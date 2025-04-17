Сегодня 02:40 «Поход на Восток». Германия в составе НАТО готовится к войне с Россией? 0 0 0 Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Вместе с активной милитаризацией Европы голову поднимает немецкий реваншизм. Похоже, Берлин серьезно задумывается о военном противостоянии с Москвой. Как утверждает генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер, Россия будет «способна совершить крупномасштабное нападение на территорию НАТО с применением обычных вооружений в 2029 году». Подобные заявления не могут не вызывать обеспокоенности.

НАТО готовится к войне По мнению Бройера, цель Москвы — «ослабить и уничтожить НАТО как альянс и дискредитировать западную форму общества». К 2029 году, дескать, страны блока должны быть готовы действовать. Своей главной задачей он считает быстрое обеспечение готовности войск. «Сначала мы посмотрим в Германии и Европе, есть ли там что-нибудь на полке. Если нет, то, учитывая нехватку времени, нам придется покупать и в США, если там это будет доступно», — заявил генеральный инспектор бундесвера. Немецкий генерал «абсолютно» уверен в Соединенных Штатах в случае «нападения России на страны Прибалтики». Во время недавней поездки Бройер не увидел у американских коллег никаких признаков того, что они отходят от НАТО. Более того, «начальники штабов всех стран альянса сближаются друг с другом, стремятся сомкнуть ряды, консультируются и обмениваются аналитическими материалами гораздо чаще, чем в предыдущие годы». Очевидно, сейчас главная задача Украины — продержаться в военном противостоянии с Россией как минимум до 2029 года, чтобы дать возможность ФРГ и другим европейским союзникам США по НАТО провести перевооружение и идеологическую обработку населения.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

США подогревают истерию Очевидно и то, что заявление Бройера — информационно-пропагандистский вираж с целью разжечь нарастающий милитаристский дух проамериканских властных элит в странах НАТО, посеять среди европейских обывателей чувство страха за свою жизнь перед якобы надвигающейся угрозы со стороны России. Такое мнение в разговоре с 360.ru выразил чрезвычайный и полномочный посланник МИД в отставке, член экспертного Совета общественной организации «Офицеры России» Василий Корчмарь. — Подобные заявления подогреваются и действиями администрации Трампа? — Да, она объявила увеличение военного бюджета США до триллиона долларов, продолжает поставки вооружений и снаряжения Киеву, предоставление ему разведданных через спутниковую систему Starlink. Они пытаются добиться одновременно прекращения военных действий на Украине через принуждение к миру путем бизнес-сделки, оставляя за собой право впоследствии получить экономическую и военно-политическую выгоду на территории Украины.

Фото: Daniel Torok/White House / www.globallookpress.com

— И все это еще подхлестывается милитаристским хлыстом в Европе? — Как заявление Бройера, так и намерение Еврокомиссии выделить 800 миллиардов евро на создание единой европейской армии, желание Франции и Великобритании ввести «военные миротворческие силы» на территорию Украины, а также подписание Лондоном и Киевом 100-летнего соглашения о разностороннем сотрудничестве. Как в вашингтонских военно-политических кругах, так и в европейских прекрасно понимают: Россия не будет вторгаться на территорию Европы. На самом деле именно страны блока НАТО готовятся к нападению на Россию. — Зачем? — Стратегия, концепция и планы Запада остаются прежними — ослабить, расчленить или вообще уничтожить Россию. Лет пять-шесть тому назад в СМИ промелькнул план Запада о том, что в таком случае наша территория от Польши до Урала будет отдана Европе, а от Урала до Владивостока — США. С учетом этого становится понятным суть заявления Бройера — «Дранг нах Остен» («Поход на Восток»). Перед вторжением на земли Советского Союза в 1941 году Гитлер обещал немцам на Востоке плодородные земли, где они будут «хозяевами славянских рабов».

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

— Свежий пример подготовки военных действий Европы против России — стремление заблокировать Балтийское море для прохода российских военных и гражданских судов в нарушение Конвенции о морском праве? — Безусловно. Это прямое посягательство на национальные интересы России и угроза ее безопасности. Для создания условий боевой готовности бундесвера Берлин рассчитывает на продолжение конфликта на Украине и закупку дополнительных вооружений у военно-промышленного комплекса США. При этом рассчитывает на всецелую солидарность и поддержку блока НАТО. В этой ситуации немецкий генерал твердо уверен: США не покинут альянс, а вашингтонские генералы по-прежнему будут у командирского руля НАТО.

Следует отметить, что подобные заявления европейских политиков и военных выстраиваются в целый ряд, который однозначно демонстрирует нарастающий русофобский настрой с намерением подготовить дальнейшее военное противостояние с Россией, но пока только с использованием Киева как инструмента сохранения своего боевого плацдарма против нас. Василий Корчмарь

Без США НАТО все еще представляет угрозу Учения бундесвера Red Storm Bravo в Балтийском море, которые намечены на сентябрь 2025 года, демонстрируют общий вектор политики Германии. Она сегодня сама по себе, в отличие от первой половины XX века, сколь бы значимой угрозой для России не представляет. Однако Берлин и не планирует выступать в одиночку. Весь конгломерат западных союзников в составе ЕС, НАТО, куда входят Канада и Турция, вместе с поддерживающими их Японией, Австралией и целой группой союзников, — серьезная опасность.

Фото: IMAGO/JOERAN STEINSIEK / www.globallookpress.com

Даже если их раскол с США продолжит усугубляться, лагерь ЕС и их союзники — все еще реальная сила. Население — примерно 800 миллионов человек, развитый промышленный комплекс, военная промышленность, различные виды вооружений. У Франции и Великобритании есть достаточный потенциал ядерного оружия, чтобы представлять опасность не только для России, но и для существования жизни на планете. Об этом 360.ru рассказал политолог Владимир Киреев.

Вопреки ожиданиям, после победы команды Трампа и ухода неоконов и им подобных групп разжигателей войны от рычагов власти в Вашингтоне лагерем ястребов стал Старый Свет. Не отстают в намерении поджечь как можно больше и Турция с Израилем. ЕС проводит перевооружение Rearm Europe. Для этого запустили аналог DARPA — североатлантический акселератор оборонных инноваций НАТО (DIANA). ЕС ведет нарастающую внешнеполитическую активность в Восточной Европе, на Южном Кавказе, в Средней Азии и других частях мира, нацеленную на выдавливание России, Китая из этих регионов. Владимир Киреев

Мир сегодня быстро меняется, и за пять лет, спрогнозированных европейскими стратегами, может произойти еще очень много. Это может поставить под сомнение планы Берлина, Брюсселя и их партнеров. Однако сам настрой на разжигание войны очевиден.