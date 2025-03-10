Печальный урок Украины. Почему в новой реальности воевать чужим оружием не получится

Случай Украины должен преподнести миру еще один урок. В долгосрочной перспективе он для формирования нового миропорядка может оказаться самым важным. Урок заключается в том, что в современных условиях воевать можно только в том случае, если есть возможность полностью обеспечивать себя необходимым оружием. Иначе будет как с Украиной.

Лицо без национального В России тоже много проблем. Я не отношусь к той группе угоревших патриотов, которые четвертый год пребывают в состоянии слепого шапкозакидательства. И социальное расслоение у нас большое, и правоохранительная система не всегда нормально работает. Раньше мы силовиков боялись, теперь вроде не боимся, но их не хватает. Миграция, очень дорогое жилье. Никуда не делись вечные наши беды: воровство, надувательство. Но когда Дональд Трамп анонсировал свое выступление перед конгрессом, я лично с удовлетворением отметила, что мне, гражданке и жительнице России, не нужно включать телевизор в пять утра, поскольку мое благополучие от мнения президента США не зависит. Украинцы пускай в пять утра Трампа слушают, а я буду спать.

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Один из первых моих текстов с начала СВО был о том, как мне жаль в украинцах человеческого достоинства: под чужую дудку, в чужой форме, с чужим оружием они воюют за чужие для них русские земли. Это оскорбительно. И это означает, что украинская нация не сформирована, потому что одна из черт нации — наличие у ее представителей национального достоинства. Не этнического, а именно национального. Когда в человеке оскорблено то, что связывает его с собственным государством.

Я убеждена: нет нации, если нет национального достоинства. На Украине, следовательно, проживает много народов и много наций, которые идентифицируют себя с какими угодно государствами. Там живут представители русской нации, венгерской, румынской, польской, есть даже люди европейской национальности — так я бы назвала тех, кто слепо хочет в ЕС и паспорт гражданина мира. Лиц украинской национальности там, думаю, мало, раз позволяют глумиться над украинской нацией. Не сложилась эта нация. И вряд ли сложится. Потому что опыт войны чужим и на чужие деньги оказался негативным.

Воевать мешком с камнями Мы подошли, кажется, к новой черте. Войны стали слишком дороги и сложны. Вспомним древнегреческого историка Фукидида: по его определению, война — следствие накопления ресурсов. Чем больше война, тем дольше ей предшествует мир, во время которого государства накапливают свои ресурсы. Со времен Пелопоннесской войны ничего, видимо, в политологии по части взглядов на природу войны не изменилось. Но изменился сам характер войн. Воевать стало слишком дорого. В эпоху древнегреческих войн часть войска каждого полиса состояла не только из конницы и гоплитов со щитами, но и из людей, вооруженных лишь пращой и мешком с камнями. Посмотрите, сколько должна сегодня иметь отдельная страна, чтобы хотя бы месяц вести эффективную оборону: артиллерию, авиацию, ПВО, тяжелую бронетехнику, дроны, БПЛА. И все это должно быть оснащено высокотехнологичным железом и сложным софтом. Одна только винтовка требует порой обвеса на миллионы. Чтобы софт заработал, нужна спутниковая связь, нужны защищенные каналы общения. Это очень дорого.

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Кажется, Украина была последней страной, которая пыталась вести боевые действия по-старому и без собственного полного цикла производства нужного вооружения и инструментов. Палестинцы после Украины эффективно воевать не смогли, Газа оказалась фактически стерта с лица земли. Я сочувствую палестинцам, они бесстрашны и высоко мотивированы. Но пришло другое время: сегодня воюет тот, у кого есть очень много денег для покупки очень сложного вооружения. Следовательно, чтобы вести сегодня войну, нужно соответствовать одному из трех условий: длительное время не воевать, накапливать ресурсы и налаживать производство вооружения, заиметь партнера, который продаст тебе это вооружение, или самому быть тем самым государством, имеющим оружие.

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Захочу и не продам Множество стран выбирают первый путь. Они закупают чужое оружие, выгадывают, где выгоднее купить, чьи бронетранспортеры надежнее, чьи ракеты эффективнее, чьи самолеты легче в освоении. Но войны последних лет показали, что этот путь ненадежен. Палестинцы закупали пейджеры — что из этого вышло? Турцию регулярно шантажируют контрактами на поставку самолетов. Все чаще мы читаем в новостях, что те или иные политические решения государствами — покупателями оружия принимаются из боязни потерять поставки. Но и это уже вчерашний день. Турции не будет никакого прока от F-16, потому что, если она и заполучит много самолетов, им в любое время могут отрубить софт. Или отказать в поставке деталей. Или — в обучении пилотов.

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Новая правда, которую показали новые войны: договоренности по поставкам вооружения могут нарушаться, а само оружие в любой момент может превратиться в груду металлолома, потому что для его обслуживания нужно еще больше ресурсов. И даже если государство-середнячок закупит самолеты, оно должно будет бояться, как бы продавец не обессмыслил продажу, просто отключив систему управления. Вдруг самолеты запрограммированы на самоуничтожение или подрыв, как те пейджеры? Сегодня страна, которая все же добьется покупки чужих истребителей, должна иметь серьезные математическую и инженерную школы, должна вырастить собственных специалистов, которые смогут эти истребители проверить, обеспечить их работу. А еще страна должна иметь собственную связь. Спутники. Которые надо запускать в космос. Но что делать, если ты сам не запускаешь спутники? Оплатить запуск с чужих космодромов, да. А если ты эти спутники даже не делаешь? Тогда тебе придется их покупать. Чтобы они работали, ты должен писать для них программное обеспечение. Не умеешь? Покупай. Чтобы импортированный самолет полетел, танк поехал, чтобы твой солдат с иностранным автоматом пошел и дошел до цели, нужно соблюсти много условий. Очень много «если»: если отменят поставки самолетов? Если откажутся поставлять детали? Если не запустят твой спутник? Если тебе спутник не продадут?

Фото: Терминал Starlink. Christoph Soeder/dpa / www.globallookpress.com

Украина сидит сейчас и трясется — отключат ей Starlink или не отключат. Пришлют самолеты или не пришлют. Британцы трясутся — у них могут зависнуть контракты на «боинги», а немцы сами пошли на шантаж и угрожают США отказом в покупке F-35A. У России тоже есть печальный опыт: вспомните срыв Францией работ по двум вертолетоносцам «Мистраль» из-за Крыма. При этом Россия еще была партнером и выполняла часть работ по постройке! Вывод какой? Чтобы воевать чужим оружием, недостаточно накопить много денег на его покупку — нужно обеспечить его обслуживание, а следовательно, заручиться многолетней лояльностью продавца. А так как покупают в основном у всех понемногу, то государству-середнячку нужно стараться угодить многим. Лавировать между чужими политическими интересами и трястись, как бы не сорвались поставки, не отключили связь, не собрали вещи и не уехали разработчики, которые обучают ваших граждан обращаться с оружейным софтом, не уехали тренеры, обучающие ваших пилотов.

В таких условиях ведение маленькими странами войны обессмысливается: как ввязываться в войну, если ты в любой момент можешь оказаться без оружия? Закупать вооружение, чтобы потом заискивать перед продавцами? Сделать ставку на одну из империй, покупать все у нее и превратиться в ее сателлита в расчете, что не предаст и не продаст?

Так сегодня воюет Израиль. Полная зависимость от США. Израильтяне, вероятно, убеждены, что американцы их никогда не предадут. Но арабы вокруг Израиля богатеют, по всему миру набирают силу. Сегодня в США президент, который признал Иерусалим израильским. Через 20 лет президентом может стать сын беженцев из Палестины — и все? Очень ненадежно.

Фото: IMAGO/Mohammed Nasser apaimage / www.globallookpress.com

Судьба слабого звена Это та самая новая реальность, в которой мы оказались. Накопление ресурсов большинству стран никак не поможет: им потребуются сотни лет, чтобы создать у себя производство высокотехнологичного вооружения полного цикла. И начинать придется с научной школы. Многие государства никогда не смогут обеспечить себя оружием из-за отсутствия необходимых ископаемых. Какой выход, если они не хотят впадать в зависимость от поставщиков вооружения? Выхода два. Оба очень не вяжутся с модной повесткой на самоопределение и прочее. Но оба, кажется, неизбежны.

Чтобы не воевать на поражение между собой и не впадать в зависимость от производителей оружия, мелкие и средние государства могут либо объединяться в крупные, чтобы все же наладить полный цикл производства вооружения и обеспечить себе возможность независимой позиции в войне, либо проситься в состав крупных государств.

Новость плохая: похоже, мы стоим с вами на пороге грандиозного передела мироустройства, государства будут укрупняться для ведения войн, а следовательно, ресурсы, накопленные для войны, будут колоссальными. Вместо трех крупных, пары десятков средних и почти двух сотен маленьких государств появятся, возможно, всего несколько больших государств: страны, входящие в зоны влияния США, России, Китая, объединятся со своими крупными товарищами. Могут появиться новые крупные государства. Именно государства, а не военные и торговые союзы, потому что вступать в союзы, когда цена столь высока, ненадежно. Новость хорошая: наши внуки и правнуки уже могут увидеть общее тюркское, общее арабское и общее славянское государства. Вероятно, славяне отринут религиозные и политические разногласия и объединятся. Очевидно, что вокруг России.

Фото: Участники акции «Брат за брата» в поддержку Сербии в Москве, август 2022 года. / РИА «Новости»

Судьба Европы при таком варианте развития событий туманна. Я бы предположила, что объединение произойдет по языковому и этническому признаку: язык и национальный менталитет ближе, чем религия или новые ценности. Англосаксы объединятся вокруг США, славяне уйдут к нам. Некоторый призрачный шанс для создания крепкого государства с автономным производством вооружения имеют скандинавы: в их странах много денег и природных ресурсов, объединившись, они могут быстро сброситься и создать суверенное государство, способное обороняться собственными силами. Но в такое государство будут вынуждены вступать все: Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Финляндия.

Кто останется? Вопрос интересный. Наверное, останутся не у дел страны, у которых мало этнических союзников. Немцы, французы, голландцы, португальцы, испанцы — если будет запущен процесс укрупнения государств, куда пойти этим народам?

С натяжкой можно предположить, что испанцев и португальцев возьмут в общий латиноамериканский мир. Если простят им колониальное прошлое. Литву, скорее всего, потянут в славянский мир: общее прошлое с Польшей и Белоруссией, общее прошлое и с Россией — не дадут пропасть. Эстонцы уйдут вслед за финнами — уже сейчас так и происходит, финны тянут эстонцев, поляки — литовцев. У латышей нет этнически близкого старшего товарища, эта страна сейчас испытывает недостаток протекции на международной арене. Латвия будет уповать на милость России во имя общего прошлого. А остальные? Африка создаст свое государство. Индия и Пакистан объединятся, возможно, подтянут Малайзию и ряд буддийских государств. Могут даже объединиться с Китаем — почему нет? На самом деле, КНР пока не достигла технологической самостоятельности и не факт, что станет способна выступить центром объединения.

Фото: Jin Liangkuai/XinHua / www.globallookpress.com

Страны, которым не к кому примкнуть на праве родства, могут оказаться просто разделены соседями. Франция, Германия, Италия, Греция — маловероятно, что столь чуждые народы объединятся в одно государство. Вероятнее, что их поглотят. Как и Израиль будет поглощен арабами — в общем-то, его ближайшими родственниками. Интересные перспективы, да? Через сто-двести лет, а то и раньше на карте мира может остаться от силы полтора десятка государств, которые будут в состоянии автономно себя прокормить и вооружить. Что потом? Потом наступит либо всеобщий мир, в котором каждому придется бояться обидеть другого, либо последняя война, в которую бросят предельные ресурсы.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa / www.globallookpress.com

Прогноз, конечно, очень смелый. Но вероятность такого сценария вовсе не нулевая. Наше оружие стало слишком смертельным и слишком сложным. Кто не успел создать свое, уже никогда не сможет воевать. Поэтому, если он не объединится навсегда с тем, у кого это оружие будет, его ждет незавидная участь. Можно было бы утверждать, что человечество станет из последних сил сохранять границы, но это нелогично. Логичнее, что люди начнут лихорадочно искать спасения. А жителей мелких государств может спасти сегодня только укрупнение и передача себя в полную волю больших союзников.