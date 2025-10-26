Путин показал оружие Судного дня: как ракета «Буревестник» поставила Россию выше всего мира

В России завершили испытания уникальной крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Президент Владимир Путин подчеркнул, что аналогов ей в мире нет. Что это за оружие и насколько превосходит уже существующее, разбирался 360.ru.

Ответ на Tomahawk получился более серьезный, чем ожидалось

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что дальность ракеты «Буревестник» может быть выше показанной по итогам испытаний. На это же указывал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Мы можем предположить, что дальность [составляет] до 20 тысяч. Это значит, она может поразить любую цель», — подчеркнул он.

Среднюю скорость полета «Буревестника» Кнутов сравнил с той же, что характерна для обычных крылатых ракет — она составляет около 1000 километров в час. Однако по своей специфике «Буревестник» можно отнести к оружию Судного дня.