия сделала большой шаг к укреплению космической обороны. На боевое дежурство встал первый полк с зенитной ракетной системой С-500 «Прометей». Об этом объявил министр обороны Андрей Белоусов. Новая система вооружений вышла за привычные рамки ПВО и способна поражать гиперзвуковые и баллистические ракеты, а также спутники.

Как разрабатывали и испытывали ЗРС С-500

Проектировщиком и производителем уникальной системы выступил концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Первые эскизы оружия инженеры представили в 2009 году.

Изначально планировалось, что «Прометей» займет нишу между войсковой и стратегической противовоздушной и противоракетной обороной и дополнит дуэт зенитных ракетных систем средней и большой дальности С-300 и С-400. Эти планы поменялись еще во время производства.

Впервые об успехе испытаний отдельных частей С-500 заместитель генерального директора холдинга Вячеслав Дзиркалн объявил в июле 2017 года. Он подчеркнул, что работа идет по графику.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Спустя год американский журнал The National Interest выпустил статью, в которой назвал С-500 внушающим страх оружием рекордной дальности. Источники журналистов в Пентагоне заявили, что командование США сначала не могло поверить, что российская система поразила цели, находящиеся на расстоянии более 480 километров. Издание не исключило, что «Прометей» способен сбивать современные истребители-невидимки F-22 и F-35.

Какие цели способна поразить ЗРС С-500

О задачах нового комплекса впервые стало известно из статьи заместителя министра обороны Алексея Криворучко для журнала «Радиоэлектронные технологии». Он подчеркнул, что системы С-500 способны перехватывать баллистические ракеты средней дальности полета (до 3,5 тысячи километров), а также межконтинентальные баллистические ракеты, которые они могут остановить на конечном или среднем участке траектории.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Про способность «Прометея» поражать цели в космосе заявил занимавший тогда пост главнокомандующего ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин. «Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — сказал он.

Кроме того, система способна сбивать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты, беспилотники и низкоорбитальные спутники.

Минобороны провело первые испытательные боевые стрельбы из С-500 по скоростной баллистической цели летом 2021 года. Тогда все тактико-технические характеристики подтвердились. Тогда же президент России Владимир Путин впервые анонсировал, что С-500 «Прометей» вскоре поступит на боевое дежурство.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

О начале передачи военным первых образцов сообщил помощник главы государства Юрий Борисов. «Только-только завершены государственные испытания и начались первые поставки этого комплекса», — заявил он. Борисов добавил, что новым вооружением уже заинтересовалась Индия, но продажа С-500 возможна только после того, как систему получат российские войска в достаточном объеме. «Алмаз-Антей» начал серийное производство новой ЗРК в апреле 2022 года. Об этом сообщил председатель правления концерна Ян Новиков. Он подчеркнул, что в будущем С-500 станет основой всей системы Воздушно-космической обороны России.

Основные характеристики ЗРС С-500: чем она отличается от С-400 и С-300

Зенитная ракетная система С-500 — это качественный скачок в поражении гиперзвуковых целей и баллистических ракет, а также возможность работать в ближнем космосе. Об этом 360.ru заявил военный эксперт, политолог и начальник отдела внутренней политики Каховского муниципального округа Юрий Малышенко.

Он пояснил, что новая система способна поражать аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты) на расстоянии до 600 километров, баллистические цели — до 2000 километров, а также объекты на высоте до 200 километров.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

При этом система одновременно видит до 20 целей и наводит на них по 40 ракет за один раз, то есть поражает цели дважды, чтобы точно перехватить. «Комплекс С-500 — мощная система для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны, включая поражение спутников на низких орбитах», — заявил Малышенко. Система С-300 предназначена для поражения самолетов и крылатых ракет на расстоянии до 200 километров. С-400 способна перехватывать баллистические ракеты средней дальности, находясь от них в 400 километрах. Кроме того, она имеет улучшенную помехозащищенность.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

С-500, в отличие от своих предшественниц, не только перехватывает цели на больших расстояниях, но и отличается конструктивными особенностями. Систему оснастили многоканальным радаром с активной фазированной решеткой. Это значит, что одновременно отслеживаются десятки самолетов и ракет, а работа продолжается даже при активных радиопомехах. Кроме того, весь блок разделили на отдельные модули. Если вывести из строя одну часть, то комплекс продолжить работать, а значит риск «одного удара» для него не существует. При этом пусковые установки носят универсальный характер и запускают ракеты разных типов: для перехвата самолетов, гиперзвуковых целей и баллистических ракет. Благодаря автоматизированной системе управления с элементами искусственного интеллекта С-500 способен отслеживать десятки объектов одновременно, перехватывать гиперзвуковые цели и работать на высотах, где обычная противовоздушная оборона бессильна.

Какие спутники может сбить ЗРС С-500

Технические возможности новой системы позволяют С-500 сбивать космические аппараты, которые находятся низкой орбите, то есть на высоте до 200 километров, заявил Малышенко. Используемые украинскими боевиками спутники StarLink находятся почти в два раза выше — от 500 километров. «Для поражения таких целей потребовались бы специализированные системы, например, лазерные комплексы. Уничтожение этих спутников может быть расценено, как акт войны против НАТО, поскольку многие аппараты имеют двойное назначение», — пояснил эксперт.

Фото: Jamal Awad/XinHua / www.globallookpress.com

По его словам, российские войска вместо уничтожения спутников компании Илона Маска сосредоточили свои силы на радиоэлектронной борьбе и кибератаках на инфраструктуру StarLink. Это менее провокационно, но при этом позволяет решать тактические задачи на земле. Физическое уничтожение спутников StarLink Малышенко назвал маловероятным.

Обозреватель военной авиации Николай Цыгикало в комментарии 360.ru заявил, что потребности сбивать космические аппараты сегодня точно нет, поэтому этого никто не делает. «Космическое пространство считается интернациональным, поэтому если там действует спутник, то другая страна пока не имеет оснований его уничтожать», — подчеркнул эксперт. Комплексы С-500 Цыгикало назвал региональными системами воздушной и противоракетной защиты, то есть они защищают не единичные объекты, а целые субъекты. «Но где именно их установят и сколько понадобится комплексов, в ближайшее время мы не узнаем, но то, что комплекс встал на дежурство — это хорошая новость. Теперь важно посмотреть на его работу», — подытожил эксперт.