В НАТО испугались «Буревестника»: российская ракета пошатнула основы безопасности Запада

Военкор Линин раскрыл функционал «Буревестника» и «Посейдона»

Она может лететь часами, днями, огибая континенты и меняя курс. Она невидима для радаров и неуязвима для существующих систем защиты. Секретные документы НАТО признают уязвимость западных ПВО перед российской ракетой «Буревестник». Она в корне меняет сложившийся за десятилетия стратегический баланс.

Паника в НАТО Euronews, ссылаясь на секретный документ НАТО, сообщило, что испытание российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» 21 октября вызвало в Европе настоящую тревогу. В бумагах альянса прямо говорится: «чрезвычайная дальность и маневренность» ракеты создают угрозу, которую нынешние системы ПРО Запада просто не способны надежно перехватить. В Брюсселе уже признают: если Россия развернет «Буревестник» в достаточном количестве, стратегический баланс сместится. И явно не в пользу НАТО. Конечно, часть западных экспертов тут же попыталась снизить накал: мол, даже если ядерная установка будет работать стабильно, решающего преимущества Москве это не даст. Но, честно говоря, такие успокаивающие заявления звучат не очень убедительно. Сам факт, что такое оружие реально существует и летает, ломает всю привычную для Запада модель ядерного сдерживания, на которой десятилетиями строилась его оборона. Новая Земля, где, предположительно, прошли испытания, — место особое. С советских времен там испытывали самое мощное и необычное, что было в арсенале. Именно на Новой Земле в 1961-м рванула Царь-бомба — самый большой термоядерный взрыв в истории человечества. И вот теперь, спустя десятилетия, полигон ожил ради оружия нового поколения.

Фото: Экспонат музея ядерного оружия в Российском федеральном ядерном центре в Нижегородской области — самая мощная в мире термоядерная авиабомба с расчетной мощностью до 100 МГТ, испытания которой проводились на полигоне Новая Земля / РИА «Новости»

В отличие от обычных крылатых ракет с турбореактивными двигателями, «Буревестник» питается от компактного ядерного реактора. Благодаря этому он может лететь практически неограниченное время, менять маршруты, обходить любые зоны ПРО и заходить на цель с самых неожиданных направлений. По сути, это оружие, которое невозможно надежно отследить и перехватить существующими средствами. Да, споры о боевой части продолжаются. Но если ракета обладает практически неограниченной дальностью и способна обходить всю противоракетную оборону противника, то ставить на нее обычную фугасную боеголовку просто не имеет смысла.

Фото: Sebastian Kahnert/dpa / www.globallookpress.com

Мир изменился Несомненно, после заявлений президента России Владимира Путина о том, что 21 октября состоялись успешные испытания новой ракеты «Буревестник», мир изменился, заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов в разговоре с 360.ru. «Теперь странам блока НАТО надо ломать голову и заново выстраивать свою оборонительную политику, которая совсем не оборонительная, а наступательная. Но в свете появления у России новых видов вооружения и военной техники им приходится на скаку менять и стереотипы, и долгосрочные планы, которые были до этого. А поскольку техника и наука в XXI веке развиваются стремительно, необходимо практически ежемесячно привносить какие-то изменения. Это с учетом больших экономических и материальных затрат, а также различных финансовых проблем, которые сейчас существуют у стран Запада. Это будет, конечно, очень большая прореха», — пояснил Сыртланов. Наши западные «партнеры» теперь не знают, как реагировать на вновь появляющиеся у России новые виды вооружения, которые могут нести ядерные боеголовки и проходить западные системы ПВО, подчеркнул эксперт.

Фото: Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» / РИА «Новости»

Выравнивание баланса Новое российское стратегическое оружие, такое как «Буревестник» с ядерной боевой частью и подводные дроны «Посейдон», создано именно для того, чтобы выровнять нарушенный стратегический баланс. Об этом 360.ru рассказал военкор, участник СВО Евгений Линин. «Когда натовские генералы и западные политики заявляют, что Россия представляет для них угрозу и им требуется новое вооружение, они, по сути, врут. Россия сегодня не находится на пике своего военного потенциала, если говорить о традиционных силах. У нас практически нет военных баз, которые можно было бы использовать против Европы или США, и нет вооружений, о которых не было бы известно Западу», — считает Евгений Линин.

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / www.globallookpress.com

Именно поэтому, добавил он, «Буревестник» и предназначен для выравнивания этого баланса. Это ракета большой мощности, практически неограниченной дальности и времени полнта. Она служит оружием сдерживания, своего рода «оружием Судного дня». Это не атакующие системы — кто будет нападать с помощью ядерных крылатых ракет? Нет смысла. Это гарантированный ответ на случай агрессии.

Если на нас нападут, мы поднимаем эти ракеты в воздух. И противник понимает, что даже в случае упреждающего удара по российской территории возмездие неизбежно. Такой функционал, в отличие от баллистических ракет, несут именно системы «Буревестник» и «Посейдон». Безусловно, это охлаждает пыл Запада и вызывает у него беспокойство, поскольку на сегодня не существует эффективных средств противодействия этому оружию. Евгений Линин

Участник СВО, публицист Танай Чолханов в комментарии для 360.ru напомнил, что мы живем в военное время. В городах люди уже самоорганизовываются для помощи друг другу. Помните, как в блокадном Ленинграде тушили бомбы-зажигалки? И сейчас люди готовятся помогать при атаках БПЛА и крылатых ракет. «А насчет „жертв среди мирного населения“… Я про Украину. Мы сделали много жестов доброй воли, например ввезли сюда их беженцев. А что они? Начали организовывать здесь террористические ячейки. Я не говорю, что они все причастны и что нужно карать без разбора. Я просто хочу указать, что на войне как на войне. Нужно принять эту реальность», — пояснил Чолханов. Что касается ракет, в том числе новейших, то мы, опять же, воюем, добавил эксперт. «Буревестники» способны вылечить саму причину болезни, а не симптом. А причина как раз очень далеко. Барражирующая по неизвестному курсу, постоянно готовая к удару ядерная ракета должна очень сильно охладить «ястребов» НАТО. Это для них хорошее лекарство от безумия.