Starlink под угрозой: какое оружие есть у России против спутников Илона Маска?

Военный эксперт Кнутов: у России есть противоспутниковое оружие

Россия может заниматься созданием нового противоспутникового оружия, которое в том числе позволит поражать спутники Starlink Илона Маска, заявили западные журналисты. Однако в стране уже есть вооружение, способное поражать такие объекты связи. Подробности — в материале 360.ru.

Российское оружие против Starlink

О возможной разработке в России оружия против спутников Starlink сообщило издание Associated Press (AP) со ссылкой на разведданные стран НАТО. По данным альянса, новое оружие якобы создается для ограничения действий западных стран в космосе.

Предполагается, что разработка «зонального действия» будет стремиться засыпать спутники «облаками шрапнели», которые летят по орбите.

«Сотни тысяч гранул высокой плотности потенциально могут вывести из строя несколько спутников одновременно, но также существуют риски нанести катастрофический побочный ущерб другим орбитальным системам», — написали авторы материала.