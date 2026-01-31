Тринадцать храбрых солдат бундесвера в сопровождении двух офицеров в середине января прибыли в Гренландию для подготовки к совместным действиям вне НАТО — для разведки возможных учений и баз. Как писали тогда СМИ, этот отряд должен оценить условия для будущего военного участия ФРГ в поддержке Дании.

В поддержке против кого? Разумеется, против США (хотя вслух это не произносится), которые вознамерились отжать у датской короны крупнейший мировой остров на том лишь основании, что… а почему, собственно, нет?

Да, на самом деле Дональд Трамп, активно продвигавший эту идею, каждый раз выдумывает все новые причины для смены гренландской юрисдикции. Но ни одна из них не выглядит достаточно убедительной.

Хотя нет, одна выглядит: «я так хочу». А в нынешнем западном и, увы, не только мире слово президента США — закон.

Да, на словах европейцы — союзники Штатов по НАТО, если кто уже забыл, — всячески демонстрируют решимость противостоять всевластию заокеанского сюзерена. Но на деле…