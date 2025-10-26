Путин показал оружие Судного дня: как ракета «Буревестник» поставила Россию выше всего мира
Военный эксперт Кнутов назвал ракету «Буревестник» оружием Судного дня
В России завершили испытания уникальной крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Президент Владимир Путин подчеркнул, что аналогов ей в мире нет. Что это за оружие и насколько превосходит уже существующее, разбирался 360.ru.
Ответ на Tomahawk получился более серьезный, чем ожидалось
Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что дальность ракеты «Буревестник» может быть выше показанной по итогам испытаний. На это же указывал начальник Генштаба Валерий Герасимов.
«Мы можем предположить, что дальность [составляет] до 20 тысяч. Это значит, она может поразить любую цель», — подчеркнул он.
Среднюю скорость полета «Буревестника» Кнутов сравнил с той же, что характерна для обычных крылатых ракет — она составляет около 1000 километров в час. Однако по своей специфике «Буревестник» можно отнести к оружию Судного дня.
Ракета может использовать как ядерную боевую часть, так и обычную. <…> При ее падении может произойти загрязнение окружающей среды. Поэтому я считаю, что «Буревестник» относится к оружию Судного дня, когда мы наносим ответно-встречный удар.
Говоря о способности ракеты обходить противовоздушную и противоракетную оборону противника, собеседник 360.ru предположил, что при ее производстве использовали опыт, накопленный конструкторами во время спецоперации.
«Это говорит о том, что ракета имеет высокую точность, усовершенствованную систему наведения и серьезную помехозащищенность», — подчеркнул Кнутов.
«Буревестник», добавил военный эксперт, способен менять цель непосредственно в полете при смене задания. Он подтвердил уникальность ракеты и еще раз обратил внимание, что на сегодняшний день ни одна страна мира, тем более Североатлантический альянс, подобным вооружением не обладает.
На мой взгляд, мы обгоняем страны НАТО в этом вопросе на 5-10 лет, включая США. Почему сейчас об этом сказано? Это наш ответ на американские Tomahawk, которые Трамп хочет разместить на Украине.
Кнутов обратил внимание, что еще во времена СССР, когда страна завершала разработку ракет, инфраструктуру для их размещения готовили заранее. Аналогично дело обстояло и с обучением личного состава.
«Когда оружие принимали на вооружение, его уже ждали в войсках, и развертывание происходило достаточно быстро. Я думаю, что советский опыт мы использовали и в этом случае. Поэтому, в общем-то, ответ на американские „Томагавки“ более серьезный и значимый, чем тот, который мы могли предположить», — сказал он.
Что известно о ракете «Буревестник»
- Межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.
- Впервые о появлении этого типа ракет Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В ходе выступления президента показали видеокадры испытания ракетного комплекса.
- Свое название получила по результатам открытого голосования на сайте Минобороны.
- Последнее испытание «Буревестника» провели 21 октября 2025 года. Его отличие от предыдущих — многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние в 14 тысяч километров и находилась в воздухе порядка 15 часов.
- Технические характеристики «Буревестника» позволяют применять его с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любой дальности.
- Путин поручил определить класс оружия, к которому она относится, возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника» в ВС России.
В чем уникальность новой российской ракеты
Политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru назвал «Буревестник» страшным оружием для Запада.
Нужно понимать, что это первая ракета в мире с ядерным двигателем. Она является дозвуковой. <…> Но есть огромный плюс: она может лететь на низких высотах — 50-100 метров — и стать более незаметной для систем ПВО, чем обычные баллистические и сверхзвуковые ракеты. В этом ее уникальность.
Эксперт подчеркнул, что топлива в ракетном двигателе хватит на долгое время: фактически «Буревестник» способен оставаться в воздухе месяцами и, получив указание, ударить в самом неожиданном для противника месте.
«Более того, она стоит на порядке дешевле баллистических ракет, насколько я знаю. Можно сейчас сделать сотни „Буревестников“, запустить и пусть летают», — сказал Михайлов.
Он добавил, что сама по себе ракета небольшая, но из-за несущей боевой части ее удары будут достаточно жесткими.
«Это, конечно, серьезнейший ответ западным партнерам Украины и в принципе врагам Российской Федерации. Таких ракет больше нет», — заключил собеседник 360.ru.