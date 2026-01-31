Раболепствуя и лебезя. Почему бундесвер срочно отозвал солдат из Гренландии?
Тринадцать храбрых солдат бундесвера в сопровождении двух офицеров в середине января прибыли в Гренландию для подготовки к совместным действиям вне НАТО — для разведки возможных учений и баз. Как писали тогда СМИ, этот отряд должен оценить условия для будущего военного участия ФРГ в поддержке Дании.
В поддержке против кого? Разумеется, против США (хотя вслух это не произносится), которые вознамерились отжать у датской короны крупнейший мировой остров на том лишь основании, что… а почему, собственно, нет?
Да, на самом деле Дональд Трамп, активно продвигавший эту идею, каждый раз выдумывает все новые причины для смены гренландской юрисдикции. Но ни одна из них не выглядит достаточно убедительной.
Хотя нет, одна выглядит: «я так хочу». А в нынешнем западном и, увы, не только мире слово президента США — закон.
Да, на словах европейцы — союзники Штатов по НАТО, если кто уже забыл, — всячески демонстрируют решимость противостоять всевластию заокеанского сюзерена. Но на деле…
На деле 13 храбрых солдат бундесвера в сопровождении двух офицеров, пробыв на острове всего для дня, спешно покинули Гренландию, получив срочный приказ из Берлина. Приказ, отданный военным командованием ФРГ сразу после того, как Трамп пригрозил экономическими санкциями всякому, кто посмеет возражать его воле.
«Еще вчера вечером адмирал говорил о планах остаться дольше и ждать ответа из Берлина по дальнейшему сотрудничеству с Данией, но приказ вернуться пришел рано утром без объяснений», — сообщило издание Bild.
Но если вы думаете, что на этом германский прогиб перед Вашингтоном закончился, спешу разочаровать.
Сначала ходили слухи о том, что Германия в рамках совместных с остальными странами ЕС ответных действий на произвол США готова закрыть американские военные базы на своей территории. Но вскоре из Берлина пришло срочное опровержение.
«Официальные лица в Берлине были потрясены сообщениями о том, что они могут выдворить американских военных из некоторых мегабаз на территории Германии, таких как Рамштайн и Штутгарт», — написала газета The Times.
По мнению журналистов, максимум, на что может пойти правительство Мерца, — это повысить американцам аренду, да и то вряд ли.
Все это отлично демонстрирует, чего на самом деле стоит европейский, в частности немецкий, суверенитет. Демонстрирует истинную суть американо-европейских отношений в контексте их откровенно средневекового характера. Видимо, пресловутый вассалитет намертво впечатался в европейскую ДНК.
Тем нелепее выглядят претензии Европы на мировое доминирование и ее постоянные попытки морализаторства. Прежде чем диктовать свои условия за столом переговоров, необходимо обладать правом за ним сидеть.
У европейцев же, судя по всему, такого права нет.