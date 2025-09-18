Сегодня 16:44 Под прицелом «Орешника». Зачем на военные учения «Запад-2025» пригласили американцев? Аналитик Голубь сравнил «Запад-2025» с учениями «Запад-81» 0 0 0 Фото: Президент Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов (на втором плане) в командном пункте во время совместного стратегического учения России и Белоруссии «Запад-2025» в Нижегородской области. Михаил Метцель / РИА «Новости» Эксклюзив

Военные учения «Запад-2025» отгремели, но их эхо будет еще долго звучать в политических кругах. Россия и Белоруссия не только показали впечатляющую слаженность действий, а совершили тонкий дипломатический маневр, пригласив военных атташе США. Этот шаг на фоне наращивания сил НАТО у границ говорит о многом: готовности к обороне, силе и неожиданной возможности для диалога там, где его, казалось, уже нет.

Главное на учениях «Запад-2025» Первое, что бросается в глаза, — отлаженная работа российских и белорусских войск. Совместные тренировки командиров, синхронизация действий флота, авиации и ПВО показали, что боевое слаживание идет полным ходом. Не все идеально, но процесс системный, недочеты устраняют на ходу. Это реальный шаг к повышению боеспособности, особенно в условиях, когда мир балансирует на грани турбулентности. Меньше «трения», быстрее реакция — такие учения дают ощутимый результат. Второй важный момент — отработка применения комплекса «Орешник». Нет, это не сигнал к немедленной эскалации, как могли бы закричать западные СМИ. Это про четкость и порядок: от наведения до логистики и процедур принятия решений. Россия и Белоруссия, на территории которой, кстати, и будет размещен «Орешник», теперь имеют готовый алгоритм действий. Это снимает неопределенность и добавляет уверенности: если что, мы готовы.

Фото: овместное стратегическое учение России и Белоруссии «Запад-2025» в Нижегородской области. На первом плане: зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Неожиданные гости А теперь о неожиданном. На учения прибыли два американских наблюдателя, что, честно говоря, слегка озадачивает. Спустя три с половиной года конфликта на Украине подполковник Брайан Патрик Шоуп, военный атташе США, и его коллега наблюдали за маневрами в Белоруссии с трибуны. The New York Times назвал это «невероятным поворотом». И правда, кто бы мог подумать? Учения «Запад-2025» изначально задумывались как отработка обороны от условного врага из НАТО, а тут американцы на смотровой площадке. Белорусские военные, похоже, были в восторге от такого визита. Министр обороны Виктор Хренин лично пожал гостям руки, заявив: «Мы открыты, смотрите все, что хотите!» Американцев даже отвели на «лучшие места», чтобы они могли рассмотреть, как Белоруссия и Россия отрабатывают совместную оборону. Вообще, за учениями следили представители 23 стран, включая Китай, Кубу и Сербию — верных союзников Москвы. А вот присутствие американцев, похоже, стало для Минска поводом лишний раз показать свою открытость. Аналитик Конрад Музыка посчитал, что Александр Лукашенко захотел позиционировать себя как посредника между Востоком и Западом, надеясь укрепить свой статус в регионе.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Аналогия с «Западом-81» По политическому значению прошедшие маневры можно сравнить с легендарными учениями «Запад-81», одними из самых масштабных в истории. Тогда на фоне войны в Афганистане — как сегодня на фоне СВО — отношения с Западом обострились до предела. Организация Варшавского договора — так же, как теперь союз России и Белоруссии — стояла на пороге войны с НАТО. Важно было максимально наглядно продемонстрировать мощь Вооруженных сил, чтобы остановить поползновения к агрессии. Без сомнения, в этот раз ставилась аналогичная задача, рассказал 360.ru политический аналитик Юрий Голубь.

Это объясняет и присутствие на учениях американских наблюдателей. С одной стороны, важно было избежать провокаций — формирование крупной группировки войск вблизи границы всегда вызывает обеспокоенность и может быть интерпретировано как подготовка к реальным боевым действиям, особенно на фоне истерии по поводу будто бы российских дронов в Польше. С другой — нужно было показать боеготовность и способность эффективно ответить на любую провокацию. Юрий Голубь

Сигнал на фоне эскалации Мы видим явное накопление военных ресурсов НАТО на европейском театре военных действий. Это проявляется в доставке к границам России, в Эстонию, реактивных систем залпового огня HIMARS, появлении ракет класса «земля — море», строительстве военной инфраструктуры на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море — ключевом узле региона. А также в наращивании авиационных сил в Финляндии. При этом частота и регулярность налетов беспилотников на Ленинградскую область и российскую портовую инфраструктуру, заметно выросла. Такое мнение 360.ru высказал политолог Вадим Авва. — В последнее время от Запада звучат призывы к морской блокаде России. Насколько реально подобное станет частью их стратегии? — Они звучат уже на протяжении двух лет и, судя по всему, имеют твердый план реализации. Призывы обусловлены и учениями «Запад-2025», и другими событиями — например, инцидентами с беспилотниками. Очевидно, Запад готов к масштабным действиям, включая даже возможность вторжения войск НАТО в Калининградскую область. Это требует от нас адекватного и соразмерного ответа.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

— Многие эксперты считают, что Европа уверена в том, что Россия не применит ядерное или современное высокоточное вооружение на территории НАТО. — Это критическая ошибка Запада. Европа действительно уверена, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия или новейших систем, таких как «Орешник», против стран НАТО. Именно эта уверенность подталкивает их к созданию условий для реализации военных сценариев, которыми они отработали, например, на Курской дуге. Мы уже демонстрировали определенную мощь во время учений, но этого недостаточно. — Что вы предлагаете делать в ответ? — Нужно возобновить полноценные ядерные испытания, но проводить их на нейтральной территории, в непосредственной близости от европейских границ. Не уведомлять заранее европейские страны, а сообщать об испытаниях уже после того, как они завершились. Это будет мощным сигналом, который заставит противника пересмотреть свои планы.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

— Как оцениваете переход угроз НАТО и Запада из теории в практическую плоскость? — Эта угроза стала реальной. Если ранее это были только гипотезы, то сегодня мы видим практическую реализацию угроз. Перед каждым налетом вражеских БПЛА на российские регионы активна разведывательная авиация НАТО, которая в целом представлена самолетами британских, итальянских, американских служб. По всей Европе поднялась чрезвычайно агрессивная русофобская истерия. Население целенаправленно переводят в ментальное состояние войны. Особенно это заметно в приграничных странах. Параллельно происходит цементирование информационного пространства: цензура, политические репрессии против инакомыслящих… Все это подготовка к большой войне, и назвать иначе такие действия нельзя.