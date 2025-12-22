Starlink под угрозой: какое оружие есть у России против спутников Илона Маска?
Военный эксперт Кнутов: у России есть противоспутниковое оружие
Россия может заниматься созданием нового противоспутникового оружия, которое в том числе позволит поражать спутники Starlink Илона Маска, заявили западные журналисты. Однако в стране уже есть вооружение, способное поражать такие объекты связи. Подробности — в материале 360.ru.
Российское оружие против Starlink
О возможной разработке в России оружия против спутников Starlink сообщило издание Associated Press (AP) со ссылкой на разведданные стран НАТО. По данным альянса, новое оружие якобы создается для ограничения действий западных стран в космосе.
Предполагается, что разработка «зонального действия» будет стремиться засыпать спутники «облаками шрапнели», которые летят по орбите.
«Сотни тысяч гранул высокой плотности потенциально могут вывести из строя несколько спутников одновременно, но также существуют риски нанести катастрофический побочный ущерб другим орбитальным системам», — написали авторы материала.
Какое оружие против спутников уже есть в России
На сегодняшний день у России есть оружие, способное поражать спутники. Речь идет о комплексе С-500, рассказал 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
«В свое время было продемонстрировано, как ракета комплекса С-500 поразила старый советский спутник „Целина“, который представлял определенную опасность с точки зрения неуправляемости и возможности непредсказуемого схода с орбиты. Поэтому здесь ничего нового нет», — отметил он.
Почему нельзя сбивать спутники
По словам Кнутова, спутники относятся к разряду территориальности — государство сообщает о запуске объекта в ООН, регистрирует спутник, указывает цели запуска и задачи.
Тогда этот космический объект становится фактически частью территории данного государства. Поэтому спутники Илона Маска являются объектами, которые принадлежат территории США, но находятся в космосе. Любой военный удар по спутнику будет означать нападение на США. Единственное, что в такой ситуации возможно, это использование системы радиоэлектронной борьбы, которая может глушить сигнал спутников в том случае, когда они используются в военных целях против нас.
Юрий Кнутов
военный эксперт
В свое время такие работы велись, специалисты достаточно активно работали над созданием систем типа «Борщевик» и «Калина», которые находили и пеленговали местонахождение терминалов Starlink, находящихся на вооружении ВСУ. После определения координат по ним наносили артиллерийский удар.
«Эти терминалы выводились из строя. Спутники мы не трогали, хотя были системы, которые могли, во всяком случае пытались, глушить сигнал самих спутников», — добавил Кнутов.
Сейчас Илон Маск проводит модернизацию всей системы своей спутниковой связи.
Для этого фактически прекратится использование терминалов Starlink, то есть можно будет просто с телефона связываться со спутником, дальше спутник связывается с другим спутником и с абонентом в любой точке земного шара. И таким образом — у нас скоростной широкополосный интернет, можно будет им пользоваться без терминалов непосредственно с любого мобильного телефона.
Юрий Кнутов
военный эксперт
Маск пообещал, что в конце следующего года любой телефон позволит связываться из любой точки земного шара без терминалов.
«Конечно, в этой ситуации глушения нет, уничтожения нет. Вывод из строя физически спутников Илона Маска, особенно в зоне ведения боевых действий, становится ключевой задачей», — заключил эксперт.